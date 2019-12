Football Talk. Lazio klopt Juventus in Italiaanse Supercup - ‘Zebra van de Eeuw’ overleden - Bailly naar amateurclub Namen Redactie

22 december 2019

20u36

Bron: Belga 0

Lazio klopt Juventus in Italiaanse Supercup

Lazio Roma heeft in Riyad de Italiaanse Supercup veroverd. De winnaar van de Coppa Italia haalde het van kampioen Juventus met 3-1. Luis Alberto bracht Lazio na een kwartier op voorsprong, Dybala tekende op slag van rust voor de gelijkmaker. Via Lulic kwam Lazio weer voor. Juve-middenvelder Bentancur liep in de extra tijd tegen zijn tweede geel aan, waarna Cataldi de eindstand op het bord zette. Silvio Proto bleef bij Lazio als tweede doelman op de bank. Zijn ploegmaat Jordan Lukaku ontbrak met een knieblessure.

Logan Bailly vindt onderdak bij amateurclub Namen

Bij voetbalclub Namen uit de tweede amateurklasse heeft de 33-jarige doelman Logan Bailly een contract tot het einde van het seizoen ondertekend, zo maakte de club bekend.

De voormalige Rode Duivel zat al meer dan een jaar zonder club, nadat begin oktober 2018 zijn overeenkomst bij Moeskroen werd stopgezet, omdat de doelman er overbodig was geworden. Na zijn transfervrije overgang van Celtic naar Moeskroen was Bailly nochtans lange tijd eerste doelman bij les Hurlus, nadien verloor hij er zijn plaats onder de lat aan Jean Butez.

De Luikse doelman heeft er al een woelig carrièrepad opzitten. Na zijn doorbraak bij Heusden-Zolder (2003-2004), op huurbasis van Racing Genk (2004-2008), volgden passages bij Borussia Mönchengladbach (2009-2001), Neuchâtel Xamax (2011), opnieuw Racing Genk (2012), OH Leuven (2012-2015) en Celtic (2015-2017). Bailly is zevenvoudig Rode Duivel en was de vaste doelman van de jonge Duivels op de Olympische Spelen in Peking in 2008.

‘Zebra van de Eeuw’ is overleden

Georget Bertoncello is op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een beroerte. Dat maakte Sporting Charleroi, de club waar Bertoncello het grootste deel van zijn carrière doorbracht, bekend. De geboren en getogen Carolo debuteerde in het eerste elftal van Charleroi in 1959 op 16-jarige leeftijd. Met zijn atypische lichaamsbouw (1m68 voor 80 kg) en verwarrende dribbels werd Bertoncello al snel de publiekslieveling bij de Henegouwers.

In 1964 verliet hij Charleroi, al die jaren een tweedeklasser, voor eersteklasser Club Luik. Hij scoorde er onder meer drie keer in de Beker der Jaarbeurssteden. In 1967 volgde toch opnieuw een terugkeer naar Charleroi, dat intussen ook gepromoveerd was naar eerste klasse. Bertoncello hielp de Carolo’s in 1969 aan de titel van vicekampioen, het beste resultaat van Charleroi ooit in eerste klasse. Op het einde van zijn loopbaan trok hij nog naar UR Namen en Olympic Charleroi. In 2004 werd Bertoncello uitgeroepen tot ‘Zebra van de Eeuw’ bij Sporting Charleroi.

Castagne en Atalanta verpletteren AC Milan

Atalanta Bergamo heeft de voetbalnamiddag in de Serie A geopend met een 5-0-zege tegen AC Milan. De Bergamasken, met Timothy Castagne een hele wedstrijd op de rechterflank, klimmen in de tussenstand over revelatie Cagliari naar de vijfde plaats, met 31 punten. Milan staat teleurstellend tiende, met 21 punten.

Sterspeler Papu Gomez opende de score na tien minuten met een knappe solo op links. Op het uur ging de thuisploeg nog eens op het gaspedaal staan en treffers van Pasalic (61.) en Ilicic (63. en 72.) telden de Rossoneri al snel helemaal uit. Invaller Muriel zette zeven minuten voor de tijd de forfaitscore op het bord. Naast Castagne speelde ook Ruslan Malinovskyi (ex-Racing Genk) het hele duel.

Milan beleeft een dramatisch seizoen in de Serie A. De verliespartij in Bergamo was al de achtste nederlaag (op zeventien wedstrijden) dit seizoen. Atalanta, dat zich tien dagen geleden enigszins verrassend kwalificeerde voor de achtste finales van de Champions League, zet haar hoogconjunctuur verder. Castagne en co tellen als vijfde voorlopig vier punten minder dan nummer vier Roma, dat momenteel de laatste Champions League-plaats voor volgend seizoen bezet.

Flick tot minstens einde seizoen coach van Bayern

Hansi Flick blijft minstens tot eind dit seizoen hoofdcoach bij Bayern München, zo maakte de club vandaag bekend in een mededeling.

