Football Talk. Liverpool nog tot eind dit seizoen in kledij New Balance

03 juni 2020

Spaans voetbal hervat met gestaakt duel in tweede klasse

De eerste afspraak op de voetbalkalender in Spanje na de onderbreking door de coronacrisis is de tweede helft van de gestaakte partij tussen de tweedeklassers Rayo Vallecano en Albacete. De partij is voorzien op woensdag 10 juni. Dat heeft de Spaanse voetbalbond (RFEF) bekendgemaakt.

Op 15 december 2019 werd de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Albacete bij de rust bij een 0-0 stand gestaakt wegens spreekkoren uit het publiek. Albacete-speler Roman Zozulya werd toen door het thuispubliek uitgemaakt voor nazi. La Liga hervat op 11 juni met de derby tussen Sevilla en Real Betis, eveneens achter gesloten deuren.

Liverpool verandert pas op einde van seizoen van kledingsponsor

FC Liverpool stelt de geplande verandering van kledingsponsor uit tot het einde van het seizoen. Dat heeft de leider in en de gedoodverfde winnaar van de Premier League bekendgemaakt. Eigenlijk zou het contract met New Balance aflopen op 31 mei. Vanaf 1 juni zouden The Reds in truitjes van Nike aantreden.

De eerste landstitel in 30 jaar kan Liverpool nauwelijks meer ontgaan. De voorsprong op naaste belager Manchester City bedraagt 25 punten. De Premier League wordt vanaf 17 juni hervat nadat die stillag vanwege de coronacrisis. Nu het seizoen pas eind juli wordt afgerond, is Liverpool met New Balance en Nike overeengekomen de wissel van kledingsponsor met twee maanden uit te stellen. New Balance staat nu tot 31 juli in voor de uitrusting van het team van Jürgen Klopp.