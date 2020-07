Football Talk. Lewandowski door collega’s verkozen tot Speler van het Jaar De voetbalredactie

20 juli 2020

Collega’s kiezen Lewandowski ook bij ‘Kicker’ tot Speler van het Jaar

Robert Lewandowski is voor de derde keer in drie weken tijd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Duitsland. Na overwinningen in verkiezingen van de Bundesliga (gekozen door publiek en experts) en spelersvakbond VDV (gekozen door de spelers) werd de Pool ook door voetbalmagazine ‘Kicker’ nog eens bekroond. Ook ditmaal waren het zijn collega-spelers die mochten stemmen.

De 31-jarige aanvaller van Bayern München, die met 34 doelpunten voor de vijfde keer topschutter werd in Duitsland, behaalde 42,6 procent van de stemmen en haalde het daarmee ruimschoots voor Dortmund-aanvaller Jadon Sancho (14,1 procent) en zijn teammaat bij Bayern München,Joshua Kimmich (12,2 procent). In totaal brachten 270 spelers hun stem uit.

Met zijn goals leidde Lewandowski Bayern München naar een achtste landstitel op rij. In de DFB Pokal werd in de finale ook de maat genomen van Bayer Leverkusen.