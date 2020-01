Football Talk. Lloris traint opnieuw na elleboogblessure - Zidane leeft mee met ontslagen Valverde Redactie

17 januari 2020

Nog veel onduidelijkheid omtrent herstel Daley Blind

Ajax wil heel weinig kwijt over het herstel van Daley Blind. “Het kan een week, maar ook een maand of langer duren”, zei trainer Erik ten Hag toen hem naar een prognose over een mogelijke rentree van de verdediger werd gevraagd.

Blind herstelt van een ontstoken hartspier. Bij hem is vorige maand een defibrillator aangebracht. De verdediger mag geen grote fysieke inspanningen leveren totdat testen uitwijzen dat hij weer helemaal in orde is.

Ten Hag vertelde geen zin te hebben om iedere week vragen over de toestand van Blind te beantwoorden. “Als we iets te melden hebben, dan doen we dat. Zullen we dat zo afspreken?”, stelde hij tijdens zijn persconferentie voor de thuiswedstrijd van Ajax zondag tegen Sparta Rotterdam.

Zidane leeft mee met ontslagen Valverde: “Nooit een fijne situatie”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane stond op de persbabbel, in aanloop naar de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Sevilla, even stil bij het ontslag van Ernesto Valverde, die maandag moest vertrekken bij Barcelona. “Ik leef met hem mee”, vertelde de Fransman.

Barcelona maakte maandagavond een einde aan de samenwerking met Valverde, en stelde Quique Setien meteen aan als opvolger. De 55-jarige Valverde stond sinds de zomer van 2017 aan het hoofd van Barça, waarmee hij in twee volledige seizoenen twee Spaanse titels, een Copa del Rey en een Spaanse Supercup veroverde. Alleen Europees succes bleef uit, wat hem finaal aangerekend werd.

“Ik wil er eigenlijk niet al te veel over kwijt, maar leef in de eerste plaats met hem mee”, verklaarde Zidane. “Het is nooit een fijne situatie. Hij heeft als trainer laten zien wat hij in zijn mars heeft en ik heb veel respect voor hem. Maar bij grote clubs is het altijd zo en het zal nooit veranderen. Ik weet dat er, als we twee partijen verliezen, kritiek volgt. Anderhalve maand geleden was dat nog het geval, en bij Barcelona is dat net hetzelfde. Je kan niet altijd goed voetballen. Je moet gewoon proberen steeds het maximum te geven en dan zijn het jullie van de pers die het beoordelen. Ik vind het echt spijtig voor Valverde.”

In de stand staan Barcelona en Real samen aan kop met veertig punten. Real, met Thibaut Courtois als uitblinker maar zonder een herstellende Eden Hazard, veroverde afgelopen weekend de Spaanse Supercup na een zege na strafschoppen tegen Atlético Madrid.

Tottenham-doelman Lloris traint opnieuw na elleboogblessure

Doelman Hugo Lloris (33) heeft voor het eerst meegetraind bij Tottenham sinds hij ongeveer drie en een halve maand geleden zijn linkerelleboog ontwrichtte. Dat hebben de Spurs aangekondigd op Twitter.

De Franse international blesseerde zich op 5 oktober in het duel tegen Brighton. De Tottenham-aanvoerder liet in de beginfase van de wedstrijd een voorzet ongelukkig uit de handen glippen. Hij ging hierbij neer, en kwam slecht op zijn elleboog terecht. Lloris werd lange tijd ter plekke verzorgd en nadien op een draagberrie afgevoerd. Hij kreeg ook zuurstof toegediend. Begin november ging de doelman onder het mes. Binnenkort zou hij zijn rentree maken, al komt de match van zaterdag in Watford nog te vroeg.

Charleroi haalt Joris Kayembe binnen

Dit weekend start het tweede deel van de reguliere competitie in ons land en de voorlopige tweede in de stand heeft een versterking aangetrokken. Joris Kayembe, geen familie van Edo van Anderlecht, komt de kern van Belhocine uitbreiden. Kayembe is 25 en komt over van het Franse Nantes. Daarvoor speelde de linksvoetige middenvelder vooral in Portugal bij onder meer de B-ploeg van FC Porto.

