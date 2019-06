Football Talk. Lampard stap dichter bij Chelsea - Zulte Waregem verliest eerste match - Ghana speelt gelijk in Africa Cup De voetbalredactie

25 juni 2019

Ghana en Benin spelen 2-2 gelijk

Ghana en Benin hebben in het Egyptische Ismailia 2-2 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in de Africa Cup. Bij de rust stond Ghana 2-1 voor. Het duel begon bijzonder slecht voor de Ghanezen. Al in de 2de minuut zette Mickael Pote Benin op voorsprong. Met goals in de 9de en 42ste minuut zorgden de broers Andre en Jordan Ayew ervoor dat Ghana toch met een voorsprong kon gaan rusten. Na 55 minuten moest Ghana met tien voort. John Boye werd met een tweede geel naar de kant gestuurd. Tien minuten later profiteerde Pote van het numerieke overwicht om zijn tweede van de avond te scoren.

Racing Genk-verdediger Joseph Aidoo bleef op de bank bij Ghana. Emmanuel Imorou (ex-Cercle Brugge) maakte de 90 minuten vol voor Benin.

Titelverdediger Kameroen mist start Africa Cup niet

Titelverdediger Kameroen heeft zijn start niet gemist op de Africa Cup in Egypte. Het elftal van bondscoach Clarence Seedorf won in Ismalia met 2-0 van Guinee-Bissau. Bij de rust was het nog 0-0. Na de pauze scoorden Yaya Banana (66e) en Stéphane Bahoken (69e).

Oostende-doelman Fabrice Ondoa bleef op de bank bij Kameroen, Standard-verdediger Collins Fai was geschorst.

In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep F geven Ghana en Benin elkaar vanavond partij.

Zulte Waregem opent voorbereiding met nederlaag bij Sparta Petegem

Zulte Waregem is in zijn eerste oefenwedstrijd meteen met 1-0 onderuit gegaan bij de buren van Sparta Petegem, een ploeg uit tweede amateur. Anton Vanborm maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 21ste minuut. De van Manchester City overgekomen verdediger Cameron Humphreys en aanvaller Dimitri Oberlin, die van FC Bazel gehuurd wordt met aankoopoptie, mochten hun eerste minuten maken in het shirt van Essevee. Zaterdag krijgt Zulte Waregem voor zijn volgende oefenwedstrijd Oud-Heverlee Leuven over de vloer.

Benat San José (Eupen): “Met hard werk kunnen we mooie dingen bereiken”

Benat San José werd voorgesteld als nieuwe trainer van Eupen. Hij volgt de Fransman Claude Makélélé op, die op 14 juni bedankt werd. De 39-jarige Spanjaard debuteerde als coach bij de jongeren van Real Sociedad. Daarna vertrok hij richting de Golf en Saudi-Arabië om er Al Ittihad en Al Ettifaq te trainen, voordat hij de Atlantische Oceaan overstak om in Chili en Bolivië aan de slag te gaan. Hij won twee landstitels in Bolivië met Club Bolivar en behaalde één Chileense titel met CD Universidad Catolica.

Bernat San José zal er naar eigen zeggen alles aan doen om Eupen in de eerste klasse te houden en tegelijkertijd te focussen op het ontwikkelen van jonge talenten. Op zijn eerste training heeft de nieuwe coach alvast een aantal goede zaken gezien. “Het is het begin van het seizoen voor iedereen, maar er is kwaliteit. Met hard werk kunnen we mooie dingen bereiken. Ik wil dat de fans en de Eupense inwoners trots kunnen zijn op hun ploeg.”

Benat San José zal bijgestaan worden door assistenten Manuel Exposito en Bruno Pinheiro en de fysieke coaches Gaston Lloveras en Thibaut Meyer. Mauro Machado wordt de nieuwe keeperstrainer.

