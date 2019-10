Football Talk. Kortrijk boos over uitlatingen die match met Moeskroen als “grootste omkoopschandaal sinds zaak-Ye” bestempelen - KBVB draagt zeven refs voor bij FIFA Redactie

11 oktober 2019

20u52 0

Voetbalbond draagt zeven refs voor bij FIFA

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft de namen van de zeven Belgische scheidsrechters bekendgemaakt die bij de Wereldvoetbalbond (FIFA) voorgedragen worden als international. Als hun benoeming wordt goedgekeurd, mogen ze begin 2020 hun FIFA-badge in ontvangst nemen. Het gaat om dezelfde semi-professionele refs die nu al UEFA- en FIFA-matchen mogen fluiten. Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser kregen begin 2019 het gezelschap van Nathan Verboomen en Bram Van Driessche, die dit seizoen voor het eerst internationale duels in goede banen mochten leiden.

Bij de assistenten is er één wijziging. Jimmy Cremers wordt niet meer voorgedragen. In zijn plaats kreeg Ruben Wyns (32) een nominatie. Er werden opnieuw tien assistent-scheidsrechters benoemd. Onder de vrouwelijke hoofdscheidsrechters kon Hannelore Onsea niet meer op een voordracht rekenen. In het futsal neemt Jiri Bergs de plek in van Gerd Bylois, in het beachsoccer maakt Mehdi Sayoud zijn opwachting op internationaal niveau.

KV Kortrijk boos na uitlatingen Karl Dhont

KV Kortrijk is niet te spreken over Karl Dhont, inspecteur bij de Ethische Commissie van de UEFA, en zijn uitlatingen over de wedstrijd Kortrijk-Moeskroen van tweeëneenhalf jaar geleden in onze krant. De club reageerde in een communique op haar website “met verbijstering op de verklaringen van de heer Dhont in de krant HLN. De heer Dhont is één van de achttien inspecteurs van het Control, Ethics en Disciplinary Body bij UEFA, waar hij rapporteert aan een hoofdinspecteur. Hij staat dan ook in geen geval “aan het hoofd van de corruptiecel van de UEFA.”

“In het artikel duidt de heer Dhont een wedstrijd van KV Kortrijk aan als het grootste omkoopschandaal sinds de zaak Ye. Nochtans, zo blijkt uit het artikel, is de heer Dhont zich volkomen bewust van het feit dat deze wedstrijd werd onderzocht door het gerecht, maar dat hier geen bezwaarlijke elementen aan het licht kwamen.”

“Naar aanleiding van de beschuldigingen in het kader van de wedstrijd waar de heer Dhont naar verwijst, heeft KV Kortrijk destijds ook zelf een intern onderzoek gevoerd. Want laat één ding duidelijk zijn: mensen die zouden meewerken aan matchfixing hebben geen plaats binnen onze club. Het intern onderzoek heeft echter aangetoond dat onze club en haar spelers, staf en bestuur niets verweten kon worden. Dit werd ook impliciet bevestigd door het gegeven dat KVK niet gehoord is geweest in het dossier ‘propere handen’, dit in tegenstelling tot andere clubs die niet geviseerd worden door de heer Dhont.”

DEA club betreurt dan ook ten zeerste dat Dhont overgaat tot gratuite beschuldigingen zonder enige vorm van bewijs. “Sterker nog, dit is voor KV Kortrijk compleet onaanvaardbaar gelet op het reeds gevoerde onderzoek dat zonder gevolg werd geklasseerd. Gelet op zijn functie bij UEFA, zou verwacht mogen worden van de heer Dhont dat hij de nodige terughoudendheid en sereniteit aan de dag legt bij het afleggen van publieke verklaringen, vooral met betrekking tot materies die zijn functie aanbelangen.”