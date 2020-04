Football Talk. Lommel vraagt uitstel aan het BAS Voetbalredactie

18 april 2020

Lommel vraagt uitstel aan het BAS

Lommel SK vroeg gisteren om uitstel bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) voor de behandeling van hun licentiedossier. Nadat de Limburgse profclub in eerste instantie geen licentie kreeg, besliste eigenaar Udi Shochatovitch niet langer in de club te investeren. Een opdoffer, maar al gauw bleek dat Lommel nog niet dood is. Voorzitter Paul Kerkhofs onderhandelt met nieuwe investeerders, maar Shochatovitch weigert voorlopig de ‘scheidingsakte’ te tekenen. Dat een rechtszaak de club uiteindelijk in het gelijk zou stellen, mag duidelijk zijn - bij de niet-naleving van de contractuele afspraken komt de club terug in handen van de vzw - maar de tijdsdruk is groot. De coronarestricties maken één en ander nog moeilijker, maar het BAS-dossier dient dinsdag al te worden ingediend. De reden waarom het clubbestuur bij het BAS om uitstel tot eind van de maand vroeg. (DLKB)