Chelsea mag onderhandelen met Lampard

Frank Lampard, momenteel manager van Derby County, heeft van de Championship-club de toelating gekregen om te onderhandelen met Chelsea. De 41-jarige oud-international lijkt dan ook op weg om de nieuwe coach van ‘de Blues’ te worden.

Chelsea is op zoek naar een opvolger voor Maurizio Sarri, die Londen verliet voor Juventus. “Aangezien de voorbereiding op het komend seizoen nakend is voor beide clubs, hopen we dat Chelsea hiermee snel de gesprekken kan afronden”, zo klinkt het vandaag op de website van Derby County.

Lampard speelde 13 jaar op het middenveld van Chelsea, goed voor 484 wedstrijden. Hij is de clubtopscorer aller tijden met 211 doelpunten. Met de Londense club werd hij onder meer drie keer kampioen, en won hij de Champions League (2012) en de Europa League (2013). Lampard droeg ook het shirt van West Ham, Manchester City en New York City.

In mei 2018 begon Lampard bij Derby County aan zijn eerste job als hoofdcoach. Afgelopen seizoen verzekerde de club zich net niet van promotie. In de play-offs verloor Derby van Aston Villa.

Dan toch geen Anderlecht-Ajax?

Gaat de oefenmatch tussen Anderlecht en Ajax op 6 juli nu door of niet? Het is intussen een welles-nietesspelletje. Het veld van SDC Putten in Nederland was de nieuwe optie, maar ook die mogelijkheid mag nu in de prullenmand. “Het veld is prima en we kunnen een paar duizend man ontvangen, dus hebben wij afgelopen weekend de gemeente geïnformeerd”, stelt Putten-voorzitter Albert de Bruin het op de lokale website Deputtenaer.nl. “Vandaag heeft de burgemeester laten weten dat de partij niet in Putten kan gespeeld worden. Dit vanwege onvoldoende beschikbaar personeel voor handhaving van de openbare orde. We zouden ook RKC tegen Mechelen op 12 juli hebben en dat gaat om die reden ook niet door. Dat is heel vervelend en jammer, want het is een prachtig stukje Putten-promotie en goed voor de lokale economie. Maar veiligheid gaat boven alles.”

Ook in Anderlecht kan de friendly niet doorgaan, omdat het eerste weekend van juli ook de Tour de France van start gaat in onze hoofdstad. Op naar de volgende optie, of wordt nu toch definitief te stekker uit de oefenmatch getrokken?

Luigi Di Biagio stapt op als Italiaans beloftecoach

Luigi Di Biagio (48) stapt op als coach van de Italiaanse belofteploeg na de vroegtijdige exit op het voorbije EK voor U21. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie in Bologna.

De Azzurrini werden op het EK voor eigen publiek uitgeschakeld in de groepsfase. Na een 3-1-zege tegen Spanje, een 0-1-nederlaag tegen Polen en een 3-1-overwinning tegen België eindigde Italië op de tweede plaats in poule A. Het was echter Frankrijk (poule C) dat als beste tweede wist door te stoten naar de halve finales.

“Vanaf 1 juli zal ik geen hoofdcoach meer zijn”, stelde Di Biagio, sinds 2013 aan de slag bij de Italiaanse U21. “We moeten de resultaten van de voorbije jaren gescheiden houden van wat er op dit EK is gebeurd. Als het herlanceren van het Italiaans voetbal één van de hooddoelstellingen was, dan kan ik zeggen dat we fantastisch werk hebben verricht. We hielpen belangrijke jongeren bij hun ontwikkeling en veel spelers zetten de stap naar de nationale ploeg. Het resultaat op dit EK zorgt toch voor een wrange nasmaak. Daarvoor ben ik verantwoordelijk, maar dit was geen mislukking voor mij.”

