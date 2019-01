Football Talk. KV Mechelen speelt gelijk tegen Roeselare - Anderlecht lanceert meldpunt voor makelaars De voetbalredactie

18 januari 2019

22u25 0

KV Mechelen speelt gelijk tegen Roeselare: 2-2

KV Mechelen heeft de 22ste speeldag in de Proximus League (1B) ingezet met een 2-2 gelijkspel tegen KSV Roeselare, dat meer dan een halfuur met een man minder voetbalde. Na acht wedstrijden in de tweede periode is Malinwa voorlopig alleen leider, maar uitdager Beerschot Wilrijk kan morgen een kloofje slaan.

KV Mechelen klom in het AFAS-stadion al vroeg op voorsprong. Onder het goedkeurende oog van 12.550 supporters legde Igor de Camargo (8.) het leer keurig weg: 1-0. Voor de Braziliaanse Belg is het al zijn dertiende treffer van het seizoen. De West-Vlaamse bezoekers bleven niet bij de pakken zitten. KV Mechelen kwam eerst nog goed weg door een misser van De Smet, maar Kjetil Borry (34.) schoot wel rak. Met een knap afstandsschot bracht de verdediger de 1-1 op het scorebord. Malinwa had moeite met een stug Roeselare, maar stapte wel met een voorsprong de kleedkamers binnen. Seth De Witte (42.) verschalkte doelman Biebauw een tweede keer.

Na de pauze bleef Roeselare zich kranig weren, tot Guy Dufour zijn tweede gele kaart kreeg en dus van het veld werd gestuurd. Mechelen was nadien baas, maar wrong vakkundig de kansen om. Vooral de gemiste mogelijkheid van Lukas Bijker, die alleen op Biebauw af mocht, brak de thuisploeg zuur op. Luttele minuten later kopte de pas ingevallen Thibaut Van Acker (86.) de gelijkmaker tegen de netten. Een Mechels slotoffensief leverde geen treffer meer op. Schoofs kwam er het dichtst bij, maar zijn schot werd van de lijn gekeerd.

Een week voor de cruciale topper op bezoek bij Beerschot Wilrijk loopt KV Mechelen tegen puntenverlies aan. Malinwa is met 18 punten uit acht duels wel leider in de tweede periode, maar kan morgen ingehaald worden door de Ratten (17 punten). Die nemen het om 20u30 in eigen huis op tegen Westerlo. Roeselare is met 8 punten vijfde in de tweede periode. Morgen opent rode lantaarn Tubeke om 17u00 de debatten tegen SK Lommel. Een dag later sluiten Union en OH Leuven de speeldag af in het Brusselse Dudenpark.

Club Brugge en Pro League bezoeken Joods Museum in Brussel

Een delegatie van Club Brugge en de Pro League bezochten vandaag het Joods Museum in Brussel. Na een onderhoud met de directie van het museum volgde een rondleiding in het museum dat de geschiedenis van de Joodse gemeenschap verbeeldt, binnen en buiten ons land. Club Brugge kwam in december negatief in het nieuws, toen bleek dat uit een video (die dateerde van tijdens de topper tegen Anderlecht eind augustus) een kleine schare fans antisemitische gezangen had laten horen.

De spreekkoren van eind augustus werden vandaag nogmaals sterk veroordeeld door zowel Club Brugge als de Pro League. “Club Brugge heeft zelf joodse supporters en maakte duidelijke dat dergelijk gedrag geen plaats heeft binnen het stadion en daarbuiten”, klonk het in een persbericht. “De club wil een voortrekkersrol spelen in het vermijden van discriminerende spreekkoren, niet enkel gericht tegen de joodse gemeenschap, maar ook tegen andere diverse groepen en bevolkingen.”

De Pro League zal in de komende weken een medewerker aanstellen die verder het plan inzake discriminerende spreekkoren zal uitwerken. Dit zal gebeuren in partnerschap met onder meer het Joods museum. Tot 25 januari kunnen kandidaten zich aanmelden voor de vacature van projectmedewerker.

Ook Keylor Navas out bij Real Madrid

Pech voor Keylor Navas en Real Madrid. De Costa Ricaanse doelman kampt met een blessure aan de adductoren en moet verstek geven voor het treffen met Sevilla (morgen 16u15). Hoe dan ook moest Navas zijn plaats meer dan waarschijnlijk opnieuw afstaan aan Thibaut Courtois. De Rode Duivel kampte met een liesblessure, maar hervatte gisteren de groepstraining. Hij zou morgen opnieuw onder de lat staan.

