Football Talk. KV Mechelen breekt contract Vrancken open - Sarri: “Hazard is plezier tijdens matchen, maar probleempje in de week”

28 mei 2019

20u16

Bron: Belga 1

KV Mechelen breekt contract Wouter Vrancken open

Trainer Wouter Vrancken en KV Mechelen gaan een langdurige samenwerking aan. Vrancken had nog een verbintenis voor een seizoen bij KVM, maar zijn contract wordt nu opengebroken tot een overeenkomst van onbepaalde duur.

“Ik heb bij deze mooie club met geweldige supporters mijn kans gekregen en het nodige krediet opgebouwd”, reageert Vrancken. “Voor mij was het dan ook evident om hier een nieuw contract te ondertekenen, wetende dat hier heel wat groeipotentieel is. De grootte van de club en de ambitie: die strookt met de mijne. Het was ook een superjaar natuurlijk. Niet ieder seizoen zullen we de finale halen, laat staan de beker winnen. Maar de manier waarop we dat gedaan hebben, dat wil ik verder uitbouwen.”

Vrancken leidt KV Mechelen sinds augustus vorig jaar. Hij was meteen goed voor de titel in tweede klasse en de bekerwinst. Toch wordt het geweldige seizoen van Malinwa overschaduwd door het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, waarin de club een cruciale rol speelt. Het is hierdoor momenteel nog niet duidelijk op welk niveau Mechelen volgend seizoen zal voetballen, maar Vrancken maakt zich weinig zorgen.

“Met alles wat ik lees en gehoord heb, heb ik er vertrouwen in dat alles in orde komt”, vertelt de Limburger. “Ik wil dan ook een signaal geven dat ik geloof dat het goedkomt met de club. Maar voor de duidelijkheid: ik heb mijn contract ondertekend los van de reeks waarin we uitkomen. KV Mechelen heeft zoveel mogelijkheden, kijk maar naar dat stadion dat bijna altijd vol zit. Daar doe ik het voor.”

Vrancken was voordien actief als assistent-trainer van Glen De Boeck bij KV Kortrijk. Nog eerder was hij hoofdcoach bij Lommel SK en THES Sport. Als speler voetbalde Vrancken ook al anderhalf seizoen voor KVM (2008-jan. 2010). Verder verdedigde hij de kleuren van STVV (1997-2004), AA Gent (2004-2006), Racing Genk (2006-2008) en KV Kortrijk (2010).

📝 Het contract van onze coach wordt opengebroken. 👏🏻

🗣️ @WouterVrancken - "Het groeipotentieel van deze mooie club strookt met mijn ambitie"

RKC Waalwijk promoveert weer naar Eredivisie na krankzinnig slot

RKC Waalwijk keert na een afwezigheid van vijf jaar terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim verzekerde zich in Deventer op sensationele wijze van promotie naar het hoogste niveau, na een 4-5 zege tegen Go Ahead Eagles. Het eerste duel afgelopen zaterdag in Waalwijk was nog zonder doelpunten geëindigd (0-0).

De beslissende gelijkmaker van RKC viel in de vijfde minuut van de extra tijd en kwam op naam van Stijn Spierings (4-4). Daarna benutte Mario Bilate ook nog een strafschop namens de uitzinnige bezoekers: 4-5. De tweede helft in Deventer begon wat later door een incident in de RKC-kleedkamer. Later bleek dat een staflid onwel was geworden. Hij was bij kennis en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is op dit moment stabiel, laat RKC weten. Bij het winnende kamp stonden Anas Tahari en Dylan Seys in de basis, Gigli Ndefe bleef op de bank.

Twente steeg als kampioen naar de Eredivisie. De Graafschap en Sparta Rotterdam spelen later dinsdag om het laatste ticket voor eerste klasse.

Sarri: “Hazard is plezier tijdens matchen, maar probleempje in de week”

Chelsea kijkt woensdag in een Londens onderonsje in de finale van de Europa League in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku Arsenal in de ogen. Het is allicht de laatste keer dat Eden Hazard in het Chelsea-shirt te bewonderen zal zijn, voor een vertrek deze zomer. Coach Maurizio Sarri loofde de Rode Duivel. “Eden heeft het in zich de beste speler van de wereld te worden”, vertelde de Italiaan vandaag op een persmoment.

