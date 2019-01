Football Talk. Limbombe scoort voor Nantes - Solskjaer gunt Lukaku basisplaats in FA Cup-duel tegen Reading - KV Kortrijk wil “eind 2020, begin 2021" beginnen aan bouw van nieuw stadion De voetbalredactie

04 januari 2019

Limbombe helpt Nantes voorbij Châteauroux naar zestiende finales

Nantes heeft zich als eerste geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. In eigen huis klopten ze tweedeklasser Châteauroux met 4-1, Anthony Limbombe (86.) nam in het slot van de wedstrijd de laatste treffer voor zijn rekening en scoorde zo zijn eerste doelpunt voor Nantes.

In het wedstrijdbegin had ex-Gentenaar Kalifa Coulibaly (6.) de score geopend, Rene Krhin (37.) en Imran Louza (70.) namen de overige doelpunten voor hun rekening. Ook Anderlecht-huurling Kara Mbodj verscheen aan de aftrap bij de thuisploeg.

Het duel tussen tweedeklasser Grenoble en Straatsburg werd vrijdagavond uitgesteld omdat het speelveld bevroren was. Viervoudig titelverdediger PSG moet zondag aan de bak tegen de amateurs van Pontivy.

KV Kortrijk wil “eind 2020, begin 2021" beginnen aan bouw van nieuw stadion

KV Kortrijk wil de eerste steen van het nieuwe stadion “eind 2020, begin 2021" leggen, zo maakte KVK-voorzitter Joseph Allijns vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club bekend. “Achter de schermen werken we keihard om ons nieuw stadion zo snel mogelijk te verwezenlijken.”

Als locatie voor het nog te bouwen stadion werd voor de Evolis-site gekozen, op Kortrijk-Oost langs de E17 en de N8. Bij de onthulling van de plannen in 2017 was er sprake van een stadion voor ongeveer 15.000 supporters, met een eventuele uitbreidingsmogelijkheid tot 20.000 supporters.

Chelsea wil Hazard rust gunnen in FA Cup

Chelsea hoopt Eden Hazard zaterdag tegen tweedeklasser Nottingham Forest in de derde ronde van de FA Cup rust te gunnen, maar door de talloze afwezigheden is dat nog geen zekerheid.

De Rode Duivel was in december bij Chelsea met drie doelpunten en vijf assists direct betrokken bij liefst acht van de tien doelpunten die The Blues in de Premier League konden scoren. Tegen Southampton zweeg woensdag echter ook zijn kanon, waardoor Chelsea niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel.

“Eden speelt momenteel fantastisch. Hij pakt heel wat minuten en we vragen veel van hem omdat hij zo’n belangrijke speler is voor ons”, vertelde assistent-manager Gianfranco Zola. “We willen hem morgen rust gunnen, ook al zitten we in een periode waarin we niet al te veel spelers ter beschikking hebben”, verwees Zola naar de geblesseerden Willian, Pedro en Olivier Giroud, en de vraagtekens achter de naam van Cesc Fabregas.

Nottingham Forest is overigens het team waartegen Charly Musonda Junior vorig seizoen zijn eerste treffer scoorde voor Chelsea. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Vitesse, maar momenteel herstelt hij nog in Londen van een zware blessure.

Robben traint weer mee bij Bayern München

Arjen Robben heeft op de eerste dag van het trainingskamp van Bayern München in Doha de groepstraining gedeeltelijk hervat. De oud-international, bezig aan zijn laatste seizoen bij de recordkampioen van Duitsland, heeft wegens een blessure aan het bovenbeen ruim een maand niet gespeeld. Hij miste onder meer de uitwedstrijd in de Champions League tegen Ajax, die op 3-3 eindigde.

James Rodríguez, die sinds november langs de kant heeft gestaan, kon weer voluit gaan. De Colombiaan lijkt volledig hersteld van een knieletsel. Serge Gnabry oefende net als Robben nog wat aangepast. De Fransman Corentin Tolisso, al maanden uitgeschakeld, trainde individueel. Mats Hummels bleef achter in het hotel. De verdediger heeft wat last van zijn rug.

Bayern blijft tot 10 januari in Qatar. Voor het eerst sinds acht jaar heeft Bayern de eerste helft van de competitie niet afgesloten als ‘Herbstmeister’. De achterstand op koploper Borussia Dortmund is zes punten.

