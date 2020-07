Football Talk. Lewandowski door collega’s verkozen tot Speler van het Jaar - STVV verkoopt amper 1.600 abonnementen De voetbalredactie

20 juli 2020

10u21 0

Collega’s kiezen Lewandowski ook bij ‘Kicker’ tot Speler van het Jaar

Robert Lewandowski is voor de derde keer in drie weken tijd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Duitsland. Na overwinningen in verkiezingen van de Bundesliga (gekozen door publiek en experts) en spelersvakbond VDV (gekozen door de spelers) werd de Pool ook door voetbalmagazine ‘Kicker’ nog eens bekroond. Ook ditmaal waren het zijn collega-spelers die mochten stemmen.

De 31-jarige aanvaller van Bayern München, die met 34 doelpunten voor de vijfde keer topschutter werd in Duitsland, behaalde 42,6 procent van de stemmen en haalde het daarmee ruimschoots voor Dortmund-aanvaller Jadon Sancho (14,1 procent) en zijn teammaat bij Bayern München,Joshua Kimmich (12,2 procent). In totaal brachten 270 spelers hun stem uit.

Met zijn goals leidde Lewandowski Bayern München naar een achtste landstitel op rij. In de DFB Pokal werd in de finale ook de maat genomen van Bayer Leverkusen.

Geringe verkoop abonnementen bij STVV

Bij STVV gingen tot op vandaag amper 1.600 abonnementen over de toonbank. Dat is bijzonder weinig. Nog 2.241 te gaan om het al tegenvallende resultaat van vorig seizoen te evenaren. Afgaand op de reacties op sociale media is het uitblijven van sportieve versterkingen de grote boosdoener. De supporter van de kanaries wil namen, en liefst Belgen. STVV deed intussen nagenoeg een volledige ploeg weg. En inkomend is enkel Keito Nakamura officieel. Dat is dan nog een huurling van het Japanse Gamba Musaka. Het zou voor de Japanse bazen nochtans het seizoen van de waarheid moeten worden. Want bij hun komst kondigden ze aan dat ze het derde seizoen volop voor de top zes zouden gaan. Onzekere tijden zijn het natuurlijk wel. Maar toch. (FKS)