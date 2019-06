Football Talk. Lamkel Zé mist eerste training Antwerp - Ten Hag beloond met nieuw contract bij Ajax - Standard hervat met nieuwe T2 Leye De voetbalredactie

20 juni 2019



Ten Hag verlengt contract bij Ajax tot 2022

Erik ten Hag ziet zijn uitstekende seizoen bij Ajax beloond met een nieuw contract. Hij verlengde zijn verbintenis bij de Amsterdammers met twee jaar, tot 30 juni 2022. Ten Hag is sinds 1 januari 2018 hoofdtrainer van Ajax. Het afgelopen seizoen leidde hij de Ajacieden in eigen land naar titel en beker. In de Champions League stuntte Ajax met een plaats in de halve finale na winst tegen onder meer titelverdediger Real Madrid en Juventus. In de halve finale kon Tottenham het jonge Ajax pas in extremis uitschakelen. Ten Hag won het afgelopen jaar de Rinus Michels Award, als beste trainer van de eredivisie. Die prijs ontving hij drie jaar geleden ook al eens door zijn prestaties bij FC Utrecht.

Lamkel Zé nog in Nice

Didier Lamkel Zé (22) maakt niet meteen aanstalten om deze namiddag op de eerste training van Antwerp te verschijnen. De Kameroener vertoeft met zijn maatje en intussen ex-ploegmaat Nando Nöstlinger op vakantie in Nice. Hij plaatste vanochtend nog beelden op zijn sociale media vanop het strand en de kans dat hij straks om 17u op het oefenveld van de Bosuil staat, lijkt dan ook quasi onbestaande. Volgens sommige bronnen zou Lamkel Zé op die manier een verbeterd contract in de wacht willen slepen. Hij lijkt Luciano D’Onofrio alvast onder druk te willen zetten. Of dat de juiste tactiek is, moet nog blijken. (SJH)

Standard hervat trainingen

Standard heeft vanochtend de trainingen hervat. Michel Preud’homme en zijn nieuwe assistent Mbaye Leye verwelkomden 22 spelers op de Académie Robert Louis-Dreyfus.

Opvallende afwezigen waren Mehdi Carcela (hij legde in het ziekenhuis inspanningstesten af), Valeriy Luchkevych (zijn transfer is nakend), Uche Agbo (nog in Nigeria na het overlijden van zijn moeder) en Evangelos Patoulidis (examens). Wel present was Mërgim Vojvoda, die nochtans pas maandag terug op de club werd verwacht net als Cimirot en Laifis. Ook de jonge doelman Timothy Galjé en de Congolese testspeler Peter Mutumosi verschenen op het oefenveld.

Orlando Sa revalideert nog steeds. Ochoa (Gold Cup), Bastien en Halilovic (EK U21) en Mpoku, Bokadi en Fai (Africa Cup) sluiten eveneens later aan.

Standard speelt zijn eerste oefenmatch op 26 juni in Braine. Drie dagen later volgt een duel tegen Union Namen. Daarna staat een stage in het Duitse Kamen (30/6-6/7) op het programma. Op 13 juli oefenen de Rouches in Seraing tegen Straatsburg en op 21 juli volgt de galamatch tegen Nice.