🤝 L'ailier belge, Joris Kayembe, vient de s'engager avec le Sporting de Charleroi ! ✍

Bienvenue à lui ! 👏 #RCSC @JorisKayembe @FCNantes

👉 https://t.co/GHZ9Dkj6tG pic.twitter.com/086rlS78DW RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link

STVV-tribune deels gesloten tegen Kortrijk, Genkse staanvakken dicht tegen Charleroi

Als sanctie voor de gestaakte Limburgse derby van 28 september 2019 moesten STVV en KRC Genk in een thuiswedstrijd een deel van hun tribunes sluiten. Voor STVV zal die gedeeltelijke match achter gesloten zaterdag plaatsvinden. Voor het bezoek van KV Kortrijk gaat de Noordtribune van Stayen dicht. Racing Genk moet de staantribune sluiten voor de thuismatch tegen Charleroi op zaterdag 1 februari.

STVV en Genk ontsnapten aan puntenaftrek, een integrale replay achter gesloten deuren en een extra match zonder publiek voor het wangedrag van hun supporters tijdens de Limburgse derby eind september vorig jaar. Die werd bij een 3-3 stand in de slotfase definitief gestaakt, al werd de eindstand nadien gewoon erkend.

Geen replay dus, maar beide clubs kregen wel de maximumboete van 5.000 euro, de verplichting om een sensibiliserende boodschap te verspreiden via LED-boarding en stadionomroeper, en een gedeeltelijke sluiting van de tribunes tijdens een van de eerstvolgende thuiswedstrijden. Voor STVV gaat het om de Noordtribune komende speeldag tegen KV Kortrijk. De Kanaries vragen hun abonnementhouders die normaal in dat sfeervak zitten, plaats te nemen in de Oosttribune (vak K).

KRC Genk speelt zijn eerste duel na de winterstop op verplaatsing. Maar wanneer Sporting Charleroi een week later - op zaterdag 1 februari - op bezoek komt, zal de straf wel van kracht zijn. De landskampioen moet dan de staanvakken Q, R, S, T en U sluiten. Elke seizoenkaarthouder kan rekenen op een compensatie, die gestort wordt op de clubkaart. De ticketverkoop wordt voorts stilgelegd, zodat enkel abonnees uit de staantribune nog vrije plaatsen in het stadion kunnen kopen.

Bosz verlengt contract bij Bayer Leverkusen

Trainer Peter Bosz heeft zijn contract bij Bayer Leverkusen met twee jaar verlengd. De 56-jarige Bosz ligt nu tot medio 2022 vast bij de Duitse club, die het seizoen hervat als nummer zes van de Bundesliga. Zowel Bosz als de clubleiding had de afgelopen weken al laten blijken dat een contractverlenging aanstaande was.

De trainer uit Apeldoorn, die eerder bij onder meer Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund werkte, ging eind 2018 bij Leverkusen aan de slag. Bosz leidde de ploeg naar de vierde plaats in de Bundesliga en daarmee naar een plek in de Champions League. Halverwege dit seizoen heeft Leverkusen negen punten achterstand op koploper RB Leipzig. Als nummer drie uit de Champions League stroomde Leverkusen door naar de knock-outfase van de Europa League.

Ook Sporting Charleroi wil vrouwenploeg inschrijven in Super League

De Super League vrouwenvoetbal zal volgend seizoen wellicht uit acht teams bestaan. Naast Zulte Waregem hoopt ook Sporting Charleroi een vrouwenploeg in te kunnen schrijven op het hoogste niveau in België. Dat maakte de Pro League bekend.

Met Anderlecht, Gent, Standard, Genk, OH Leuven en Club Brugge telt de Belgische vrouwencompetitie momenteel slechts zes teams. Met Zulte Waregem en Sporting Charleroi zou dat aantal in 2020-2021 uitgebreid kunnen worden naar acht deelnemers. Hun toetreding zal op maandag 27 januari besproken worden tijdens het Women’s Football Committee van de Pro League. Dat overlegorgaan zet in samenspraak met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de krijtlijnen uit voor de ontwikkeling van vrouwenvoetbal op het hoogste clubniveau.

Na die vergadering zullen de noodzakelijke reglementaire stappen genomen worden om de uitbreiding van de Super League tot acht teams te concretiseren. De Pro League ziet de kandidaturen van Charleroi en Zulte Waregem graag binnenkomen. “Een verdere versterking van de Super League voor het seizoen 2020-2021 zou dan samenvallen met de start van de nieuwe mediacyclus van de Pro League. De Super League is (voor het eerst, red.) een van de afzonderlijke loten in de tender voor kandidaat-rechtenhouders. Daardoor zal de Super League vanaf komend seizoen beter dan ooit te volgen zijn”, klinkt het in een persbericht.

Ebbe Sand aan de slag als assistent bij Denemarken

Voormalig Schalke 04-aanvaller Ebbe Sand gaat aan de slag als assistent van bondscoach Age Hareide bij de Deense nationale ploeg, zo maakte de Deense Voetbalbond (DBU) bekend.