Spaanse bond wuift protest van Levante tegen Barcelona weg

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft de klacht afgewezen die Levante eerder vandaag had ingediend tegen FC Barcelona, zo maakte de Spaanse bond bekend voor de start van de loting voor de kwartfinales van de Copa del Rey.

Levante diende die klacht in omdat Barça volgens hen in de achtste finales van de Beker een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld. Het ging om verdediger Juan Brandariz, die volgens Levante bij de reserven van de Catalanen een schorsing had opgelopen waardoor hij niet voor het eerste elftal in actie mocht komen. Volgens Barcelona was er niets aan de hand en werden de reglementen nageleefd, de Spaanse bond volgde hen daarin. De competitieleider hoeft zo niet langer te vrezen voor de uitsluiting.

Vervolgens werd de loting voor de kwartfinales meteen gehouden. De heenwedstrijden worden op 23 januari gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Barça, dat de Copa del Rey de voorbije vier jaar telkens won, start met een bezoek aan FC Sevilla, terwijl Real Madrid Girona ontvangt. Espanyol speelt gastheer voor Betis en Valencia moet op bezoek bij Getafe.

Kampioenschap ePro League gaat van start

De reguliere competitie in de Proximus ePro League, een virtuele competitie op FIFA19 voor gamers van de 16 eersteklassers, gaat vanavond van start. Proximus en de Pro League sloten vorig jaar een exclusief akkoord om vanaf dit seizoen een esportscompetitie in het voetbal te organiseren. In oktober lanceerden ze de Proximus ePro League, een competitie FIFA19 op de console PlayStation.

Elke fan kreeg de kans om zijn of haar favoriete club te vertegenwoordigen en zijn kans te wagen om Belgisch kampioen te worden. De zestien 1A-clubs organiseerden een kwalificatieronde om te bepalen wie hen mocht verdedigen in het kampioenschap.

Dat kampioenschap gaat komend weekend van start met de reguliere competitie. De 16 e-sporters nemen het daarin tegen elkaar op om zich te plaatsen voor de play-offs, die op 23 maart afgewerkt worden tijdens een slotevenement.

Alle duels zijn te bekijken op de platformen van Proximus. Vanaf speeldag 24 in de Jupiler Pro League op 1 februari zullen de ePro League-wedstrijden een half uur voor de start op hetzelfde tv-kanaal te zien zijn als de wedstrijd zelf.

🎮 @Club_Miran zal Blauw-Zwart verdedigen in de Proximus ePro League! 🎮



MEER | https://t.co/LXy2TntbB7 pic.twitter.com/pSDujYCBGj Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Anderlecht lanceert meldpunt voor makelaars

Makelaars die een speler aanbieden aan Anderlecht, zullen dat vanaf 18 januari via een aangepast platform moeten doen. Dat meldt de Belgische recordkampioen in een communiqué. “Momenteel krijgen verschillende personen binnen de club berichten van makelaars via allerhande kanalen: telefoon, mail, sms,...”, aldus sportief directeur Michael Verschueren. “Wij krijgen zoveel aanbiedingen, dat het moeilijk is om een overzicht te behouden. Daarom zullen vanaf nu alle aanvragen verzameld worden in een meldpunt voor makelaars.”

Het platform heeft volgens paars-wit als doel om de aanvragen te centraliseren, zodat de sportieve directie en scoutingscel ze sneller en efficiënter kunnen behandelen. “En hierdoor kunnen we de makelaars een betere opvolging van hun aanvragen verzekeren”.

Cristiano Ronaldo moet dinsdag voor rechter in Madrid verschijnen

Cristiano Ronaldo moet zich volgende week dinsdag (22 januari) aanbieden bij de rechtbank in Madrid. Hij zal veroordeeld worden tot een fiscale boete van 18,8 miljoen euro en een gevangenisstraf van twee jaar, die hij niet effectief zal moeten uitzitten.

De advocaten van Ronaldo hadden verzocht om een videoconferentie maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De Portugese superster, die vandaag bij bij de Italiaanse kampioen Juventus voetbalt, moet dinsdagvoormiddag (omstreeks 10u) dus aanwezig zijn in de rechtbank van Madrid.

