Football Talk. Leicester wil bronzen standbeeld van overleden voorzitter - Crasson niet langer coach van Dudelange

10 mei 2020

Standbeeld voor verongelukte Leicester-eigenaar

Leicester City is van plan om zijn voormalige voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha te eren met een bronzen standbeeld bij het stadion. De beeltenis van de Thaise zakenman zal 2,7 meter hoog zijn, samen met de blauwe stenen sokkel zal het beeld bijna vijf meter hoog zijn. De plannen werden ingediend bij het stadsbestuur van Leicester, dat ze donderdag publiceerde. De inwoners van Leicester hebben nu tot 2 juni de tijd om mogelijke bezwaren aan te tekenen.

De populaire Srivaddhanaprabha kwam op 27 oktober 2018 op 60-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash, net buiten het stadion van Leicester. Hij was ook de voorzitter van Oud-Heverlee Leuven. Zijn zoon Aiyawatt Srivaddhanaprabha nam de fakkel over.

Crasson niet langer coach van Dudelange

Het contract van Bertrand Crasson als T1 van F91 Dudelange wordt niet verlengd. De 48-jarige Brusselaar, die als speler van 1991 tot 2001 zes landstitels veroverde met Anderlecht, leverde nochtans goed werk als coach van de Luxemburgse club, een functie die hij in de herfst van vorig jaar overnam van Emilio Ferrera. Crasson herstelde het groepsgevoel en behaalde met Dudelange een historische eerste zege van een Luxemburgse club in de groepsfase van de Europa League door Apoel Nicosia in Cyprus met 3-4 te verslaan. In de nationale competitie haalde hij de club uit het slop, maar strandde op de vijfde plaats van een voortijdig stopgezet kampioenschap, met als gevolg dat Dudelange, na vier landstitels op rij, voor het eerst in twintig jaar geen beslag wist te leggen op een Europees ticket.

Volgens Luxemburgse bronnen zal Crasson als T1 van Dudelange worden vervangen door de Portugees Carlos Fangueiro, die sinds 2012 actief is als manager/sportief directeur/coach in de Luxemburgse competitie. (AR)

Middenvelder van Wolfsburg belandt na kopduel op training in ziekenhuis

Wolfsburg zal het volgende week bij de hervatting van de Bundesliga zonder centrale middenvelder Yannick Gerhardt moeten stellen. De 26-jarige Duitser ligt in het ziekenhuis nadat hij gisteren op training ernstig gekwetst raakte bij een kopbalduel. Hij raakte daarbij het hoofd van een teamgenoot.

“Hij heeft meerdere breuken in het gezicht opgelopen”, bevestigde zijn coach Oliver Glasner zondag. “Dit is heel erg jammer.” Of de onfortuinlijke Gerhardt, in 2016 eenmalig international, onder het mes moet, is nog afwachten. Maandag volgen nieuwe onderzoeken. Hoe dan ook mist hij volgende week zaterdag het duel tegen FC Augsburg.

Ausfall bei den Wölfen: Yannick Gerhardt muss wegen einer Gesichtsverletzung vorerst pausieren. Gute Besserung, Yannick! 🙏➡️ https://t.co/yoE7plz28W#VfLWolfsburg pic.twitter.com/5RJIu3d51Y VfL Wolfsburg(@ VfL_Wolfsburg) link