De 54-jarige Duitser nam begin november over bij de Beierse grootmacht na het ontslag van de Kroaat Niko Kovac. Enkele weken later maakte bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge al duidelijk dat Flick al zeker tot eind dit jaar hoofdcoach zou blijven. Na de wedstrijd van gisteren tegen Wolfsburg zaten de coach, Rummenigge en sportief directeur Hasan Salihamidzic nog eens samen en kwamen zo tot een akkoord tot het einde van het seizoen, met een verlenging als optie.

De resultaten spreken dan ook in het voordeel van Flick. Sinds hij overnam werd er in de Bundesliga vijf keer gewonnen en twee keer verloren. De laatste drie wedstrijden leverden negen punten op. Het bracht Bayern naar een derde plaats in de stand, op vier punten van leider Leipzig. In de Champions League werd groep B foutloos afgesloten en wacht Chelsea in de achtste finales. In de Duitse Beker neemt Bayern het in februari bij de laatste zestien op tegen Hoffenheim.

ℹ️ Hansi Flick bleibt Cheftrainer des #FCBayern bis zum Ende der Saison.



👉 https://t.co/mPVXvissgZ FC Bayern München(@ FCBayern) link

Salah, Mané en Mahrez zijn supergenomineerden voor Afrikaans Voetballer van het Jaar

De Egyptenaar Mohamed Salah, de Senegalees Sadio Mané (beiden Liverpool) en de Tunesiër Riyad Mahrez (Manchester City) zijn de drie supergenomineerden voor de trofee voor de Afrikaanse Voetballer van het Jaar, zo maakte de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF bekend.

De topfavorieten voor winst lijken aanvallers Sadio Mané en Mohamed Salah, beiden vorig seizoen winnaar van de Champions League met Liverpool en zaterdag volgde daarop een verlengstuk met het WK voor clubs. Salah won de trofee de voorbije twee jaar, Mahrez was de beste in 2016. De winnaar wordt op 7 januari bekendgemaakt op de CAF Awards in het Egyptische Hurghada.

Aanvankelijk behoorden aanvallers Ally Samatta (Racing Genk) en Percy Tau (Club Brugge) tot de lijst van dertig genomineerden voor de trofee van Afrikaans Speler van het Jaar. De 26-jarige Samatta werd vorig seizoen kampioen werd met Racing Genk. De Tanzaniaan mocht in ons land in het voorjaar de Ebbenhouten Schoen ontvangen. De 25-jarige Tau werd als Union-speler bekroond tot Speler van het Jaar in de Proximus League. De Zuid-Afrikaan is nog steeds eigendom van Brighton & Hove Albion. De Premier League-club verhuurde Tau vorig seizoen aan 1B-club Union. Dit seizoen werd hij bij Club Brugge gestald.

Naast Samatta en Tau werden ook de Nigeriaanse aanvaller Victor Osimhen (Lille), vorig seizoen erg sterk bij Sporting Charleroi, de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Genk, nu Napoli), de Nigeriaanse middenvelder Wilfred Ndidi (ex-Genk, nu Leicester City) en de Egyptische spelmaker Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ (ex-Anderlecht en Moeskroen, nu Aston Villa) genomineerd. Osimhen is een van de supergenomineerden in de trofee voor de Jonge Speler van het Jaar. De Tunesiër Anice Badri (ex-Moeskroen) kan bij de interclubs in de prijzen vallen.

Doelman Nübel verlaat Schalke deze zomer

De Duitse doelman Alexander Nübel verlaat eind dit seizoen transfervrij Schalke 04, zo werd vandaag bekendgemaakt. Het contract van de 23-jarige doelman loopt eind juni af en de doelman lijkt niet te zullen bijtekenen bij de club van Rode Duivel Benito Raman. Hij heeft nochtans veel aan Schalke te danken. Hij vierde er zijn debuut in de Bundesliga en sinds januari dit jaar is hij er eerste doelman. Vorige zomer kreeg hij zelfs de aanvoerdersband van coach David Wagner. Het bestuur had dan ook op een verlengd verblijf gehoopt. "Na maanden onderhandelen met Alexander en zijn zaakwaarnemer zijn we niet geschrokken van zijn beslissing om de club op het einde van het seizoen te verlaten", liet sportdirecteur Jochen Schneider weten in een clubmededeling. "We respecteren die keuze, maar dat wil nog niet zeggen dat we ze ook begrijpen. We hadden hem nochtans duidelijk gemaakt dat hij bij dit team een sleutelrol zou hebben de komende jaren."

In Duitsland is er al volop speculatie dat München de volgende bestemming van de beloftevolle doelman zou zijn. Huidig Bayern-doelman Manuel Neuer werd negen jaar geleden ook door de Rekordmeister overgenomen van Schalke. Intussen is Neuer bijna 34 jaar, maar aan zijn pensioen lijkt hij evenwel nog niet te denken.

"I’m convinced that Alex will give everything for the club until the end of the season. From summer 2020, we will continue on our path without him."



More info ➡️ https://t.co/Fpa8oKYQ6B FC Schalke 04(@ s04_en) link