Football Talk. Lierse Kempenzonen heeft licentie voor 1B beet - Rechter verwerpt claim gelijk loon Amerikaans vrouwenvoetbalteam

02 mei 2020

Lierse Kempenzonen dwingt licentie voor het BAS licentie voor 1B af

Lierse Kempenzonen heeft vandaag voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een licentie voor 1B behaald. De Pallieters grepen in eerste instantie naast zo’n licentie, maar vulden nadien hun dossier aan en kregen nu in beroep toch groen licht. Lierse kon afgelopen seizoen slechts ternauwernood het behoud verzekeren in de eerste amateurklasse, maar heeft nu gek genoeg nog een kans op promotie. Als in de hogere reeksen nog enkele ploegen naast hun licentie zouden grijpen, zou Lierse eventueel kunnen worden heropgevist. (KDC)

Amerikaans vrouwenvoetbalteam verliest rechtszaak over gelijke betaling

Het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam heeft een nederlaag geleden in de rechtbank over een claim voor gelijke betaling. De rechter in Los Angeles verwierp de bewering dat de vrouwen ten opzichte van het mannenteam worden onderbetaald.

“Het vrouwenteam heeft zowel cumulatief als gemiddeld per wedstrijd meer betaald gekregen dan het mannenteam gedurende de onderzochte periode", staat in het oordeel van de rechtbank. Dat is een belangrijke overwinning voor de Amerikaanse voetbalbond. De rechtbank concludeert wel dat de vrouwen ten opzichte van de mannen niet gelijk worden behandeld als het gaat om onder meer reizen, trainingen en huisvesting.

De speelsters, die vorig jaar wereldkampioen werden na een overwinning op Nederland in de finale, wilden een schadevergoeding van 66 miljoen dollar, omgerekend bijna 60 miljoen euro. Een woordvoerster van de voetbalsters zei dat ze van plan zijn in beroep te gaan tegen de beslissing. “We zijn geschokt en teleurgesteld", zei ze. “We zullen ons harde werk voor gelijke beloning niet opgeven. We hebben alle vertrouwen in onze zaak en zijn standvastig in onze toewijding ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen die deze sport beoefenen niet vanwege hun geslacht minder worden gewaardeerd.”

Sterspeelster Megan Rapinoe liet ook van zich horen. “Wij zullen de strijd voor gelijkheid nooit opgeven", twitterde de beste voetbalster van de wereld, die zich inmiddels ook in de politieke arena heeft geworpen. Rapinoe, openlijk lesbienne en een uitgesproken belangenbehartiger van de rechten van homoseksuelen, heeft zich aangeboden als 'running mate' van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.



De Amerikaanse bond hoopt op een snelle verzoening met het vrouwenteam. “We willen met het team samenwerken een positieve weg voorwaarts uit te stippelen. Het Amerikaanse vrouwenvoetbal is al heel lang de wereldleider, zowel op als naast het veld, en we willen dat graag blijven.”