Football Talk. Liverpool sneuvelt na penaltymisser Origi in League Cup - Okereke niet meer besmettelijk

01 oktober 2020

Liverpool sneuvelt na penaltymisser Origi in League Cup, ook Odoi uitgeschakeld

De achtste finales zijn het eindpunt in de League Cup gebleken voor Liverpool en Fulham. De landskampioen, met Divock Origi op het uur als invaller op het terrein, verloor na strafschoppen met 4-5 van Arsenal. Origi tekende voor één van de twee penaltymissers bij de Reds. Na de negentig reguliere speelminuten was er nog niet gescoord. Er wordt in de League Cup niet verlengd. Penalty’s volgden en daarin toonde Arsenal zich de beste.

Fulham ging eerder op de avond al met 3-0 de boot in bij tweedeklasser Brentford. Denis Odoi viel twintig minuten voor tijd in, maar kon het tij ook niet meer keren.

Ook Aston Villa, zonder een nog steeds geblesseerde Björn Engels, beet in het zand. De Villans verloren in eigen huis met 0-1 van tweedeklasser Stoke City.

2.500 euro boete voor KV Mechelen na wantoestanden tegen Oostende

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 3.500 euro opgelegd aan KV Mechelen wegens de incidenten met Mechelse fans in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende van 12 september.

Op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League waren voor het eerst dit seizoen opnieuw supporters toegelaten in de stadions. Dat gebeurde met inachtneming van verschillende veiligheidsprotocollen tegen het coronavirus en bovendien in beperkte hoeveelheden, maar al bij de tweede wedstrijd liep het mis.

Na de fabelachtige misser van Vranckx en de late 0-1 van KVO gingen de poppetjes aan het dansen bij enkele van de ruim 5.000 toegelaten fans. Bierbekers vlogen vanuit twee vakken het veld op en één Mechelse supporter liep ook het terrein op. De stewards in het AFAS-stadion bedaarden de gemoederen vrij snel. De man in kwestie werd snel gevat en door Malinwa geverbaliseerd.

Het Disciplinair Comité van de KBVB wees erop dat het “een kwalijke tendens” is geworden dat supporters bekers op het veld gooien om hun ongenoegen te uiten. “Dat is zeer hinderlijk en het kan andere onvoorspelbare acties van fans inspireren”, luidt het. Bovendien was KV Mechelen in het verleden al vervolgd voor gelijkaardige feiten, klinkt het in de uitspraak.

Omdat KV Mechelen de feiten ter zitting niet minimaliseerde, meteen optrad tegen de veldbestormer en de stewards ook snel ingrepen, vond het Disciplinair Comité het passend om een deel van de gevorderde 3.500 euro boete met uitstel op te leggen.

Okereke niet langer besmettelijk

Een nieuwe test blijkt negatief. Club-spits David Okereke (23) vormt niet langer een besmettingsgevaar voor zijn ploegmaats - hij zal dan ook weldra weer meetrainen met de groep. Het is alleen nog wachten op groen licht van de Pro League. Okereke vertoefde de voorbije twee weken in quarantaine, nadat hij na de zege tegen Waasland-Beveren met Covid-19 besmet bleek.

Januzaj twee weken out

Ongelegen moment. Aan de vooravond van de bekendmaking van de selectie van Roberto Martínez blesseerde Adnan Januzaj zich tegen Valencia (0-1-nederlaag). De winger van Real Sociedad liep een verrekking in de hamstring op en werd na ruim een uur gewisseld. Januzaj zou naar verluidt één à twee weken aan de kant staan. Hij mist zo de drie interlands tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland. Een tegenslag, want in september was Januzaj er ook al niet bij. Hij mikt nu op de confrontatie met Real Betis, van 18 oktober.

Vranckx onzeker voor Antwerp

KV Mechelen moet het morgenavond tegen Antwerp mogelijk zonder Aster Vranckx (17) doen. De talentvolle middenvelder is onzeker. “Hij heeft wat last. We hebben hem op training bewust wat gespaard om het zeker niet erger te maken”, vertelde Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “We zullen zien hoe fit hij zich morgen voelt en of hij kan spelen of niet. Maar we hebben nu nog meer dan 24 uur. In die tijd kan er nog veel gebeuren.” Malinwa moet ook Joachim Van Damme missen. Hij zit een schorsingsdag uit. (ABD)