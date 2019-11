Football Talk. KVO rondt komst Akpala af - Jams out voor de rest van het jaar - KV Mechelen klokt af op 12.219 abonnees Voetbalredactie

18 november 2019

Real Madrid is James rest van het jaar kwijt

James Rodriguez komt pas volgend jaar weer in actie. De Colombiaanse middenvelder van Real Madrid heeft bij de nationale ploeg een knieblessure opgelopen en staat volgens Spaanse media zo’n zes weken aan de kant. Hij mist onder meer de topper tegen FC Barcelona op 18 december.

James kwam dit seizoen in zeven competitiewedstrijden in actie. Trainer Zinedine Zidane deed op 22 oktober in de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray voor het laatst een beroep op hem. De 28-jarige Zuid-Amerikaan had vorig seizoen ook al knieproblemen. Toen bleek een operatie nodig.

Markus Gisdol is de nieuwe trainer van Keulen

Keulen heeft Markus Gisdol als nieuwe coach aangeworven. De 50-jarige Duitser volgt zijn landgenoot Achim Beierlorzer op. Ook die vond negen dagen na zijn ontslag bij Keulen een nieuwe job. Maandag werd Beierlorzer bij Mainz voorgsteld.

Gisdol moet Keulen voor de degradatie behoeden, Beierlorzer heeft bij Mainz dezelfde betrachting. Na elf speeldagen is Keulen met 7 punten zeventiende en voorlaatste in de eerste Bundesliga, Mainz staat met twee punten meer één plaatsje hoger gerangschikt.

KV Mechelen klokt af op 12.219 abonnees

Het Mechelse enthousiasme blijft toenemen. Zeker nu er Achter de Kazerne gedroomd wordt van play-off 1. KV Mechelen beëindigde vandaag zijn abonnementenverkoop voor dit seizoen en klokte af op liefst 12.219 abonnees. Een absoluut record in de clubgeschiedenis. Ter vergelijking: tegenover vorig jaar zijn er bijna 1.500 seizoenskaarten meer verkocht. In het seizoen 2014-2015 had de club nog maar 7.129 abonnees. In vijf jaar tijd noteerde Malinwa dus een stijging van 71,3%. (ABD)

Oudgediende Akpala moet KV Oostende aan doelpunten helpen

Zoals verwacht heeft KV Oostende zich met het oog op de degradatiestrijd versterkt met Joseph Akpala. De 33-jarige Nigeriaan komt transfervrij over en ondertekent aan de kust een contract tot eind dit seizoen met een optie voor volgend seizoen.

Akpala speelde tussen 2015 en de zomer van 2018 al voor Oostende, waarna hij zijn loopbaan verder zette bij Al-Faisaly in Saoedi-Arabië. Dat werd geen enorm succes, en Akpala, al enkele maanden zonder club, gaf aan graag terug te willen keren naar KVO. “Er waren verschillende gesprekken waaruit bleek dat Joseph gemotiveerd was om KVO sportief vooruit te helpen”, geeft sportief directeur Guy Ghysel meer uitleg. “Op financieel vlak raakten we eruit en zo hebben we dus een extra optie bij in de aanval. Bovendien is de mentaliteit van Joseph altijd top en kan hij een voorbeeld zijn voor de jongeren in de kern.”

“Het doet goed om terug bij KVO te zijn om het team te helpen”, reageert Akpala. “Ik hoop dat we dit seizoen nog veel kunnen bereiken en dat KVO in de hoogste afdeling kan blijven.”

Akpala lanceerde zijn carrière in ons land bij Charleroi (2005-2008) en Club Brugge (2008-2012). In 2007-2008 werd hij met 18 doelpunten topscorer in de Belgische eerste klasse. Hij verkaste in de zomer van 2012 naar het Duitse Werder Bremen, maar kon daar geen potten breken en van september 2013 tot de zomer van 2015 speelde hij in Turkije bij Karabükspor. Daar plukte Oostende hem in 2015 weg.

Oostende is de laatste weken op de dool en staat halfweg in de Jupiler Pro League pas veertiende, met twaalf punten. Alleen Waasland-Beveren (10 ptn) en hekkensluiter Cercle Brugge (7 ptn) doen slechter.

Ronaldo wuift controverse rond vroege wissels weg

Cristiano Ronaldo heeft na de interlandmatch tegen Luxemburg (0-2), waardoor Portugal zich plaatste voor EURO 2020, gereageerd op de ‘controverse’ bij Juventus. ‘CR7' werd twee weken geleden op slechts enkele dagen tijd tweemaal vroegtijdig naar de kant gehaald. Tegen AC Milan speelde hij amper 55 minuten, waarna hij de kleedkamers instormde en volgens Italiaanse media nog voor het einde van de wedstrijd huiswaarts was getrokken. Ronaldo reageerde nog niet op het incident, tot gisteren. Voor hem is er niets aan de hand.

