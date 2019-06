Football Talk. Lamkel Zé mist eerste training Antwerp - Standard hervat met nieuwe T2 Leye De voetbalredactie

20 juni 2019

Lamkel Zé nog in Nice

Didier Lamkel Zé (22) maakt niet meteen aanstalten om namiddag op de eerste training van Antwerp te verschijnen. De Kameroener vertoeft met zijn maatje en intussen ex-ploegmaat Nando Nöstlinger op vakantie in Nice. Hij plaatste vanochtend nog beelden op zijn sociale media vanop het strand en de kans dat hij straks om 17u op het oefenveld van de Bosuil staat, lijkt dan ook quasi onbestaande. Volgens sommige bronnen zou Lamkel Zé op die manier een verbeterd contract in de wacht willen slepen. Hij lijkt Luciano D’Onofrio alvast onder druk te willen zetten. Of dat de juiste tactiek is, moet nog blijken. (SJH)

Standard hervat trainingen

Standard heeft vanochtend de trainingen hervat. De Rouches bliezen verzamelen nog zonder Carcela (legt fysieke testen af), Agbo (privé-redenen) en Luckevych, die wellicht vertrekt. De nieuwkomers Amallah en Vojvoda waren wel aanwezig, net als nieuwe T2 Mbaye Leye.