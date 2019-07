Football Talk. Loting voor derde voorronde EL: wie kunnen Antwerp en mogelijk AA Gent treffen? Voetbalredactie

22 juli 2019

06u48

0

Antwerp en mogelijk Gent kennen straks tegenstanders in derde voorronde

Maandagnamiddag loot de Europese Voetbalbond (UEFA) in Nyon voor de derde voorronde van de Europa League. Na een eerste schifting zijn er nog negen mogelijke tegenstanders voor Antwerp en AA Gent, indien de Buffalo’s in de tweede voorronde het Roemeense Viitorul Constanta uitschakelen. De loting voor de Belgische clubs vindt vanaf 14u plaats.

Antwerp is geen reekshoofd bij zijn terugkeer op het Europese toneel na liefst 22 jaar afwezigheid. De Great Old botst mogelijk op het Nederlandse Feyenoord. Andere potentiële opponenten zijn de winnaars van de duels Hapoel Beer-Sheva (Isr)/Kairat Almaty (Kaz), Shamrock Rovers (Ier)/Apollon Limassol (Cyp), Torino (Ita)/Debrecen (Hon) en Viktoria Plzen (Tsj)/Olympiakos (Gri).

Indien het Viitorul Constanta uitschakelt, is AA Gent wel reekshoofd in de derde voorronde. De mogelijke tegenstanders zijn het Oekraïense Mariupol, en de winnaars van de wedstrijden Rangers (Sch)/Niederkorn (Lux), AEK Larnaca (Cyp)/Levski Sofia (Bul), Pyunik (Arm)/Jablonec (Tsj) en Dunajská Streda (Svk)/Atromitos (Gri).

Na de hele heisa rond de Europese tickets in de nasleep van het matchfixingschandaal rond KV Mechelen weet AA Gent pas sinds kort dat het donderdag in actie mag komen in de tweede voorronde van de Europa League. KV Mechelen, dat door bekerwinst een deelnamebewijs voor de groepsfase van de Europa League op zak had, mocht uiteindelijk Europa niet in, waardoor Standard (van derde voorronde naar groepsfase) en Antwerp (van tweede naar derde voorronde) een plekje opschoven.

De heenwedstrijden van de derde kwalificatieronde staan op 8 augustus op het programma, de terugwedstrijden een week later op 15 augustus. Na de derde voorronde volgt nog een play-offronde voor kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League.