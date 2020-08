Football Talk. Luis Suárez wil bij FC Barcelona blijven - Dennis (enkel) valt opnieuw uit - Champs-Élysées morgen enkel toegankelijk voor voetgangers Voetbalredactie

22 augustus 2020

Champs-Élysées morgen enkel toegankelijk voor voetgangers tijdens finale

De beroemde Champs-Élysées in Parijs is zondagavond enkel voor voetgangers toegankelijk tijdens de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Dat maakte de Parijse politie zaterdag bekend. In principe wordt deze maatregel in Parijs enkel toegepast op oudejaarsavond. Vanaf de start van de partij, om 21u, wordt er geen verkeer meer toegelaten. Op die manier kan de ruimte zich alsnog vullen met supporters, die zo makkelijker de sociale afstand kunnen bewaren. Er zullen ook zo’n 20.000 mondmaskers uitgedeeld worden.

Twee uur na de wedstrijd moeten de fans de Champs-Élysées opnieuw verlaten. Indien nodig zal de Parijse politie, die 3000 agenten inzet rond de finale, de mensen evacueren. De agenten moeten ook instaan voor de “beveiliging van handelszaken”, aldus de politie. Zeventien metrostations worden gesloten.

Afgelopen dinsdag na de halve finale tussen PSG en RB Leipzig (3-0) raakte de politie slaags met fans van PSG, die zich niet aan de regels tegen de verspreiding van het coronavirus hielden. PSG zal zondagavond in haar Parc des Princes de wedstrijd op groot scherm uitzenden. Daarbij worden 5000 toeschouwers toegelaten.

Luis Suárez wil het liefst bij FC Barcelona blijven

Luis Suárez wil het liefst bij FC Barcelona blijven. “Ik kan nog steeds van grote waarde zijn voor deze club”, liet hij in een interview met El Pais optekenen.

De 33-jarige Suárez is volgens Spaanse media één van de spelers die moet vertrekken na de smadelijke nederlaag van vorige week tegen Bayern München (2-8). “Fijn dat ze dat zeggen, maar ik heb nog niet gesproken met de nieuwe trainer Ronald Koeman”, reageerde hij gepikeerd. “Niemand kan me verwijten dat ik niet alles voor deze club geef. Ik zou het ook geen probleem vinden als de nieuwe trainer mij liever vanaf de bank laat beginnen. Ik schik me in mijn rol. Ik accepteer dat.”

“De voetbalwereld is opportunistisch”, vond Suárez. “Weet je nog dat Real Madrid afgelopen jaar kansloos van Ajax verloor? Ze konden er niets meer van. Modric moest stoppen, Kroos was klaar en Ramos was een ramp en niets meer waard. Nu zijn het weer fenomenen en vormen ze een sterke ploeg. Het is helaas altijd zwart of wit.”

Suárez wacht af wat voor plannen de nieuwe trainer Ronald Koeman en de clubleiding met hem hebben. “Ik ben in ieder geval trots dat Messi mijn vriend is”, zei hij nog. “Als voetballer heb je vaak ploeggenoten en geen vrienden op het veld staan. Messi is ook buiten het veld mijn vriend. Dat is heel bijzonder.”

Dennis (enkel) valt opnieuw uit

Philippe Clement heeft nog wat selectiezorgen. Naast Deli is ook Ricca achterin onzeker. En dan is er Emmanuel Dennis. Die miste vorige week Eupen, trainde de hele week goed, maar valt nu toch weer uit. “Tot vandaag ging alles goed met Dennis, maar na een trap op de enkel is hij van het trainingsveld gestapt”, meldde Clement met zorgelijke blik, waaruit kon worden opgemaakt dat hij tegen Beerschot niet op de Nigeriaan rekent. Op een mogelijk nakend vertrek van de spits wou Clement niet dieper ingaan. “Iedereen weet dat Dennis die volgende stap wil zetten, maar net zoals voor inkomende versterking hangt alles af van de markt.” (LUVM)

Ciman en Toronto blijven bovenin meedraaien na nieuwe zege

Laurent Ciman en Toronto FC hebben ook hun tweede wedstrijd sinds de hervatting van de Major League of Soccer (MLS) gewonnen. Er werd opnieuw tegen de Vancouver Whitecaps gespeeld. Na een 3-0 zege afgelopen woensdag werd gisteren met 1-0 gewonnen. Ciman viel zes minuten voor tijd in.

Richie Laryea scoorde na een kwartier de enige treffer, op assist van Alejandro Pozuelo (ex-Genk). Toronto staat voorlopig tweede in de Eastern Conference, met vijftien punten na zeven duels. Ciman en co verloren nog niet.

De Amerikaanse voetbalclubs hervatten het seizoen vorige maand in Orlando, waar ze op neutraal terrein het toernooi MLS is Back speelden. Ze wilden zo de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Toronto FC sneuvelde in de achtste finales tegen New York City FC. Inmiddels zijn de clubs weer terug in eigen stadion. Het merendeel van de wedstrijden in de Major League wordt nog gespeeld zonder publiek.

Igor Tudor stopt als hoofdcoach van Hajduk Split en wordt assistent van Pirlo bij Juventus

Igor Tudor heeft gisterenavond afscheid genomen van Hajduk Split. De 42-jarige Kroaat stopt als hoofdcoach bij de Kroatische topclub om als assistent van Andrea Pirlo aan de slag te gaan bij Juventus.

Tudor was sinds begin dit jaar aan zijn tweede periode als hoofdcoach bezig bij Hajduk Split. Hij leidde zijn team het voorbije seizoen, dat eind juli eindigde, naar een vijfde plaats in de competitie. Vorig weekend werd op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen ook gewonnen.

Andrea Pirlo werd begin deze maand aangesteld als nieuwe hoofdcoach van Juventus. Hij volgt Maurizio Sarri op die, ondanks een nieuwe landstitel, de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League niet overleefde. Tudor is een voormalig speler van Juventus. Hij stond tussen 1998 en 2007 onder contract bij de Oude Dame. Als trainer deed hij ook al ervaring op in de Serie A bij Udinese.

Junior Edmilson bezorgt Al-Duhail de titel in Qatar

Al-Duhail heeft vrijdag haar zevende landstitel mogen bijschrijven in Qatar. Sterspeler Junior Edmilson bezorgde zijn team op de slotspeeldag de titel dankzij een 1-0 zege tegen Al-Ahli. Edmilson scoorde halverwege de eerste helft het enige doelpunt van de partij. Al-Duhail sluit de Qatar Stars League als kampioen af met één punt voorsprong op grote concurrent Al-Rayyan.

De 26-jarige Edmilson verlengde begin deze maand zijn contract bij Al-Duhail tot 2024, ondanks interesse uit eigen land van clubs als Club Brugge en Antwerp. De Braziliaanse Belg trok twee jaar geleden de deur achter zich dicht bij Standard. Toch gaf hij sindsdien meermaals aan open te staan voor een terugkeer.