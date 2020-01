Football Talk. Lokeren deelt punten met OH Leuven - Anderlecht riskeert boete voor supportersincidenten tegen Club Redactie

24 januari 2020

22u46 1

Lokeren deelt punten met OH Leuven

Sporting Lokeren en OH Leuven hebben op de 23ste speeldag in de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld op Daknam. De thuisploeg kwam via Amine Benchaib vroeg op voorsprong, maar via topschutter Henry sleepte OHL een verdiend punt in de wacht.

Het geplaagde Lokeren kende tegen de eersteperiodekampioen een droomstart. Benchaib (9.) glipte door de buitenspelval en knalde de 1-0 tegen de touwen. OHL ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar de paal en een uitstekend keepende Defourny hielden de Wase voorsprong staande. Ook na de pauze deelden de bezoekers de lakens uit. Henry (65.) trapte net voorbij het uur de verdiende gelijkmaker binnen. Lokeren was niet aangeslagen en kwam via Amano nog het dichtst bij de winning goal. De Japanse spelmaker trof eerst de deklat, nadien tikte doelman Keet zijn uithaal in hoekschop. In het slot zag OHL nog twee doelpunten afgekeurd wegens buitenspel, het bleef dus 1-1.

In het algemeen klassement nadert rode lantaarn Lokeren tot op twee punten van Roeselare. De Waaslanders zijn ook hekkensluiter in de tweede periode, die aangevoerd wordt door Westerlo, Lommel en Beerschot. OH Leuven volgt op twee punten van het leiderstrio. Nog op speeldag 23 neemt Virton het in eigen huis op tegen Beerschot, speelt Westerlo gastheer voor Roeselare en gaat Lommel op bezoek bij Union.

Besiktas ontslaat trainer na magere resultaten

De Turkse club Besiktas Istanboel heeft zijn trainer Abdullah Avci ontslagen na een reeks tegenvallende resultaten. Die maakten het voor de “Zwarte Adelaars” onmogelijk nog mee te dingen voor de titel.

“Onze directie heeft de beslissing genomen verder te gaan zonder Abdullah Avci, de trainer van de A-ploeg van Besiktas. We bedanken hem voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes bij zijn verdere carrière”, legde de club uit in een communiqué. Dit bericht komt er twee na dagen na het slippertje in de Beker van Turkije, toen de ploeg met 3-2 verloor van Erzurumspor, een ploeg uit tweede klasse, die de heenmatch al won met dezelfde score.

Bij Besiktas begonnen de slechte resultaten zich al op te stapelen bij het begin van het seizoen. Die trend werd doorgetrokken na de winterstop. De club, die vijftien keer Turks kampioen werd, staat op dit moment zevende, op tien punten van de verrassende leider Sivasspor.

Avci, 56 jaar, werd eind vorig seizoen trainer van Besiktas na zijn vertrek bij Basaksehir, een gerenommeerde club die president Recep Tayyip Erdogan na aan het hart ligt en onder leiding van Avci de “vierde reus van Istanboel” werd en zo naast Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas kwam te staan.

De voormalige aanvaller was van 2011 tot 2013 bondscoach van Turkije, maar vooral bij Basaksehir ontpopte hij zich tot een van de beste Turkse technici, dankzij zijn tactische kijk en zijn absolute kalmte. De opvolger van Avci is nog niet gekend.

Anderlecht riskeert boete voor supportersincidenten tegen Club Brugge

Anderlecht moet zich op 4 februari voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden voor de voetzoeker die in de thuismatch tegen Club Brugge naast Simon Mignolet belandde. Drie dagen later buigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zich over het spreekkoor “Alle boeren zijn homo’s”, dat in dezelfde wedstrijd door paars-witte fans werd gezongen.

De thuisnederlaag tegen Club Brugge afgelopen weekend zinde bepaalde fans van de harde kern van Anderlecht niet. Eén supporter gooide vlak voor het laatste fluitsignaal een bommetje in het strafschopgebied van Club-doelman Mignolet. Diens collega-Rode Duivel Vincent Kompany maande de paars-witte supporters aan tot kalmte.

RSCA moet zich op dinsdag 4 februari verantwoorden voor het incident. Bondsprocureur Kris Wagner daagt de Brusselaars rechtstreeks voor de Geschillencommissie en zal een boete van 2.500 euro eisen. Er hangt Anderlecht ook een match achter gesloten deuren boven het hoofd, maar het Bondsparket vraagt niet om die effectief te maken.

In diezelfde partij scandeerden enkele Brusselse fans het beruchte spreekkoor “Alle boeren zijn homo’s”. Ook daarvoor wordt Anderlecht vervolgd. De Geschillencommissie Hoger Beroep buigt zich op vrijdag 7 februari over de strafmaat. Bondsprocureur Wagner zal ook in dit disciplinair dossier een boete van 2.500 euro vorderen. Het is niet de eerste keer dat RSCA voor dat spreekkoor vervolgd wordt. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) legde paars-wit recent nog een boete van 2.000 euro op voor dezelfde feiten die vorig jaar plaatsvonden.

Dennis weer fit bij Club

Goed nieuws voor Club Brugge, dat in Kortrijk opnieuw een beroep kan doen op Emmanuel Dennis. De Nigeriaan is zo goed als verlost van de hinder aan zijn knie en haalt in principe de wedstrijd van zondag. Met Krépin Diatta is het afwachten. Blauw-zwart bekijkt zijn situatie van dag tot dag. De Senegalees incasseerde tijdens de stage een pijnlijke trap op de voet en traint nog niet voluit. In de beker kwam Club woensdagavond niet verder dan 1-1 tegen Zulte Waregem.