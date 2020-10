Football Talk. Laszlo Bölöni trainer van Panathinaikos? - Vranjes blijft in quarantaine Redactie

13 oktober 2020

14u22 2

Volgens de Griekse pers wordt Laszlo Bölöni (67) coach van Panathinaikos. De Roemeen trainde eerder dit kalenderjaar Antwerp en AA Gent, bij de Buffalo’s hield hij het nog geen maand uit. Volgens lokale media heeft Bölöni, die in Griekenland eerder voor PAOK werkte, een mondeling akkoord bereikt. Hijzelf was niet bereikbaar voor commentaar. Gisteren gaf de Grieke club haar Spaanse trainer Dani Poyatos de bons. (PJC)

Vranjes blijft in quarantaine

Ognjen Vranjes blijft twijfelachtig voor de competitiehervatting na de interlandbreak. De verdediger blijft in quarantaine en dat betekent dat Vincent Kompany zondag tegen OHL mogelijk naar een oplossing moet zoeken in het hart van zijn verdediging. Gisteren was er ook een positieve coronatest bij een lid uit de sportieve staf. Verder blijft het oefencomplex in Neerpede gesloten, behalve voor de spelers en staf van de A-kern en de U21.