Hazard is dit seizoen beslissender dan ooit met in totaal negentien treffers en zestien assists. De Rode Duivel kan Chelsea door de grote poort verlaten met de Europa League-beker. “Het is tijdens de wedstrijden een plezier om trainer van Eden te zijn, maar gedurende de week is het meer een probleempje”, knipoogde de Italiaan, verwijzend naar de soms nogal nonchalante manier van trainen die bij het karakter van Hazard hoort.

“Tijdens de trainingen durft Eden het soms op het gemakje te doen. Hij neemt het af en toe zeer zeer licht op”, aldus Sarri, die daarin toch nog een werkpuntje ziet voor de Belg. “Hij is een van de beste spelers ter wereld, maar hij moet echt proberen dé beste te worden. Eden heeft het potentieel de beste ter wereld te worden.”

N’Golo Kanté, die last heeft van een kniekwetsuur, is onzeker voor de finale. “Het is niets ernstig, we zullen op het laatste moment een beslissing nemen. Nu is het fiftyfifty”, vervolgde de Italiaan, die het seizoen van Chelsea “geslaagd” noemt. “Als we de Europa League winnen, wordt het zelfs een buitengewone jaargang”, voegde Sarri toe.

Chelsea eindigde in de Premier League als derde. Arsenal viel net uit de top 4 die recht geeft op een plaats in de Champions League. Als de Gunners de finale winnen, mogen ze volgend seizoen toch naar het kampioenenbal.

Vanderhaeghe komt in hoger beroep weg met boete van 1.000 euro

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Yves Vanderhaeghe, de trainer van KV Kortrijk, geen schorsing opgelegd na zijn tirade in de finale van play-off 2. Vanderhaeghe moet wel een boete van 1.000 euro betalen.

Vanderhaeghe werd door de Geschillencommissie vorige week voor twee speeldagen geschorst, nadat hij in de finale van play-off 2 naar de tribunes was verwezen door scheidsrechter Laforge. Hij kreeg er ook een boete van 2.000 euro bovenop.

De Kerels tekenden echter beroep aan tegen dat vonnis. Vanderhaeghe liet zich vandaag vertegenwoordigen door meester Stijn Van Schel en die deed de schorsing in rook opgaan. De T1 van KV Kortrijk kan op de eerste speeldag van volgend seizoen gewoon op de trainersbank plaatsnemen. Wel moet Vanderhaeghe een boete van 1.000 euro betalen.

Bovenop die disciplinaire geldstraf via de KBVB, riskeert Vanderhaeghe ook een bijdrage van 5.000 euro te moeten betalen aan de sociale projecten van de Pro League. De bekrachtiging daarvan gebeurt in principe op de raad van bestuur van 7 juni.

4.700 veiligheidsmensen bij Champions League-finale

De Madrileense autoriteiten zetten zaterdag 4.700 veiligheidsmensen in bij de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham in het Wanda Metropolitano-stadion. Het gaat om politiemensen, brandweer en securitypersoneel. “Voor een sportwedstrijd is dit waarschijnlijk het grootste aantal veiligheidsmensen dat we ooit hebben ingezet”, zegt Francisco Pardo Piqueras, directeur van de Spaanse politiediensten. Bij de felbevochten finale van de Copa Libertadores in december vorig jaar werden 4.000 veiligheidsmensen ingezet. Bij de laatste Champions League-finale in de Spaanse hoofdstad in 2010, toen Inter Milaan won van Bayern München, waren er geen noemenswaardige incidenten.

Ajax laat Marin niet spelen op EK onder 21

Ajax laat aanwinst Razvan Marin niet spelen op het EK onder 21 in Italië. De Amsterdammers laten de Roemeense middenvelder niet gaan vanwege de voorrondes voor de Champions League die Ajax moet spelen.

Het EK wordt gehouden van 16 tot en met 30 juni. Landskampioen Ajax stroomt in de derde voorrondes van de Champions League in. Die wedstrijden worden gespeeld in augustus.

De 22-jarige Marin tekende begin april een vijfjarig contract bij de club uit Amsterdam en leverde Standard 12,5 miljoen euro op.

Villas-Boas nieuwe coach van Marseille

André Villas-Boas volgt Rudi Garcia op als trainer van Olympique Marseille. De 41-jarige Portugees tekende een contract voor twee seizoenen. “We zijn in de wolken met zijn komst”, zegt clubeigenaar Frank McCourt. “Zijn filosofie en aanpak zullen ons project nieuw leven inblazen na een tegenvallende campagne. Onze verwachtingen zijn hooggespannen en we zullen de nodige aanpassingen doen om onze doelen te bereiken.”

