Football Talk. Limbombe naar B-kern verwezen bij AA Gent - “Mehdi Carcela lijdt aan slapeloosheid” - Clasico Standard-Anderlecht in uitverkocht Sclessin

29 januari 2019

Thorgan Hazard traint opnieuw mee bij Mönchengladbach

Thorgan Hazard heeft de groepstraining bij Borussia Mönchengladbach hervat, zo meldt de Duitse club. De Rode Duivel miste de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Augsburg wegens last aan de kuit.

“Ik ben fit en voel me echt goed. We kijken uit naar het duel met Schalke 04", zo verklaart Hazard op het Twitteraccount van Mönchengladbach. Na een trap op de kuit sukkelde Hazard met een bloeduitstorting.

Op de negentiende speeldag wonnen Die Fohlen zonder Hazard met 2-0 van Augsburg. Mönchengladbach staat met 39 punten op de derde plaats in de Bundesliga, op drie punten van Bayern München en negen punten van koploper Borussia Dortmund. Zaterdag gaan Hazard en co. op bezoek bij nummer 12 Schalke 04 (22 ptn).

De 25-jarige Hazard heeft met negen goals en zes assists een ruim aandeel in het knappe seizoen van Gladbach.

Italiaanse trainer vijf maanden geschorst voor kopstoot

Trainer Giancarlo Favarin van de Italiaanse voetbalclub Lucchese heeft een schorsing van vijf maanden gekregen voor het uitdelen van een kopstoot. De 60-jarige Favarin liet zich zondag gaan in de slotseconden van de wedstrijd tegen Alessandria in de Serie C (2-2). In de woordenwisseling die aan de zijlijn ontstond, gaf de trainer een kopstoot aan de assistent-trainer van Alessandria, die daardoor zelfs tegen de grond ging.

De Italiaanse tuchtcommissie besloot Favarin te schorsen tot 30 juni, het einde van dit seizoen. De trainer van Lucchese had zich ook verbaal misdragen. Hij riep zijn spelers toe dat ze de benen van de tegenstanders moesten breken. Favarin kwam op de website van Lucchese met excuses. “Ik verontschuldig me tegenover iedereen voor de gebeurtenissen die niets met voetbal en sport te maken hadden. Hoewel ik een zware periode doormaak, met maanden van stress en provocaties, had dit nooit mogen gebeuren. Ik neem alle verantwoordelijkheid op me.”

Villarreal ontslaat coach Luis Garcia Plaza na amper anderhalve maand

Villarreal heeft zijn coach Luis Garcia Plaza na amper anderhalve maand al op de keien gezet. Dat heeft de Primera Division-club bekendgemaakt. Na 21 speeldagen is Villarreal met 18 punten negentiende en voorlaatste in de Primera Division. Zaterdag verloor het nog met 3-0 bij Valencia.

De 46-jarige Garcia Plaza werd op 10 december aangesteld, op dat moment was Villarreal zeventiende. Onder zijn hoede speelde het team vier keer gelijk en ging het twee keer onderuit in de competitie. In het seizoen 2005-06 coachte Garcia Plaza het B-elftal van Villarreal. Verder was hij trainer bij onder meer Elche, Levante, Getafe en het Chinese Peking Renhe. In de Europa League wist Villarreal, vorig seizoen vijfde in La Liga, zich als groepswinnaar te plaatsen voor de zestiende finales. Daarin wacht Sporting Lissabon.

Clasico Standard-Anderlecht in uitverkocht Sclessin

De Clasico van zondagavond op de 24ste speeldag in de Jupiler Pro League tussen Standard en Anderlecht is uitverkocht, zo maakte Standard bekend.

Een interessante topper in de strijd om de plaatsen in play-off 1 kondigt zich aan. Zeven speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staan de Rouches op de vierde plaats met een voorsprong van drie punten op paars-wit en staan met ook nog AA Gent, Sint-Truiden en Charleroi in totaal vijf teams te drummen voor de resterende drie plaatsen in Play-off I. Het verschil tussen de nummer vier (Standard) in de stand en de nummer acht (Charleroi) bedraagt daarbij amper zes punten. Er is dus niet veel ruimte meer voor misstappen, het relatief zware programma van Standard en Anderlecht indachtig. Na de Clasico krijgen de Rouches nog verplaatsingen naar Racing Genk en AA Gent voorgeschoteld, voor Anderlecht wacht er onder meer nog een verplaatsing naar Antwerp en een thuiswedstrijd tegen landskampioen Club Brugge.

Limbombe naar Gentse B-kern

Is er een breuk tussen Stallone Limbombe en AA Gent in de maak? De oudere broer van Nantes-speler Anthony Limbombe is bij de Buffalo’s naar de B-kern verwezen na discussie met coach Jesse Thorup.

“Mehdi Carcela lijdt aan slapeloosheid”

Mehdi Carcela lijdt aan een vorm van slapeloosheid sinds de botsing met Chris Mavinga van Racing Genk in 2011. Dat vertelde Standardcoach Michel Preud’homme gisteren in ‘Extra Time’. “Sinds dat ongeluk heeft Carcela geregeld last van slapeloosheid”, zei ‘MPH’. “Soms geraakt hij voor vijf uur ‘s nachts niet in slaap. We willen hem geen excuus geven om te laat te komen, maar dat is best vervelend. Samen met de psycholoog proberen we daar een oplossing voor te vinden.” Meteen een verklaring waarom Carcela twee weken geleden niet tijdig op het Gala van de Gouden Schoen geraakte. (KDZ)

Wesley Sneijder ambassadeur van EK 2020 in Nederland

De Nederlandse recordinternational Wesley Sneijder gaat het EK van 2020 promoten. Precies 500 dagen voor de start van het toernooi, dat in Amsterdam en elf andere Europese steden wordt gespeeld, werd de 34-jarige Sneijder gepresenteerd als ambassadeur van EURO 2020 in Nederland. “Ik vind het ontzettend leuk om nu eens vanuit een andere positie betrokken te zijn bij zo’n belangrijk voetbalevenement, dat ook nog gedeeltelijk in mijn thuisland plaatsvindt”, zei Sneijder.

De oud-Ajacied nam vorig jaar na zijn 134e interland afscheid van Oranje. Sneijder voetbalt in de nadagen van zijn carrière in Qatar bij Al-Gharafa. “Voor ons was er geen betere ambassadeur te bedenken dan Wesley”, aldus Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB die voor het EK 2020 als toernooidirecteur in Amsterdam fungeert. “Niet alleen omdat hij recordinternational is, maar vooral omdat hij voetbal ademt, leeft en droomt. Als internationale topspeler leeft hij mee met de amateurs, de professionals en met alles daartussenin. Wesley Sneijder is voetbal.”

Het komende EK wordt in twaalf landen gehouden, een primeur. De UEFA schrapte Brussel als speelstad na alle problemen rond het (nog niet gebouwde) Eurostadion.