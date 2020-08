Football Talk. Ljungberg weg bij Arsenal - Parma ontslaat trainer - Pjanic test positief op coronavirus Voetbalredactie

23 augustus 2020

Foket en Faes pakken met Reims een punt bij Monaco

Stade Reims is het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen met een 2-2 gelijkspel bij Monaco. Bij de bezoekers stonden nieuwkomer Wout Faes en Thomas Foket de hele wedstrijd in de verdediging. Die andere nieuweling, Thibault De Smet, bleef het hele duel op de bank.

Reims kwam in het prinsdom 0-2 voor dankzij goals van Dia (5.) en Toure (21.), maar liet die voorsprong schieten. Disasi (45.+2) en Badiashile (55.) zorgden voor de 2-2 eindstand. Faes en Foket pakten na rust allebei een gele kaart. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor Henry Onyekuru, de voormalige topschutter van de Jupiler Pro League. De Nigeriaan werd wel al bij de rust gewisseld. Nacer Chadli, die terugkeerde na een uitleenbeurt van Anderlecht, zat niet in de selectie.

De Brusselse tiener Eliot Matazo zat bij Monaco wel voor het eerst in zijn loopbaan op de bank bij een officieel duel. Matazo maakte in de zomer van 2018 de overstap van de jeugd van Anderlecht naar het prinsdom.

Union Berlin ziet af van plan om fans met coronatest toe te laten

Union Berlin ziet voorlopig toch af van het plan om fans die een coronatest hebben gedaan toe te laten bij wedstrijden. De Duitse voetbalclub besloot dat na overleg met de lokale autoriteiten.

Union wilde in september het systeem gaan testen. Nu is 25 oktober de nieuwe startdatum. Supporters moeten met een bewijs aantonen dat ze een test hebben gedaan en dat ze het virus niet hebben.

“Ons plan heeft veel aandacht gekregen en werd door velen verwelkomd als aanvullende maatregel. Het feit dat er ook vragen over waren, verbaast ons niet”, zei clubvoorzitter Dirk Zingler in een verklaring.

Fans zijn sinds mei, toen de competitie werd hervat, niet welkom in Duitse stadions. In september begint het nieuwe seizoen, ook nog voor lege tribunes. In oktober bespreken de Duitse autoriteiten de situatie opnieuw.

Ljungberg niet langer assistent van Arteta

Fredrik Ljungberg is niet langer assistent-trainer bij Arsenal. De voormalige middenvelder van de Gunners wil zich gaan richten op nieuwe uitdagingen, zo maakte hij bekend op de website van de Engelse club. De 43-jarige Zweed was assistent van Mikel Arteta. Vorige winter was hij na het ontslag van Unaï Emery en voor de komst van Mikel Arteta ook even hoofdcoach.

“Ik ben sinds 1998 bij deze club betrokken en ben dankbaar voor alle kansen die ze me hebben gegeven, zowel als speler als coach”, aldus Ljungberg. “Ik wens Mikel en het hele team veel succes voor het komende seizoen. Dank ook aan de fans voor hun constante steun en dat ze altijd aan mijn zijde hebben gestaan.”

Ljungberg werd in 2004, als lid van de ‘Invincibles’, met Arsenal landskampioen. Dat team verloor dat seizoen geen enkele wedstrijd. Hij speelde tussen 1998 en 2007 in totaal zeven seizoenen voor de Londense club.

Afgelopen seizoen werd Arsenal achtste.

Parma moet op zoek naar nieuwe coach

Serie A-club Parma heeft zondag verrassend afscheid genomen van hoofdcoach Roberto D’Aversa. De 45-jarige Italiaan was sinds eind 2016 aan de slag bij Parma, dat toen in derde klasse uitkwam, en leidde de club terug naar het hoogste niveau in Italië. D’Aversa had nog een overeenkomst tot medio 2022 in Emilia-Romagna.

De voorbije twee seizoenen leidde de trainer Parma naar een veertiende en elfde plaats in de Italiaanse hoogste klasse. De club spreekt in haar persbericht echter over “het verdwijnen van het enthousiasme dat aan de basis lag van de successen van de afgelopen jaren”. Parma bedankt D’Aversa wel voor de erg succesvolle jaren. “De bijdrage van de coach aan de geweldige prestaties van de voorbije jaren blijft voor altijd in de geschiedenisboeken”, klinkt het.

Voormalig Duits international Dennis Aogo stopt met voetballen

Twaalfvoudig Duits international Dennis Aogo heeft zondag op Instagram zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 33-jarige Aogo was zestien jaar actief als prof en speelde voor Freiburg (2004-2008), Hamburg (2008-2013), Schalke (2013-2017), Stuttgart (2017-2019) en Hannover (2019-2020). Bij die laatste club, actief in de Tweede Bundesliga, werd zijn contract eind januari ontbonden. Sindsdien zat de polyvalente verdediger zonder club.

Aogo beëindigt zijn carrière met 257 Bundesliga-wedstrijden. Hij was met Duitsland aanwezig op het WK van 2010 in Zuid-Afrika en verdedigde de kleuren van de Mannschaft twaalf keer.

Aogo wil in de toekomst zijn privéleven laten primeren. Zijn vrouw Ina is momenteel in verwachting van hun tweede kind. Professioneel richt hij zich op nieuwe uitdagingen. “Daarover snel meer”, schreef hij nog.

Pjanic test positief op coronavirus

Miralem Pjanic heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakte z'n nieuwe club FC Barcelona bekend op Twitter. De Bosnische middenvelder voelt zich naar eigen zeggen goed en is nu thuis in quarantaine. Door de positieve test zal het al zeker nog 15 dagen duren voor Pjanic aansluit bij z'n nieuwe ploegmaats.

