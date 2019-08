Football Talk. Lokeren weer onderuit in 1B - Van Cleemput verlengt contract bij Malinwa - Witsel: “Ik zal snel terug zijn” De voetbalredactie

31 augustus 2019

OH Leuven gaat met 0-2 winnen bij zwak Lokeren

Sporting Lokeren blijft op de sukkel in de Proximus League. De degradant uit 1A verloor op de vierde speeldag in eigen huis met 0-2 van OH Leuven en telt nog altijd maar één punt. Leuven kende een uitstekende seizoensstart met 9/12 en gaat samen met Westerlo en Union aan kop.

Henry en Maertens zorgden voor rust voor de doelpunten op Daknam. Na de pauze probeerde Lokeren het tij nog te keren, maar de Waaslanders moesten de wet van de sterkste ondergaan. OH Leuven hield makkelijk stand en pakte de drie punten mee naar huis.

Jules Van Cleemput verlengt contract bij Malinwa

Rechtsachter Jules Van Cleemput (21) heeft zijn contract, dat liep tot 2021, bij KV Mechelen verlengd tot 2022 met optie op een extra seizoen. Het Mechelse jeugdproduct is sinds vorig jaar een vaste waarde in de ploeg. “Ik heb nog nooit een publiek gekend dat na verlies of zelfs degradatie zo achter de ploeg blijft staan”, vertelt hij op de clubwebsite. “Er wordt ook open en transparant gecommuniceerd vanuit het bestuur. Je voelt je hier snel thuis. Ik kan momenteel nergens anders beter zijn dan bij KV Mechelen.” (ABD)

Axel Witsel reageert na blessure: “Ik zal snel terug zijn”

Axel Witsel liet via Twitter weten dat hij al snel weer op de trainingsvelden zal staan tussen zijn ploegmaats bij Borussia Dortmund. “Het zal zwaar zijn om de jongens van Dortmund vandaag bezig te zien en de Rode Duivels tijdens de interlandbreak. Maar het is maar een kleine terugslag en ik zal snel terug zijn”, stond er te lezen op zijn sociale media. De middenvelder heeft een blessure aan de adductoren en moet een rust- en herstelperiode inlassen. Over de lengte van de periode dat hij out is liet Dortmund niets weten.

It will be tough to watch the boys today @BVB and @BelRedDevils over the national break knowing I cannot fight with them.

But this is just a minor setback and I will be back soon





Weiler naar Egypte

Al Ahly heeft René Weiler (45), die eerder Anderlecht trainde, aangesteld als nieuwe coach. Dat heeft de Egyptische landskampioen zaterdag aangekondigd. De Zwitser zat zonder club sinds hij in februari werd ontslagen door de Zwitserse eersteklasser FC Luzern. Dat was zijn eerste club nadat Weiler in september 2017 opstapte bij Anderlecht. Vier maanden eerder had hij paars-wit de 34e landstitel uit de clubgeschiedenis bezorgd.

Eerder stond Weiler in eigen land bij Schaffhausen (2009-2011) en Aarau (2011-2014) aan het roer, voor hij in Duitsland bij tweedeklasser Nürnberg (2014-2016) aan de slag ging. Bij Al Ahly is Weiler de opvolger van Martin Lasarte. De Uruguayaan mocht medio augustus beschikken ondanks het veroveren van de landstitel. Al Ahly kroonde zich in Egypte 41 keer tot landskampioen. Verder won de club acht keer de Afrikaanse Champions League, het laatst in 2013.





Farias moet Bolivië naar WK 2022 leiden

De Venezolaan Cesar Farias is aangesteld als bondscoach van Bolivië. De 47-jarige Farias was al eens bondscoach ad interim van Bolivië van juni tot december 2018. Hij is de opvolger van Eduardo Villegas, die ontslagen werd na de ontgoochelende Copa America. Bolivië werd er laatste in zijn poule. Farias moet Bolivië naar het WK 2022 in Qatar loodsen. Het Zuid-Amerikaanse land was in 1994 voor het laatst aanwezig op een WK.