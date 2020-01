Football Talk. KVO sluit stage af met zure nederlaag - Ndidi en Dessers vallen in de prijzen Voetbalredactie

13 januari 2020

KV Oostende sluit stage af met zure nederlaag tegen St. Gallen

KV Oostende heeft zijn winterstage in La Manga afgesloten met een oefennederlaag tegen St. Gallen. KVO gaf tegen de nummer drie uit de Zwitserse hoogste klasse in het slot een voorsprong weg en verloor met 2-3. Idrissa Sylla bracht Oostende na vier minuten snel voor, maar Guillemenot stelde al even vlug gelijk. Fashion Sakala leek KVO met een doelpunt even voor rust de zege te bezorgen, tot St. Gallen diep in het slot terugsloeg. Via Ribeiro (84.) en Görtler (86.) wonnen de Zwitsers met 2-3.

Oostende draait een uiterst middelmatig seizoen en staat in de Jupiler Pro League na 21 speeldagen pas veertiende met achttien punten. Alleen Waasland-Beveren (17 ptn) en rode lantaarn Cercle Brugge (11 ptn) doen slechter. De kustploeg legde daarom zijn lot op de laatste dag van vorig jaar in handen van Dennis van Wijk, de opvolger van de Noor Kåre Ingebrigtsen, die vertrok naar het Cypriotische APOEL Nicosia.

Ndidi (ex-Genk) tot ‘Speler van het Jaar’ in Nigeria, Dessers is ‘Ontdekking van het Jaar'

Terwijl bij ons de Gouden Schoen woensdag wordt uitgereikt, was het in Nigeria gisteravond al het moment om de voetbalprijzen van 2019 uit te delen. En er vielen flink wat (oude) bekenden in de prijzen tijdens Ballers Awards, een organisatie van Twitterpagina ‘Naijafootballers’. Ex-Genk-speler Wilfred Ndidi (nu Leicester) werd verkozen tot ‘Speler van het Jaar’ en huidig Genk-spits Paul Onuachu won de trofee voor ‘Doelpunt van het Jaar’. Ook Cyriel Dessers kreeg een onderscheiding. De spits van Heracles werd uitgeroepen tot ‘Ontdekking van het Jaar’. Dessers hoopt nog steeds om uit te komen voor de Nigeriaanse nationale ploeg.

Remember the name, Paul ONUACHU! What a goal pic.twitter.com/lnqg76QdO8 The NFF 🇳🇬(@ thenff) link

Honoured to get this award! It means a lot to me, thanks @9ja_footballers and people who voted for me.

Hope to see you soon 🇳🇬 #BallersAwards pic.twitter.com/0wYST7igGR Cyriel Dessers(@ CyrielDessers) link

Einde seizoen voor Zaniolo? Roma-talent loopt zware knieblessure op

Roma-middenvelder Niccolo Zaniolo (20) scheurde in het duel tegen Juventus de voorste kruisband van zijn rechterknie en liep ook een meniscusletsel op. Zijn seizoen lijkt er zo op te zitten. Zaniolo had een belangrijke rol voor Italië moeten spelen op het EK van komende zomer. Na de onderzoeken in het ziekenhuis en het zware verdict kwam hij op Instagram meteen met een boodschap voor zijn fans. “Ik zweer jullie dat ik nog sterker dan voordien zal terugkeren”, liet hij optekenen. De blessure van de youngster is niet alleen een klap voor Roma, maar ook voor de Italiaanse nationale ploeg. Onder bondscoach Roberto Mancini was Zaniolo een vaste waarde in de selectie. Hij telt tot dusver vijf caps, waarin hij twee keer scoorde.

Juventus-verdediger Demiral moet knieoperatie ondergaan

Nog in het duel tussen Roma en Juventus viel ook verdediger Merih Demiral uit. Hij liep een blessure op aan de linkerknie en moet daarvoor onder het mes, zo maakte de club maandag bekend.

De Turkse international liep de blessure op toen hij slecht neerkwam bij een kopduel. Hij probeerde nog voort te spelen, maar moest na negentien minuten toch naar de kant. Toen stond het al 0-2 voor Juve, de openingstreffer had Demiral na drie minuten voor zijn rekening genomen.

“Onderzoek op maandag heeft blessures aan de kruisbanden en meniscus aan het licht gebracht”, liet Juventus weten, zonder over de duur van de afwezigheid te spreken. “Een operatie zal een van de eerstvolgende dagen plaatsvinden.”

De 21-jarige Demiral is bezig aan zijn eerste seizoen in Turijn, nadat hij in juli arriveerde bij Juve, dat hem voor twintig miljoen euro had overgenomen van Sassuolo. In de Noord-Italiaanse industriestad heeft hij nog een contract tot medio 2024. Zijn treffer tegen Roma was zijn eerste voor Juventus, waar hij net een basisplaats veroverd had. In de laatste vier competitiewedstrijden verscheen hij telkens aan de aftrap, omdat hij centraal achterin naast Leonardo Bonucci de voorkeur kreeg op de Nederlander Matthijs de Ligt.

Demiral is ook twaalfvoudig Turks international en de verdediger hoopt dan ook speelklaar te zijn voor de openingswedstrijd van het EK, waarin Turkije het op 12 juni in Rome opneemt tegen Italië. Wales en Zwitserland zijn de overige twee landen in groep A.