Afgelopen seizoen eindigde Marseille op een teleurstellende vijfde plaats in de Ligue 1, waardoor de ex-club van onder meer Michy Batshuayi naast de Europese plaatsen greep. Villas-Boas moet daar komend seizoen verandering in brengen. De Portugees zat zonder club sinds hij eind 2017 ontslagen werd bij het Chinese Shanghai SIPG. Voordien was Villas-Boas coach van FC Porto (2010-2011), Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013) en Zenit Sint-Petersburg (2014-2016). Met Porto won hij in 2011 de treble (titel, beker en Europa League). Met Zenit veroverde hij eveneens een titel (2015) en beker (2016). Begin 2018 nam hij in een Toyota Hilux deel aan de Dakar-rally.

Mendilibar verlengt contract bij Eibar

José Luis Mendilibar (58) heeft zijn contract als coach bij Eibar met een jaar verlengd. Mendilibar leidde de Baskische club dit seizoen naar de twaalfde plaats in de Primera Division. De Spanjaard is sinds 2015 werkzaam voor Eibar.

Xavi wordt hoofdcoach van Al Sadd

De Spaanse voormalige international Xavi is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdcoach van Al Sadd, zo maakte de club uit de Qatarese hoofdstad Doha bekend. De 39-jarige Xavi nam ruim een week geleden afscheid van het profvoetbal. In de Aziatische Champions League verloor hij met Al Sadd met 2-0 van FC Persepolis. Toen zei de Spanjaard al dat hij aan een nieuw hoofdstuk als coach wou beginnen. Bij landskampioen Al Sadd is hij de opvolger van de 73-jarige Portugees Jesualdo Ferreira, wiens aflopende contract niet verlengd werd. In anderhalf decennium bij FC Barcelona won Xavi vier keer de Champions League en werd hij acht keer landskampioen. In het Spaanse shirt veroverde Xavi de wereldtitel (2010) en twee Europese titels (2008 en 2012). In 2015 verhuisde hij naar Doha.

Koeman sluit vertrek naar Barcelona niet uit

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman wil een snel vertrek naar FC Barcelona niet uitsluiten. “Dat zou misschien makkelijk zijn”, antwoordde de oud-speler van de Catalanen toen hij werd geconfronteerd met berichten van Spaanse media. “Maar dat doe ik niet.” Koeman benadrukte dat hij als bondscoach van het Nederlands elftal een persconferentie in Zeist gaf. “En daar moeten we het maar bij laten.”

Verschillende Spaanse media menen te weten dat er voor trainer Ernesto Valverde geen toekomst meer is bij Barcelona. De oefenmeester leidde zijn elftal afgelopen seizoen naar de landstitel. Maar Barcelona verspeelde ook een voorsprong van 3-0 in het tweede duel met Liverpool in de halve finales van de Champions League en de ploeg van Valverde ging zaterdag onderuit in de finale van de Spaanse beker tegen Valencia (1-2). Naast Koeman klinkt ook de naam van Roberto Martínez als mogelijke opvolger voor Valverde.

Koeman is nog steeds populair in Barcelona. Hij bezorgde zijn favoriete buitenlandse club in 1992 met een vrije trap de Europa Cup 1. Hij werkte bij Barcelona ook al als assistent van Louis van Gaal. Koeman tekende bij de Nederlandse voetbalbond een contract dat pas na het WK van 2022 in Qatar afloopt.

Valladolid - Valencia is verdacht duel in matchfixingzaak

Er sijpelen meer details naar buiten inzake de matchfixingaffaire die Spanje momenteel beroert. Borja Fernandez, een 38-jarige middenvelder van Valladolid die vanochtend werd opgepakt, zwaaide op 18 mei af tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Valencia (0-2). De twee doelpunten vielen alvast na dom balverlies van Valladolid-spelers (zie video hieronder). De Spaanse media brengen dit en twee andere duels, waaronder Huesca - Nastic uit het seizoen 2017-2018, in verband met matchfixing. Justitie kwam in actie vanwege ongewoon gokgedrag op deze duels.

Valladolid had een week voor die match het behoud verzekerd, terwijl Valencia dankzij de winst de vierde plaats en het bijhorende ticket voor de Champions League veroverde. De nummer vier van La Liga, die zaterdag de Spaanse beker won, nam in een bericht op de website krachtig afstand van de geruchten over matchfixing. “We hebben absoluut niets te maken met deze zaak”, meldt Valencia.