De Denen zijn op het EK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep B. Het duel tussen beide landen wordt op de tweede speeldag in Kopenhagen gespeeld. Rusland en Finland zijn de overige tegenstanders in de groepsfase.

De 47-jarige Sand is er de opvolger van Jon Dahl Tomasson, die onlangs afscheid nam om coach te worden bij het Zweedse Malmö. Sand heeft bij de Deense bond een overeenkomst tot na het EK, net als de bondscoach, die al zeker vertrekt na EURO 2020. Hij wordt dan opgevolgd door Kasper Hjulmand, vorig seizoen een tijdlang in beeld bij RSC Anderlecht. Tot de zomer was Sand aan de slag als sportdirecteur bij Bröndby.

Tijdens zijn carrière scoorde Sand tussen 1998 en 2004 22e doelpunten in 66 interlands voor Denemarken. Bij Schalke, waar hij een tijdlang een dodelijk aanvalsduo vormde met Emile Mpenza, werd hij topschutter in de Bundesliga en won hij twee keer de Duitse Beker.

Gulacsi volgt zichzelf op als Hongaars Voetballer van het Jaar

RB Leipzig-doelman Peter Gulacsi is gisteravond voor het tweede jaar op rij verkozen tot Hongaars Voetballer van het Jaar. Recordhouder is nog steeds voormalig doelman Gabor Kiraly, die sinds 1998 vijf keer de prijs in ontvangst mocht nemen. In 2011 won Roland Juhasz, destijds verdediger bij RSC Anderlecht.

Péter #Gulácsi is Hungary's Footballer of the Year (again)! 🇭🇺🥇



WELL DONE, PETE! 👏



🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/FDFds33wI7 RB Leipzig English(@ RBLeipzig_EN) link

Helft van omzet Belgische clubs komt uit transfers

De zestien clubs uit de Belgische hoogste voetbalklasse klopten in 2018 af op een totale opbrengst van 391 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarlijks financieel rapport van de Europese voetbalbond UEFA dat donderdag werd gepubliceerd. België staat daarmee op de tiende plek in Europa. Transferinkomsten zijn goed voor 50 procent van de totale omzet in de Belgische competitie. Uit de cijfers van UEFA blijkt ook dat Anderlecht-supporters in 2018 gemiddeld 41,8 euro betaalden voor een toegangskaartje. Daarin zitten ook vipformules verrekend. Paars-wit staat daarmee op de achttiende plek van duurste clubs in Europa. (RN)

Dubbele premies bij Oostende en Waasland-Beveren

Duel om naar uit te kijken dit weekend: derde laatste in de stand KV Oostende tegen voorlaatste Waasland-Beveren, respectievelijk met zeven en zes punten voorsprong op hekkensluiter Cercle Brugge. Zowel in de Versluys Arena als op de Freethiel werd de spelers een dubbele wedstrijdpremie beloofd. Financiële problemen of niet, een extra winstpremie moet KVO nog meer motiveren voor de sleutelwedstrijd. Exact hetzelfde geldt aan de andere kant, waar ook de Waaslanders hun vergoeding mits winst verdubbeld zien door voorzitter Dirk Huyck. (TTV)

Teemu Pukki in Finland verkozen tot Sporter van het Jaar

Teemu Pukki (29) is op het Sportgala in Helsinki uitgeroepen tot Fins Sporter van het Jaar. De aanvaller realiseerde in 2019 de promotie met Norwich City naar de Premier League. Verder loodste hij de Finse nationale ploeg voor het eerst naar het EK, waar de Finnen het opnemen tegen de Rode Duivels.

Pukki kroonde zich het afgelopen seizoen tot topschutter van de Championship met 29 doelpunten. In tien EK-kwalificatiematchen scoorde de spits tien keer voor Finland. Hij haalde het in de verkiezing voor onder anderen Bayer Leverkusen-doelman Lukas Hradecky en Formule 1-piloot Valtteri Bottas.

“Ik ben echt vereerd”, reageerde Pukki. “Het is een ongelooflijk goed jaar geweest. We hebben fantastische dingen gedaan met Norwich en de Finse nationale ploeg.” De kwalificatie van Finland voor het EK werd verkozen tot Sportmoment van het Jaar, de nationale ploeg kreeg de trofee voor Team van het Jaar. Op 22 juni sluiten de Rode Duivels de groepsfase af in Sint-Petersburg tegen Finland. In poule B zitten verder Rusland en Denemarken.