Genk start als laatste aan nieuw seizoen

Als laatste eersteklasser begint ook Racing Genk aan het nieuwe seizoen. Vandaag staan de medische en fysieke tests gepland. Voor de spelers van de landskampioen eindigt de dag met een bezoek aan de tandarts en de oogarts. Genk begint de voorbereiding met amper zeven vaste waarden van de A-kern. Vukovic, Dewaest, Paintsil, Gano en Ndongala zijn van de partij. Ook nieuwkomers Bongonda en Nygren sluiten meteen aan. De Braziliaanse linksback Neto Borges is al een paar dagen in ons land en revalideert individueel van een rugblessure die hij vorig seizoen opliep. Om vanaf morgen voldoende volk op training te hebben zullen ook een heel deel beloften tijdelijk overgeheveld worden naar de A-kern. Zo krijgt Felice Mazzu ook meteen een goede kijk op het aankomend talent. Pas wanneer Genk op 8 juli op stage vertrekt naar het Nederlandse Horst zal de Genkse kern voor het grootste deel volledig zijn. (KDZ)

Club denkt opnieuw aan Loppem voor nieuw stadion

In afwachting van het besluit van de Raad van State over de site langs de Blankenbergse Steenweg onderzoekt Club Brugge diverse pistes buiten Brugs grondgebied voor zijn stadionproject. In die zoektocht is blauw-zwart opnieuw uitgekomen bij de gemeente Loppem, waar Club in 2005 oorspronkelijk een gloednieuwe voetbaltempel wou bouwen. Voorzitter Bart Verhaeghe heeft zich gemeld bij het gemeentebestuur van Zedelgem, waartoe Loppem behoort, met de vraag of zij vandaag wel heil zien in een samenwerking.

Destijds botsten Verhaeghe en Uplace, die naast de verkeerswisselaar E40-E403 een multifunctioneel stadion wilden bouwen, op hevig protest. Zowel bij het lokale gemeentebestuur, Groen! en de Loppemse actiegroep ‘De Witte Pion’. Zo namen in 2008 meer dan 500 mensen deel aan een ballonmanifestatie, georganiseerd door de vereniging van omwonenden. Uiteindelijk werden de plannen, onder meer door de vele bezwaren in het milieueffectenrapport, afgekeurd. Anders dan in 2006 wil Club in Loppem een stadion zonder winkelcentrum bouwen, zoals dat ook de bedoeling is langs de Blankenbergse Steenweg. (TTV)

Pozuelo prijkt naast Rooney en Ibrahimovic in selectie voor All Star Game

Alejandro Pozuelo is opgenomen in de selectie met beste spelers van de Major League Soccer (MLS) die het op 31 juli in Orlando (Florida) opnemen tegen Atlético Madrid. Pozuelo verliet in maart Racing Genk voor het Canadese Toronto.

De 27-jarige Spanjaard scoorde vijf keer en was goed voor evenveel assists in dertien MLS-wedstrijden voor Toronto, dat momenteel op de zevende plaats staat in de Eastern Conference.

De aanvallende middenvelder vertoeft in goed gezelschap. Zo werden ook onder anderen Wayne Rooney (D.C. United), Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy), Nani (Orlando) en Bastian Schweinsteiger (Chicago) beloond voor hun prestaties.

Selectie voor All Star Game:



Doelmannen: Andre Blake (Philadelphia), Brad Guzan (Atlanta), Nick Rimando (Real Salt Lake)

Verdedigers: Matt Hedges (Dallas), Kemar Lawrence (New York Red Bulls), Romain Métanire (Minnesota), Leandro González Pírez (Atlanta), Bastian Schweinsteiger (Chicago), Walker Zimmerman (Los Angeles FC), Graham Zusi (Sporting Kansas City)

Middenvelders: Ezequiel Barco (Atlanta), Diego Chara (Portland), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Mark-Anthony Kaye (Los Angeles FC), Nicolás Lodeiro (Seattle), Gonzalo Martínez (Atlanta), Maxi Moralez (New York City FC), Nani (Orlando), Paxton Pomykal (Dallas), Alejandro Pozuelo (Toronto), Diego Rossi (Los Angeles FC)

Aanvallers: Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Josef Martínez (Atlanta), Wayne Rooney (D.C. United), Chris Wondolowski (San Jose), Carlos Vela (Los Angeles FC)

Haïti verrast Costa Rica op Gold Cup en ontloopt Mexico in kwartfinales

Haïti heeft in Harrison (New Jersey) een verrassende 2-1-zege geboekt tegen Costa Rica op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Haïtianen eindigen zo op de eerste plaats in groep B.

