Football Talk. Lazio krijgt boete na racisme richting Balotelli - Ex-spits van Sociedad en Juventus beschoten voor zijn huis in Athene

08 januari 2020

Lazio krijgt 20.000 euro boete na racisme richting Balotelli

Lazio Roma moet een boete van 20.000 euro betalen nadat een deel van de Romeinse aanhang zondag tijdens de verplaatsing naar Brescia Mario Balotelli racistische leuzes toeriep. Dat heeft de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond laten weten.

In de eerste helft had de scheidsrechter na klachten van Brescia-spits Balotelli over spreekkoren de voetbalmatch even stilgelegd, zodat de stadionomroeper kon aanmanen tot kalmte. Net daarvoor hadden enkele Lazio-fans zich schuldig gemaakt aan racistische kreten aan het adres van ‘Super Mario’.

Lazio distantieerde zich nadien. “Lazio veroordeelt dergelijke wangedrag nogmaals en zal iedereen die het imago van onze voetbalclub en -ploeg schaadt, vervolgen”, klonk het toen.

In het Italiaanse voetbal is racisme aan de orde van de dag. Zo imiteerden Cagliari-fans oerwoudgeluiden in de richting van Rode Duivel Romelu Lukaku van Inter. Vooral Lazio bouwde de voorbije maanden een slechte reputatie op, onder meer door fascistische groeten te brengen en voetballers Franck Kessié en Tiemoué Bakayoko racistisch te bejegenen.

Ex-speler van Juventus en Real Sociedad beschoten in Griekenland

De Servische ex-spits Darko Kovacevic (46) is aan de dood ontsnapt in Griekenland. Kovacevic, ex-speler van onder meer Real Sociedad, Juventus, Lazio en Olympiakos, werd voor zijn huis in Athene beschoten door twee mannen. De voormalige aanvaller werd volgens plaatselijke media niet geraakt, maar hij verwondde zich wel licht toen hij de kogels probeerde te ontwijken. De wagen waarin de daders zich verplaatsten, werd later uitgebrand teruggevonden. Waarom ze Kovacevic viseerden, is voorlopig niet duidelijk.