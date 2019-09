Football Talk. Lokeren-speler verliest beide ouders in enkele uren tijd - Beerschot stevig onderuit bij Virton De voetbalredactie

21 september 2019

21u28 1

Lokeren-speler verliest beide ouders in enkele uren tijd

Lokeren-aanvaller Lamine Ndao kreeg vrijdagnacht te horen dat zijn vader, die al een tijdje ziek was, overleden is. Enkele uren later kwam het nieuws dat ook zijn moeder, overmand door verdriet, het leven had gelaten. “Vanmiddag heeft de club alles in het werk gesteld om Lamine tijdig in Ivoorkust te krijgen voor de begrafenis op zondag. Waar we ook in geslaagd zijn”, schrijft Lokeren. “De hele Sporting Lokeren-familie is diep bedroefd en leeft in gedachten mee met Lamine, zijn familie, en zijn kennissenkring.”

Beerschot stevig onderuit bij Virton, dat leidersplaats pakt

Virton heeft op de zevende speeldag van de Proximus League met 3-0 gewonnen van Beerschot. De Luxemburgers komen alleen aan de leiding, al schieten concurrenten OH Leuven en Westerlo zondag wel nog in actie.

Clement Couturier (25.) opende de score voor Virton, Beerschot vond geen antwoord en tien minuten voor affluiten maakte Stelvio er 2-0 van. Vijf minuten later legde de Angolees de 3-0-eindstand vast met zijn tweede doelpunt.

Virton kreeg vorige week een cadeautje, een 0-5-forfaitzege bij Roeselare. Het boekt mede daardoor vijftien op vijftien. Met die vijftien punten komt het meteen ook aan de leiding. OHL en Westerlo hebben elk dertien punten en komen zondag nog in actie tegen respectievelijk Lommel en Union. Beerschot, dat als topfavoriet aan het seizoen begon, is met tien punten pas vijfde.

Scorende Fellaini speelt gelijk met Shandong Leng

In de Chinese voetbalcompetitie heeft Marouane Fellaini met zijn team Shandong Leng op eigen veld 2-2 gelijkgespeeld tegen Shanghai Shenhua.

De bezoekers, twaalfde in het klassement, kwamen 0-2 voor langs Zhang Chi (7., owngoal) en Cao Yunding. Maar Shandong Leng, de nummer vier, knokte terug en via Liu Binbin (19.) en Fellaini (58.) werd het nog 2-2. De ex-Rode Duivel kopte raak en maakte zo zijn vijfde competitiegoal.

Carrasco boekt thuiszege met Dalian Yifang

Rode Duivel Yannick Carrasco heeft in de Chinese competitie met Dalian Yifang een 2-0-zege behaald tegen staartploeg Shenzhen FC. Zheng Long en Yanfeng Dong zorgden voor de doelpunten voor de ploeg van coach Rafael Benitez. Carrasco stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen. Met 34 punten uit 25 matchen is Dalian Yifang zevende in de Chinese Super League.