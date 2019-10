Football Talk. KV Kortrijk boos over uitlatingen die match met Moeskroen als “grootste omkoopschandaal sinds de zaak Ye” bestempelen Redactie

11 oktober 2019

19u35 0

KV Kortrijk boos na uitlatingen Karl Dhont

KV Kortrijk is niet te spreken over Karl Dhont, inspecteur bij de Ethische Commissie van de UEFA, en zijn uitlatingen over de wedstrijd Kortrijk-Moeskroen van tweeëneenhalf jaar geleden in onze krant. De club reageerde in een communique op haar website “met verbijstering op de verklaringen van de heer Dhont in de krant HLN. De heer Dhont is één van de achttien inspecteurs van het Control, Ethics en Disciplinary Body bij UEFA, waar hij rapporteert aan een hoofdinspecteur. Hij staat dan ook in geen geval “aan het hoofd van de corruptiecel van de UEFA.”

“In het artikel duidt de heer Dhont een wedstrijd van KV Kortrijk aan als het grootste omkoopschandaal sinds de zaak Ye. Nochtans, zo blijkt uit het artikel, is de heer Dhont zich volkomen bewust van het feit dat deze wedstrijd werd onderzocht door het gerecht, maar dat hier geen bezwaarlijke elementen aan het licht kwamen.”

“Naar aanleiding van de beschuldigingen in het kader van de wedstrijd waar de heer Dhont naar verwijst, heeft KV Kortrijk destijds ook zelf een intern onderzoek gevoerd. Want laat één ding duidelijk zijn: mensen die zouden meewerken aan matchfixing hebben geen plaats binnen onze club. Het intern onderzoek heeft echter aangetoond dat onze club en haar spelers, staf en bestuur niets verweten kon worden. Dit werd ook impliciet bevestigd door het gegeven dat KVK niet gehoord is geweest in het dossier ‘propere handen’, dit in tegenstelling tot andere clubs die niet geviseerd worden door de heer Dhont.”

De club betreurt dan ook ten zeerste dat Dhont overgaat tot gratuite beschuldigingen zonder enige vorm van bewijs. “Sterker nog, dit is voor KV Kortrijk compleet onaanvaardbaar gelet op het reeds gevoerde onderzoek dat zonder gevolg werd geklasseerd. Gelet op zijn functie bij UEFA, zou verwacht mogen worden van de heer Dhont dat hij de nodige terughoudendheid en sereniteit aan de dag legt bij het afleggen van publieke verklaringen, vooral met betrekking tot materies die zijn functie aanbelangen.”

“In schril contrast hiermee, laat de heer Dhont zich in met dergelijke ‘toogpraat’ louter om een krantenkop te halen. De uitlating dat in de Kortrijkse verdediging verschillende ic’en de dienst uitmaakten (wat feitelijk niet correct is) gaat zelfs veel verder en is, naar de mening van KV Kortrijk, niets minder dan platvloers racisme van de heer Dhont.”

“Dat de heer Dhondt bovendien nauwe banden onderhoudt met andere clubs uit het Belgische profvoetbal is, gelet op zijn functie bij UEFA die een zekere onpartijdigheid vereist, problematisch. Door deze banden en zijn verklaringen neemt de heer Dhont een loopje met de ethische waarden verbonden aan zijn functie.”

“Het is duidelijk dat de compleet ongegronde verklaringen van de heer Dhont KV Kortrijk, haar supporters en haar sponsors schade toebrengen. De raad van bestuur van onderzoekt welke stappen kunnen ondernomen worden bij UEFA en het gerecht tegen de duidelijke laster van de heer Dhont gericht aan onze club.”