Ronaldo werd eerder schuldig bevonden aan het ontduiken van belastingen uit inkomsten van beeldrechten toen hij nog bij Real Madrid speelde. De fraude gebeurde via schimmige vennootschappen op de Maagdeneilanden en in Ierland.

De verdediging sloot met de Spaanse fiscus een deal waardoor Ronaldo een boete van 18,8 miljoen euro betaalt en twee jaar cel krijgt. Wie in Spanje nog geen eerdere veroordeling heeft, hoeft bij gevangenisstraffen tot twee jaar niet achter de tralies. In theorie riskeerde Ronaldo een boete van 28 miljoen euro en 3,5 jaar cel.

De 33-jarige Ronaldo heeft daarnaast nog andere juridische katten te geselen. In oktober 2018 werd in de VS een onderzoek heropend nadat een voormalig Amerikaans model hem beschuldigde van verkrachting in een hotelkamer in Las Vegas in 2009. Die beschuldiging ontkent de Portugees met klem.

Heel wat andere voetbalsterren kwamen net als Ronaldo in de problemen met de fiscus. Zo ging Lionel Messi in 2016 akkoord met een boete van 2 miljoen euro en 21 maanden cel wegens gesjoemel met belastingen.

Musona: “Ik kreeg geen eerlijke kans”

Sporting Lokeren heeft een nieuwe nummer 11. Knowledge Musona is zijn naam, morgen tegen Eupen is hij meteen speelgerechtigd. De Anderlecht-huurling wil de komende 9 matchen zijn frustraties van zich afspelen.

“Ik moést Anderlecht deze winter verlaten. Want enkel trainen en niet spelen is heel moeilijk. Frustrerend om niet in de selectie te zitten”, vertelt hij ons. “En als je niet speelt, heb je geen vertrouwen. Ik vind niet dat ik mislukt ben bij Anderlecht, ik kreeg er gewoon geen eerlijke kans. Mensen mogen me niet beoordelen op mijn tijd bij Anderlecht, want ik kon me nooit tonen. Hopelijk concluderen ze na deze huurperiode dat ik het team wél iets kan bijbrengen. Ik had een gesprek met Frank (Arnesen, red.) en die besefte ook dat ik moet spelen. Bovendien heeft de nieuwe coach -met wie ik niet praatte- niet de tijd nu om dingen uit te proberen.”

Lokeren dus. “Enkel zij tellen vanaf nu. Ja, ik weet dat we nog tegen Anderlecht spelen. Wat als ik dan scoor? Dan zal ik blij zijn voor Lokeren. Ik hoop dat we winnen (lacht). Maar nu eerst Eupen. Ik zal er meteen staan, ook al ben ik nog niet 100 procent fit. Maar ik geloof in mezelf, ik ben niet vergeten hoe ik moet voetballen (lacht).”

📽️ Kleren passen, de kleedkamer opzoeken, ploegmakkers leren kennen: Knowledge Musona kreeg het allemaal te verwerken bij zijn aankomst op Daknam. #WelcomeKnowledge

FULL VIDEO 👉https://t.co/JepSkHI1Ts 👈 pic.twitter.com/44CPJZtxy7 Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Rivaldo naar Marokkaanse derdeklasser

Rivaldo heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige Braziliaanse stervoetballer wordt trainer bij Chabab Mohammédia, een team uit de Marokkaanse derde klasse. Op zijn Facebookpagina bevestigt de ambitieuze ploeg de komst van de 46-jarige Rivaldo. De Braziliaan werd in 2002 met zijn land wereldkampioen in Japan en Zuid-Korea. Hij scoorde toen onder meer tegen België in de achtste finale. In het daaropvolgende seizoen pakte Rivaldo met AC Milan de Champions League. AC Milan nam hem in de zomer van 2002 over van FC Barcelona.

Tine Schryvers naar AA Gent

Red Flame Tine Schryvers (25) keert terug naar België. De aanvalster verlaat het Zweedse Kristianstads DFF en speelt de komende zes maanden bij AA Gent Ladies. “Tine koos voor KAA Gent Ladies omwille van de zes trainingen per week en de goede sportieve en medische omkadering”, klinkt het op de website van haar nieuwe club. Met zeven caps is Schryvers geen vaste waarde bij de nationale damesploeg.