Ook Club Brugge reist zaterdag naar Doha af. De Belgische landskampioen oefent er op 11 januari tegen PSV.

Solskjaer gunt Lukaku basisplaats in FA Cup-duel tegen Reading

Romelu Lukaku start zaterdag in de basis bij Manchester United in het thuisduel in de derde ronde van de FA Cup tegen tweedeklasser Reading, zo maakte interim-coach Ole Gunnar Solskjaer vandaag bekend.

Voor het bekerduel kan de voormalige Noorse international niet rekenen op Eric Bailly, Chris Smalling en Marcos Rojo. Paul Pogba is dan weer twijfelachtig en dus zal Solskjaer wat wijzigingen doorvoeren. Om de Franse wereldkampioen te vervangen, hoopt de coach Marouane Fellaini klaar te stomen. Naast Lukaku mag ook Alexis Sanchez zich opmaken voor een basisplaats. “Zij krijgen hun kans. Dat is belangrijk voor hen, want ze hebben meer speelminuten nodig.”

Sinds het ontslag van José Mourinho en de komst van Solskjaer heeft Big Rom nog geen enkele basisplaats achter zijn naam staan. In de eerste twee wedstrijden werd de aanvaller om persoonlijke redenen uit de selectie gelaten. Eind december hervatte hij de trainingen en bij zijn invalbeurten tegen Bournemouth en Newcastle was hij in totaal meteen goed voor twee doelpunten. Tegen Newcastle had hij bovendien amper 38 seconden nodig om de weg naar de netten te vinden. ManU won met 0-2 en zo werd Solskjaer de tweede trainer ooit van de Mancunians die bij zijn debuut een twaalf op twaalf kan voorleggen. De eerste was de legendarische Matt Busby in 1946.

Na het bekerduel neemt Solskjaer de selectie van Manchester United mee naar Dubai voor een kort trainingskamp. “Als er spelers denken dat het een vakantie wordt, hebben ze het mis”, liet de coach duidelijk verstaan. “We gaan daar hard werken en het duel tegen Tottenham Hotspur voorbereiden.”

Ghandri (Westerlo) krijgt vier speeldagen schorsing voor “revancherende elleboog”

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist Nader Ghandri, speler van KVC Westerlo, een schorsing van vier speeldagen en een boete van 2.000 euro op te leggen. De commissie oordeelde dat de elleboog die de Tunesische middenvelder gaf aan Mathieu Maertens (OHL) “uit revanche” was.

Maertens en Ghandri werden vervolgd na tussenkomst van de Reviewcommissie. Die had op tv-beelden van speeldag 20 gezien hoe enkele hete standjes tussen beide spelers resulteerden in een elleboogstoot van Ghandri. Maertens revancheerde zich na een zware tackle van zijn tegenstrever, maar het was het Bondsparket vooral om de daaropvolgende elleboog te doen.

Scheidsrechter Jordy Vermeiren getuigde dat hij die fase niet had gezien, maar dat Ghandri sowieso rood verdiende. “Zoiets hoort niet thuis op een voetbalveld”, aldus de ref. De Reviewcommissie stelde ook vast dat Ghandri zijn tegenstrever nog iets toeriep vlak voor de elleboog. Ghandri kon zich vandaag ter zitting, waar hij werd bijgestaan door Wim Van Hove, niet meer herinneren wat precies.

“Alleszins tonen de beelden aan dat Ghandri bij het terugkeren op het veld richting Maertens ging en opzettelijk zijn tegenspeler op het hoofd raakte met de onderarm, hierbij voortdurend lettend op de scheidsrechter”, aldus de Geschillencommissie. “Terecht stelt de Reviewcommissie dat er sprake was van voorbedachten rade, uit revanche.”

Tenzij Westerlo in beroep gaat tegen het vonnis, kan coach Bob Peeters niet op Ghandri rekenen in de competitiewedstrijden tegen Lommel (11 januari), Beerschot Wilrijk (19 januari), Union (26 januari) en KV Mechelen (1 februari). Maertens ging vrijuit, omdat Vermeiren in zijn revanche op Ghandri geen rode kaart zag.

Racing Genk oefent tegen Schalke 04 en Fortuna Sittard in Spanje

Racing Genk neemt het komende week op oefenstage in Spanje op tegen het Nederlandse Fortuna Sittard en de Duitse topclub Schalke 04, zo maakte de Belgische competitieleider vandaag bekend.

