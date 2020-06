Football Talk. KV Mechelen wil Gaëtan Coucke, vraagprijs is struikelblok - Union haalt keeper op bij STVV Redactie

09 juni 2020

KV Mechelen wil Gaëtan Coucke, maar vraagprijs is struikelblok

KV Mechelen heeft bij Racing Genk geïnformeerd naar Gaëtan Coucke (21), die niet meer welkom is bij de A-kern van de Limburgers. Malinwa ziet in de jonge doelman het perfecte profiel om eerste keeper Yannick Thoelen komend seizoen het vuur aan de schenen te leggen. De vraagprijs van Genk is wel nog een struikelblok. Ook uit Frankrijk zou er interesse zijn voor Coucke. (ABD/KDZ)

Union haalt met Tibo Herbots nieuwe doelman

Tibo Herbots, een 19-jarige doelman, vervoegt de rangen van Union. De club uit 1B maakte zijn komst vandaag bekend. Herbots komt over van STVV waar hij vorig seizoen als invallersdoelman zijn eerste stappen bij de eerste ploeg zette. Ook zijn jeugdjaren bracht hij door op Stayen, voor hij even zijn geluk ging beproeven bij de jeugdteams van OH Leuven en Standard. In 2017 trok hij dan terug naar Sint-Truiden. Bij Union ondertekende Herbots een contract tot juni 2023 met een optie op een jaar extra.

Hoffenheim breekt met Nederlandse coach Schreuder

De Nederlander Alfred Schreuder (47) is geen trainer meer van TSG 1899 Hoffenheim. De club uit de Bundesliga zette de samenwerking dinsdag in onderling overleg stop. Schreuder bekleedde de functie sinds de zomer van 2019. De Nederlander kwam over van Ajax, waar hij T2 was van Erik ten Hag. Hij volgde er Julian Nagelsmann op, die naar RB Leipzig verhuisde, en ondertekende een contract tot 2022.

Hoffenheim staat na 30 speeldagen op de zevende plaats in de Bundesliga en is nog volop in de running voor Europees voetbal. Afgelopen weekend bleef het team wel steken op een 2-2 gelijkspel bij staartploeg Fortuna Düsseldorf.

"Ik wist dat ik bij Hoffenheim voor een grote uitdaging stond", zegt Schreuder op de clubwebsite. "Ik heb hier graag gewerkt en ben dankbaar voor de kans die ik kreeg om in de Bundesliga aan de slag te gaan. Helaas raakten wij het niet eens over het pad dat TSG in de toekomst moet bewandelen. Het is niet ongewoon in het professionele leven om tegengestelde meningen te hebben. Je moet eerlijk zijn en de juiste conclusies trekken."

Samen met Alfred Schreuder verlaat ook zijn broer en co-trainer Dick Schreuder (48) de club. De rest van de technische staf krijgt de verantwoordelijkheid over de selectie voor de vier laatste competitieduels.

Brazilië is niet langer kandidaat voor organisatie WK voetbal voor vrouwen in 2023

Brazilië trekt zich op de valreep terug als kandidaat-organisator van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. De Braziliaanse voetbalbond CBF liet weten dat de regering niet langer de financiële garanties wil leveren voor het evenement. De reden daarvoor is de coronapandemie die Brazilië zwaar heeft getroffen, zowel financieel als op menselijk vlak.

De CBF zegt begrip te hebben voor de beslissing en zich achter Colombia te scharen als enige overblijvende Zuid-Amerikaanse kandidaat. Ook Japan en Australië/Nieuw-Zeeland zijn in de running. De FIFA duidt de organisator aan op 25 juni. Het vorige WK vond in 2019 in Frankrijk plaats. De Verenigde Staten verlengden hun titel na winst in de finale tegen Nederland.