Zowel Haïti als Costa Rica hadden hun ticket voor de kwartfinales al op zak nog voor hun onderling duel. De winnaar zou echter Mexico, de winnaar van groep A, ontlopen in de kwartfinales.

Costa Rica kwam op voorsprong na een owngoal van Djimy Bend Alexis (13.). Na de pauze bracht Duckens Nazon Haïti op gelijke hoogte, hij zette in de 56e minuut een strafschop om. Alexis, nog de pineut in de eerste helft, bezorgde de Haïtianen uiteindelijk de zege met een treffer in de 81e minuut. Bij Costa Rica werd Bryan Ruiz (ex-AA Gent) in de 70e minuut vervangen door Oscar Duarte (ex-Club Brugge). In de kwartfinales neemt Haïti het op tegen Canada.

In de andere wedstrijd in poule B wonnen de Bermuda-eilanden met 2-0 van Nicaragua, dankzij doelpunten van Lejuan Simmons (61.) en Nahki Wells (71.). In die wedstrijd stond enkel nog de eer op het spel.

Lamkel Zé terug... bij beloften

Didier Lamkel Zé (22) heeft zich dan toch weer bij Antwerp gemeld. De Kameroener besliste op eigen houtje om de start van de voorbereiding te skippen. Zonder toestemming van de club. Hij trok naar Nice voor enkele dagen vakantie met zijn maatje Nando Nöstlinger (ex-Antwerp, nu RKC). De twee keerden vrijdag uiteindelijk terug naar België, maar Lamkel Zé verscheen nog niet op de Bosuil. Hij zette wat druk op de clubleiding in de hoop een verbeterd contract te kunnen afdwingen. Vandaag had de club een onderhoud met hem. De precieze inhoud daarvan wilde Antwerp niet kwijt. Alleen dat Lamkel Zé meteen aansloot bij de beloften en dat voor onbepaalde duur “om er in alle discretie verder te werken naar zijn beste niveau.” Of hij een boete kreeg, liet RAFC evenzeer in het midden, maar dat het om een sportieve sanctie gaat, lijkt duidelijk. (SJH)

Diaby (ex-Club) aan het kanon op Africa Cup

Mali heeft Mauritanië met 4-0 verslagen op de Africa Cup in Egypte. Bij de rust was het 2-0 in Suez. Sporting Lissabon-aanvaller Abdoulay Diaby (ex-Moeskroen en -Club Brugge) opende de score in de 37ste minuut. Op slag van rust verdubbelde Moussa Marage de Malinese voorsprong vanop de penaltystip. Adama Traoré, afgelopen seizoen door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, maakte er in de 55ste minuut 3-0 van. Mali heeft twee Adama Traoré’s in de rangen. Coach Jean-Jacques Ngambo vond het in de 61ste minuut leuk om de ene door de andere te vervangen en ook de tweede Adama Traoré pikte in de 73e minuut zijn doelpuntje mee. Dat gebeurde net nadat El Hacen El Id op strafschop de eer gered had voor Mauritanië.

Diaby mocht drie minuten voor tijd gaan rusten, Moussa Djenepo, die Standard ruilt voor Southampton, werd in de 61ste minuut vervangen. Hamari Traoré (ex-Lierse) maakte de 90 minuten wel vol. Charleroi-spits Adama Niane, Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi en -AA Gent) en Falaye Sacko (ex-Sint-Truiden) bleven op de bank. In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep E speelden Tunesië en Angola eerder op de dag 1-1 gelijk.