Zaterdag vertrekken de Genkies naar Benidorm, waar ze een week onder de Spaanse zon zullen verblijven. Voor de wedstrijd van donderdag (14u00) tegen Fortuna Sittard werd er nog geen locatie meegedeeld, de oefenpot van vrijdag (15u30) wordt in Benidorm gespeeld.

Eden Hazard maakt kans op trofee voor beste Speler van de Maand in Premier League

Eden Hazard is een van de zeven genomineerden voor de trofee voor beste Speler van de Maand december in de Premier League, zo maakte de Premier League bekend.

De aanvoerder van de Rode Duivels was met drie treffers en vijf assists direct betrokken bij liefst acht van de tien doelpunten die Chelsea vorige maand in de Premier League kon scoren. In de verkiezing moet hij het opnemen tegen Felipe Anderson (West Ham), Harry Kane en Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Mo Salah en Virgil van Dijk (Liverpool). Fans kunnen online nog tot maandag hun stem uitbrengen, de overige stemmen komen van een panel van experten en PL-aanvoerders.

Eerder dit seizoen werd Hazard al verkozen tot Speler van de Maand september. Het was toen zijn tweede verkiezing, eerder viel hem die eer te beurt in oktober 2016. Nog een jaar eerder was hij Speler van het Jaar in Engeland.

Christian Benteke (Crystal Palace) traint weer voluit na knieblessure

Na maanden afwezigheid staat Christian Benteke voor een comeback bij Crystal Palace. De 28-jarige aanvaller viel begin september uit met een knieblessure en ging daarna onder het mes.

Roy Hodgson, zijn coach bij The Eagles, had vandaag goed nieuws over de 34-voudig Rode Duivel. “Benteke heeft vandaag getraind. Hij is er al een tijdje terug bij op training, maar vandaag was het de eerste keer dat hij bij de ploeg was van het begin tot het einde. Hij had al een paar keer het begin van de training meegemaakt maar moest dan afhaken wanneer het te fysiek werd. Maar vandaag deed hij alles mee. Momenteel zijn er geen blessures en dat is redelijk ongelofelijk. Mijn medische staf verdient lof.”

Crystal Palace, veertiende in de Premier League, kon dit seizoen alleen in de eerste vier competitieduels op Benteke rekenen. Daarin kwam hij overigens niet tot scoren. De FA Cup-match van morgen tegen het bescheiden Grimsby Town komt wel nog te vroeg voor Benteke.

Bellamy weg na klachten jeugdspeler

Craig Bellamy is voorlopig geen jeugdtrainer van Cardiff City meer. De voormalig international van Wales is gestopt na klachten van een jeugdspeler, die door Bellamy weg zou zijn gepest. Ook onderzoekt de clubleiding of de coach zich schuldig zou hebben gemaakt aan vreemdelingenhaat.

Bellamy had bij Cardiff City het jeugdteam met spelers tot 18 jaar onder zijn hoede. De voetballer om wie het gaat, heeft de club inmiddels verlaten. Tegenover de BBC weerlegt Bellamy de beschuldigingen. “Ik begrijp dat Cardiff City een onderzoek doet. Ik doe tijdelijk een stap terug om volledig mee te kunnen werken aan het onderzoek. Ik verwacht terug te keren in mijn rol als trainer’’, zegt de oud-aanvaller van onder meer Newcastle United en Liverpool. “Ik ben teleurgesteld in zowel de beschuldigingen als de manier waarop die richting mij zijn gemaakt.”

Drie jaar stadionverbod voor homofobe Chelsea-fan

Een supporter van Chelsea mag drie jaar lang geen voetbalwedstrijden bezoeken. Een rechter veroordeelde hem tot een stadionverbod voor homofobe kreten tijdens het uitduel van Chelsea bij Brighton vorige maand in de Premier League. De man werd schuldig bevonden aan beledigend, discriminerend en bedreigend verbaal gedrag. Behalve een stadionverbod voor drie jaar kreeg de 20-jarige supporter ook nog een boete van ongeveer 1.000 euro. Brighton reageerde met instemming op het vonnis. “We zijn erg tevreden over de uitkomst van dit onsmakelijke incident. Het toont aan dat zowel de politie als de club dergelijk wangedrag tijdens het bijwonen van onze wedstrijden niet tolereert”, aldus een woordvoerder van de club.