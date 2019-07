Football Talk. Lampard nieuwe coach van Chelsea - Zware loting voor Halle-Gooik in Champions League futsal De voetbalredactie

04 juli 2019

16u02 1

Frank Lampard is de nieuwe hoofdcoach van Chelsea

Chelsea heeft zijn opvolger voor Maurizio Sarri nu ook officieel beet. De Londense club heeft ex-speler Frank Lampard aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat meldt de Engelse grootmacht. De 41-jarige Lampard ondertekent een contract voor drie jaar.

“Ik ben enorm fier dat ik als T1 naar Chelsea kan terugkeren”, reageert Lampard. “Iedereen kent mijn liefde voor de club en de geschiedenis die we delen. Nu ligt mijn enige focus op de voorbereiding van volgend seizoen. Ik ben hier om hard te werken en de club naar succes te leiden.”

Lampard speelde 13 jaar op het middenveld van Chelsea, goed voor 484 wedstrijden. Hij is de clubtopscorer aller tijden met 211 doelpunten. Met de Londense club werd hij onder meer drie keer kampioen, en won hij de Champions League (2012) en de Europa League (2013). Lampard droeg ook het shirt van West Ham, Manchester City en New York City.

In mei 2018 begon Lampard bij Derby County aan zijn eerste job als hoofdcoach. Afgelopen seizoen verzekerde de club zich net niet van promotie. In de play-offs verloor Derby van Aston Villa.

Halle-Gooik treft onder meer Benfica in eigen huis in Champions League

In Nyon werd deze middag geloot voor de UEFA Futsal Champions League Main Round. Halle-Gooik zal na vorig jaar opnieuw host zijn voor deze Europese topcompetitie.

In deze competitie is Halle-Gooik tweede reekshoofd in groep 2. Eerste reekshoofd wordt opnieuw topfavoriet SL Benfica. De groep wordt vervolledigd door 2 Europese kleppers. Araz Naxcivan is de Azerbeidjaanse kampioen en speelde de afgelopen 5 jaar twee keer de halve finale van de UEFA Champions League. Kherson is de Oekraïense kampioen, een vaste waarde op het Europese toneel.

De wedstrijden worden gespeeld van 8 tot 13 oktober in Sportcomplex De Bres in Halle.

Bolingi verlaat Congolese selectie

Jonathan Bolingi is op de terugweg naar België. De spits van Antwerp liep een blessure op en moet de Afrika Cup verlaten. Hij kondigde zelf op Instagram aan dat hij weer naar Antwerpen afzakt, waar hij zich kan laten verzorgen. Hij speelde in de drie groepsduels van Congo en scoorde in de 0-4-zege tegen Zimbabwe, maar liep in die match ook een knieblessure op. Hij keert nu terug naar de Bosuil voor verder onderzoek en behandeling. De 1/8ste finale van zondag tegen Madagascar is niet voor hem weggelegd. “Het was de bedoeling om mijn shirt nat te maken voor mijn nationale ploeg, maar het lof heeft daar anders over beslist. Ik wens mijn ploegmaats en vaderland nog veel succes”, gaf Bolingi nog mee.

Peru verrassende finalist Copa América

Peru heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa América. De Peruanen onttroonden in het Braziliaanse Porto Alegre verrassend titelhouder Chili met duidelijke cijfers: 3-0. Voor Peru scoorde Edison Flores in de 21ste minuut de openingstreffer. Yoshimar Yotún verdubbelde nog voor rust de voorsprong. Feyenoorder Renato Tapia speelde de gehele wedstrijd bij Peru, dat in de tweede helft eenvoudig overeind bleef. In de blessuretijd werd het verschil nog groter toen José Paolo Guerrero de derde treffer voor Peru scoorde. In de vijfde minuut van de blessuretijd had Eduardo Vargas nog de kans om met een strafschop de eer te redden. Doelman Gallese van Peru doorzag de Panenka van de Chileen door te blijven staan en zo simpel de penalty te stoppen.

Peru neemt het zondag in de finale op tegen thuisland en favoriet Brazilië. Dat land plaatste zich dinsdag al voor de 20e keer in de historie voor de eindstrijd door een 2-0 overwinning op aartsrivaal Argentinië. De achtvoudig kampioen speelt voor het eerst sinds 2007 weer de finale van het toernooi. Tweevoudig kampioen Peru speelde de finale van het toernooi voor het laatst in 1975. Het won 44 jaar geleden de eindstrijd van Colombia.

VS - Mexico is finale Gold Cup

De Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de finale van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Amerikanen klopten in de halve finales in Nashville Jamaica met 3-1. In de eindstrijd wacht Mexico. McKennie (9') en Pulisic (52' en 87') scoorden de Amerikaanse treffers. Die laatste maakt de overstap van Dortmund naar Chelsea, waar hij de vervanger moet worden van Eden Hazard. De ‘Blues’ legden in de wintermercato, vóór hun transferverbod dus, 64 miljoen neer voor Pulisic. Jamaica kwam tussendoor niet verder dan een tegendoelpunt van Nicholson (69'). Door een onweer werd de partij na een kwartier een poos stilgelegd.

De VS treft zondag in de finale in Chicago Mexico, dat in zijn halve finale Haïti naar huis stuurde (1-0 na verlengingen). De Amerikanen zijn titelhouder en veroverden al zesmaal de eindzege. Mexico won het toernooi al tien keer, de laatste maal in 2015. Telkens was Jamaica de verliezende finalist