Firmino speelklaar voor Champions League-finale

Liverpool-aanvaller Roberto Firmino is speelklaar voor de finale van de Champions League van zaterdagavond in Madrid tegen Tottenham Hotspur, zo bevestigde Liverpool-coach Jürgen Klopp.

De Braziliaanse aanvaller was sinds begin mei out met een spierblessure, maar traint sinds kort terug mee bij The Reds. Zijn terugkeer betekent vooral slecht nieuws voor Divock Origi. De Rode Duivel was de voorbije weken de vervanger van Firmino in de spits bij Liverpool en had met twee doelpunten in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League nog een belangrijk aandeel in de 4-0-thuiszege van Liverpool tegen FC Barcelona, waardoor de 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd uitgewist werd. Bij afwezigheid van Firmino speelde Klopp met Sadio Mané, Mo Salah en Origi voorin. De verwachting is nu dat de Braziliaan zijn plaats in de aanval weer inneemt en dus zal er voor onze landgenoot meer dan waarschijnlijk niet meer dan een plaats op de bank inzitten, zaterdagavond in het Metropolitanostadion van Atlético.

Naby Keita is definitief out voor de Engelse clash tegen de Spurs. De Guinese middenvelder liep in het duel met Barça een dijbeenblessure op en is daarvan nog niet helemaal hersteld. “De finale komt te vroeg, maar hij boekt wel vooruitgang, waardoor de Africa Cup tot de mogelijkheden behoort”, bekende Klopp.

Bij Tottenham zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en dus wordt het de eerste Champions League-finale met Belgen in de twee kampen. De Champions League krijgt dit jaar dus al zeker een Belgische winnaar, na Daniel Van Buyten (Bayern, 2013) en Thomas Vermaelen (FC Barcelona, 2015). In 1988 won Eric Gerets met PSV de Europacup I, de voorloper van de Champions League. De eerste editie werd in 1993 gewonnen door Olympique Marseille met Raymond Goethals als coach aan het roer.

Spaanse politie arresteert (oud-)voetballers waaronder Raul Bravo (ex-Beerschot)

Meerdere Spaanse (oud-)voetballers uit eerste en tweede klasse worden ervan verdacht deel uit te maken van een netwerk dat matchen vervalste. Volgens ‘El Pais’ werden onder meer Raul Bravo, die bij Beerschot AC en Real Madrid speelde, en Borja Fernandez, ook ex-Real, meegenomen door de ordediensten. Ook de voorzitter van degradant Huesca, Agustin Lasaosa, hoort tot de geklisten. Andere namen die circuleren, zijn die van Carlos Aranda, Samuel Saiz Alonso en Inigo Lopez Montana. Allen worden ze verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, corruptie en witwaspraktijken. Aan AFP wilde de politie alleen bevestigen dat een onderzoek gaande is, zonder daarbij in detail te treden.

Voorzitter Union Berlin viert promotie op wc

Voorzitter Dirk Zingler van Union Berlin heeft de promotie van zijn club naar de Bundesliga op een wel heel bijzondere plek gevierd. Zingler, sinds 2004 voorzitter van de club uit Berlijn, hield het in de laatste minuten van de return tegen VfB Stuttgart van de spanning niet meer uit op de tribune. Samen met zijn vrouw zocht hij de wc’s op.

“Zij zat op het damestoilet, ik op het herentoilet. En nadat het laatste fluitsignaal had geklonken, zijn we elkaar voor de wc’s in de armen gevlogen”, zei Zingler. “Ik heb 40 jaar lang op deze dag gewacht. En nu het eindelijk zo ver is, voelt het vreemd aan. Het is nog een beetje surrealistisch, ik kan het nog niet geloven.”

De roemruchte cultclub uit de Duitse hoofdstad zakte in de eerste jaren onder het bewind van Zingler af naar het vijfde niveau in Duitsland. Langzaam werkte Union Berlin zich echter weer omhoog. De 0-0 in de return tegen Stuttgart volstond gisteren om voor het eerst naar de Bundesliga te promoveren. Morgen volgt een uitgebreide huldiging in de stad, die wordt afgesloten in het Stadion An der Alten Försterei.

Union had het seizoen in de tweede klasse op de derde plaats beëindigd, na kampioen Keulen en Padersborn. Stuttgart werd zestiende en vermeed zo, in tegenstelling tot Hannover en Nürnberg, de rechtstreekse degradatie. Het eerste play-offduel eindigde vorige week in Stuttgart eindigde op 2-2.