Football Talk. Licht aan het eind van de tunnel voor Najar in Neerpede De voetbalredactie

10 januari 2020

07u25 0

Najar traint met bal in Neerpede

Er schijnt licht aan het einde van de tunnel. Andy Najar heeft op Neerpede buiten getraind met de bal. De Hondurees onderging in juli een operatie aan de kruisbanden van de knie, maar is nu dus op de weg terug. Het is zeer twijfelachtig of Anderlecht het aflopende contract van de blessuregevoelige rechtsachter zal verlengen. Deze winter haalde het al Murillo en ook Vanden Borre is een concurrent voor Najar. (PJC)