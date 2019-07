Football Talk. Loting voor derde voorronde CL en EL: wie kunnen Club Brugge, Antwerp en mogelijk AA Gent treffen? Voetbalredactie

22 juli 2019

06u48

Bron: Belga 0

Club Brugge moet Porto vermijden in derde voorronde Champions League

Straks (om 12u00) wordt op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon geloot voor de derde en voorlaatste voorronde van de Champions League. Van Belgische zijde gaat vicekampioen Club Brugge de bokaal in. Blauw-zwart is geen reekshoofd in het niet-kampioenenspoor en krijgt als mogelijke tegenstanders FC Porto en Dynamo Kiev en de winnaars van FC Basel/PSV en Viktoria Plzen/Olympiacos, wedstrijden in de tweede voorronde van het kampioenenbal, voorgeschoteld.

Bij de Brugse troepen zal de spanning ongetwijfeld groot zijn. Coach Philippe Clement kondigde bij zijn aantreden eind mei al aan dat hij met Club Brugge graag als eerste Belgische team - in het huidige kwalificatiesysteem - via de voorrondes wil doorstoten naar de groepsfase van de Champions League. Of dat mogelijk is, is zeer de vraag. Het niveau van de mogelijke tegenstanders van blauw-zwart verschilt immers enorm.

Absoluut te vermijden voor Club is FC Porto. Het team van coach Sergio Conceiçao moest in Portugal de titel aan Benfica laten, maar lijkt in principe veel te sterk voor Club Brugge. De Draken overleefden de voorbije drie seizoenen telkens de groepsfase van de Champions League. Het voorbije seizoen moest Porto pas in de kwartfinales buigen voor latere winnaar Liverpool. Tegen de overige teams moet een goed Club Brugge kans hebben.

Dynamo Kiev, de Oekraïense vicekampioen, verloor de laatste jaren veel van zijn pluimen en speelt met een elftal met hoofdzakelijk talent van eigen bodem. Ook de teams die uit de tweede voorronde komen, ogen niet onoverkomelijk voor blauw-zwart. Basel en Olympiacos werden de voorbije twee seizoenen geen kampioen in respectievelijk Zwitserland en Griekenland na voordien acht (Basel) en zeven (Olympiacos) titels op rij te hebben gehaald. Viktoria Plzen en PSV zijn vaste waarden in de groepsfase van de Champions League, maar dan vooral in jaren waarin in eigen land de titel behaald werd en kwalificatie voor het kampioenenbal zo verzekerd was.

De heenwedstrijden staan op 6 en 7 augustus op het programma, de terugwedstrijden op 13 augustus. Indien Club Brugge de derde voorronde overleeft, wacht nog een play-offronde voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. Indien de vicekampioen er meteen uitgaat, wacht het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Antwerp en mogelijk Gent kennen straks tegenstanders in derde voorronde

Na de loting voor de derde voorronde van de Champions League loot de UEFA maandagmiddag (om 14u00) in Nyon ook voor de derde voorronde van de Europa League. Daar komen we van Belgische zijde Antwerp en AA Gent, indien het in de tweede voorronde het Roemeense Viitorul Constanta uitschakelt, tegen.

Na de hele heisa rond de Europese tickets in de nasleep van het matchfixingschandaal rond KV Mechelen weet AA Gent pas sinds afgelopen donderdagavond dat het volgende week donderdag in actie mag komen in de tweede voorronde van de Europa League. KV Mechelen, dat door bekerwinst een deelnamebewijs voor de groepsfase van de Europa League op zak had, mocht niet Europa in, waardoor Standard (van derde voorronde naar groepsfase) en Antwerp (van tweede naar derde voorronde) een plekje opschoven. Gent nam het laatste Europese ticket over en treft het Roemeense Viitorul Constanta (heen: 25 juli, terug: 1 augustus).

Bij winst zijn de Gentenaars in de derde voorronde reekshoofd. Antwerp is bij zijn terugkeer op het Europese toneel na liefst 22 jaar afwezigheid geen reekshoofd. Qua mogelijke opponenten is het voor beide ploegen wel nog koffiedik kijken. De meeste teams moeten, net als Gent, eerst nog een tweede voorronde afwerken. De Buffalo’s kunnen onder meer Trabzonspor, Austria Wien en FC Utrecht (indien het de tweede voorronde overleeft) tegenkomen, maar dat lijken op papier ook wel de sterkste tegenstanders. Opponenten uit kleinere voetballanden als Cyprus, Azerbeidzjan of Letland behoren ook tot de mogelijkheden. Voor Antwerp zijn confrontaties met Feyenoord, AEK Athene en Spartak Moskou mogelijk. Daar komen nog onder meer Wolverhampton Wanderers, Torino, Frankfurt en Straatsburg bij, indien die teams zich kwalificeren in de tweede kwalificatieronde. De heenwedstrijden van de derde kwalificatieronde staan op 8 augustus op het programma, de terugwedstrijden een week later op 15 augustus. Na de derde voorronde volgt nog een play-offronde voor kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League.