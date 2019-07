Football Talk. Lukaku en Pogba ondanks transferperikelen mee op stage Man United Voetbalredactie

07 juli 2019

13u18

Bron: Belga 2

Pogba en Lukaku ondanks transferperikelen mee op stage met Man Utd

Manchester United is zondag vertrokken op voorbereidingstour naar de andere kant van de wereld. De Red Devils hebben tussenstops in Australië, Singapore en China, waar in totaal vier oefenduels gespeeld zullen worden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Romelu Lukaku en Paul Pogba stapten ondanks de vele transfergeruchten rond hun persoon gewoon op het vliegtuig. Ook de Belgische Braziliaan Andreas Pereira en doelman Joel Pereira, in de terugronde nog uitgeleend aan KV Kortrijk, waren erbij.

Pogba gaf recent nog aan “toe te zijn aan een nieuwe uitdaging”. De Fransman was vorige week afwezig bij de start van de trainingen van de Mancunians, maar dat was met toestemming van coach Ole Gunnar Solskjaer. Zijn naam valt vooral bij Real Madrid en Juventus, maar er hangt een gigantisch prijskaartje rond de nek van de Franse middenvelder. Ook voor Romelu Lukaku geldt dat laatste. De spits van de Rode Duivels wordt al weken in verband gebracht met Juventus en vooral Inter.

Voor nieuwkomers Daniel James (Swansea City) en Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) wordt het hun eerste buitenlandse trip met Manchester United. Niet aanwezig op de trip is de Chileen Alexis Sanchez. Hij liep zaterdag in de troostfinale van de Copa América tegen Argentinië (2-1 verlies) een hamstringblessure op, maar werd sowieso niet verwacht.

Manchester United treft in Australië Perth Glory (op 13 juli) en Leeds United (op 17 juli). In Singapore is Inter (op 20 juli) de tegenstander, terwijl in China Tottenham (op 25 juli) wordt partij gegeven. De Premier League start voor Man Utd op 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Chelsea.

Oeganda ontslaat bondscoach na uitschakeling in achtste finales

De Oegandese voetbalbond (Fufa) heeft, één dag na de 1-0 nederlaag tegen Senegal in de achtste finales van de Africa Cup, zijn Franse bondscoach Sébastien Desabre op de keien gezet.

“De Fufa is Sébastien Desabre erkentelijk voor zijn bijdrage aan de sportieve en professionele ontwikkeling van het Oegandese team, met daarbij inbegrepen de kwalificatie voor de achtste finales van de Africa Cup”, liet de bond weten in een persbericht. “We zullen in de nabije toekomst communiceren over de nieuwe samenstelling van de technische staf.”

Voor Oeganda was het de eerste keer sinds 1978, toen zilver werd behaald, dat het de groepsfase van de Africa Cup overleefde. Tussen 1980 en 2017 was het zelfs geen enkele keer aanwezig op de eindronde.

Voorzitter Egyptische voetbalbond ontslaat coach en neemt ook zelf ontslag

Hany Abo Rieda, de voorzitter van de Egyptische voetbalbond, heeft gisterenavond na afloop van de met 0-1 verloren achtste finale tegen Zuid-Afrika op de Africa Cup in eigen land zijn bondscoach, de Mexicaan Javier Aguirre, en zijn volledige technische staf ontslagen. Vervolgens nam Abo Rieda onder druk van de publieke opinie zelf ontslag als voorzitter. Hij blijft tot het einde van het toernooi wel aan het hoofd van het organisatiecomité van de Africa Cup staan.

Abo Rieda nam zijn verantwoordelijkheid na de uitschakeling van Egypte “dat alle steun, zowel moreel als materieel, had ontvangen van de Egyptische regering”. Hij riep de overige landen van de Raad van Bestuur van de Egyptische voetbalbond (EFA) ook op om ontslag te nemen. Egypte ging gisteravond in hoofdstad Caïro verrassend onderuit tegen Zuid-Afrika, met Percy Tau (ex-Union) in de rangen. Het team van Mo Salah (Liverpool) en Trezeguet (ex-Anderlecht en Moeskroen) was de grote favoriet op de eindzege in eigen land.