“Er was helemaal geen controverse. Jij hebt dat uitgevonden. Ik was gewoon niet fit, maar wilde Juventus toch helpen door te starten aan de match. Niemand vindt het leuk om gewisseld te worden, maar ik begreep het. Ik was niet goed. Godzijdank geraakte ik in mijn carrière nog niet veel geblesseerd, want ik wil het team altijd helpen. Maar Juve staat nog altijd op de eerste plek, dat is het belangrijkste.”

KNVB test innovaties bij interland Oranje tegen Estland

Voetbalfans die dinsdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op de tribune zitten bij de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Estland, kunnen wedstrijdbeelden direct terugkijken via een speciale app op hun smartphone. Ze kunnen zelf een camerastandpunt selecteren en de beelden live of in herhaling bekijken. Het is een van de innovaties die de KNVB laat testen door de supporters van het Nederlands elftal. Zo vindt ook een test plaats met een nieuwe ticketservice, bedoeld om zwarthandel terug te dringen.

Een kleine groep bezoekers van de wedstrijd ontvangt het toegangsbewijs niet als pdf-bestand, maar kan het ticket pas in de buurt van het stadion via een daarvoor ontwikkelde app activeren. De fans die meewerken aan deze proef, moeten binnen een bepaald tijdvak en in een specifieke straal rond de Johan Cruijff ArenA zijn om de barcode te activeren. De KNVB hoopt hiermee te voorkomen dat kaartjes meerdere malen, tegen aanzienlijk hogere prijzen dan normaal, worden doorverkocht.

Nederland mist ook Babel tegen Estland

Het Nederlands elftal mist in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland ook Ryan Babel. De aanvaller van Galatasaray heeft fysieke klachten overgehouden aan het duel van zaterdag met Noord-Ierland (0-0). Babel, die in Belfast in de spits stond omdat Memphis Depay niet kon meedoen, keert terug naar Turkije om aan zijn herstel te werken.

Aanvoerder Virgil van Dijk haakte zondag al af bij Oranje. De verdediger van Liverpool laat de wedstrijd in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA vanwege persoonlijke omstandigheden aan zich voorbij gaan. Marten de Roon ontbreekt tegen Estland vanwege een schorsing. De middenvelder van Atalanta Bergamo kreeg op Windsor Park zijn derde gele kaart in deze kwalificatiereeks. De Roon traint maandag nog mee, maar vliegt daarna terug naar Italië. De selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het duel met Estland bestaat daardoor uit 22 spelers.

Nederland verzekerde zich zaterdag van een ticket voor het EK van volgend jaar. De Nederlanders plaatsten zich zo voor het eerst in zes jaar weer voor een groot toernooi.

Augsburg moet Finnbogason missen met schouderblessure

FC Augsburg zal het een tijdje zonder zijn aanvaller Alfred Finnbogason moeten stellen. De 30-jarige IJslander liep donderdag in de EK-kwalificatiewedstrijd in Istanboel tegen Turkije (0-0) een ontwrichte schouder op.

Verder onderzoek moet de juiste ernst van de blessure uitwijzen, meldt Augsburg. “Mijn herstel is al begonnen, en ik zal harder dan ooit werken om zo snel mogelijk op het veld terug te keren”, reageerde de spits, die dit seizoen al goed was voor twee doelpunten en een assist.

Het is niet de eerste maal dat Finnbogason aan de kant staat. De voormalige speler van Lokeren miste het einde van vorig seizoen met een kuitblessure.

Achim Beierlorzer is nieuwe coach van Mainz

Achim Beierlorzer (51) moet FSV Mainz 05 er weer bovenop helpen. Hij werd aangesteld als opvolger van de ruim een week geleden ontslagen Sandro Schwarz. Beierlorzer ondertekende een contract tot 2022 bij de Bundesligaclub.

Beierlorzer werd pas negen dagen geleden ontslagen door FC Keulen, dat net als Mainz in de onderste regionen van de Bundesliga staat. Mainz is na elf speeldagen op twee na laatste met negen punten. Promovendus Keulen staat op de voorlaatste plaats met twee punten minder.

Zondag gaat Beierlorzer met Mainz op bezoek bij Hoffenheim, de ploeg waartegen hij het tien dagen geleden met Keulen voor het laatst opnam. De 1-2-nederlaag toen kostte hem zijn job.