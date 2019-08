Football Talk. Kums al speelgerechtigd - Ontslag veroordeelde KVM-bestuurders geofficialiseerd De voetbalredactie

22 augustus 2019

12u16 1

Kums vanavond al speelgerechtigd

AA Gent heeft snel gehandeld met Sven Kums. De overgang werd niet alleen in een recordtempo afgewerkt, Gent voegde zijn aanwinst ook meteen toe aan de Europese lijst voor de duels met Rijeka. In theorie zou hij zo vanavond al zijn debuut kunnen maken voor de Buffalo’s, al ziet het er in de praktijk naar uit dat Gent Kums vooral beschikbaar wil hebben voor de terugwedstrijd van volgende week in Rijeka. Kums neemt op de Europese lijst de plaats in van Mamadou Sylla, die weg mag. (RN)

Ontslag veroordeelde KVM-bestuurders geofficialiseerd

Het ontslag van de voormalige KV Mechelen-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy en Johan Timmermans is officieel gepubliceerd in het Staatsblad. Het drietal, respectievelijk ex-hoofdaandeelhouder, ex-technisch directeur en ex-voorzitter, werd schuldig bevonden aan matchfixing en is ook geschorst. Hun banden met Malinwa zijn nu officieel verbroken. Somers en Vanroy boden op 30 juni hun ontslag aan om zo de club te proberen sparen in de matchfixingzaak. Timmermans nam in november vorig jaar al afstand van het voorzitterschap en maakte vanaf begin deze maand ook geen deel meer uit van de algemene vergadering. Verder werd het ontslag van operationeel manager Bram Scheerlinck geofficialiseerd. Zakenman én supporter Frank Lagast is aangeduid als nieuw bestuurder. Hij vervoegt het directiecomité van de club samen met Gert Van Dyck, de voorzitter van het Supportersorgaan. (ABD)