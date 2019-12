Football Talk. Lemar (Atletico Madrid) loopt hamstringblessure op De voetbalredactie

31 december 2019

Thomas Lemar heeft een blessure aan de hamstrings opgelopen in zijn rechterdij. Het is niet duidelijk hoelang de Franse international van Atletico Madrid buiten strijd is. De 24-jarige Lemar zou in de komende wintermercato Atletico verlaten. Volgens Spaanse media zijn Lyon en Arsenal geïnteresseerd. Lemar, die in de zomer van 2018 Monaco voor 72 miljoen euro verliet voor ‘Los Colchoneros’, kreeg dit seizoen tot dusver slechts negen basisplaatsen in La Liga. Hij lukte geen enkel doelpunt of assist.