Football Talk. Kompany niet inzetbaar, nieuwkomers aan de aftrap? - Navas (PSG) haalt wellicht halve finale niet

14 augustus 2020

Navas (PSG) haalt halve finale Champions League wellicht niet

Paris Saint-Germain speelt in de halve finale van de Champions League tegen Leipzig vermoedelijk zonder Keylor Navas. De 33-jarige keeper liep in de kwartfinale tegen Atalanta een spierblessure op in zijn rechterbovenbeen. Hij moest tien minuten voor tijd gewisseld worden.

De kans dat Navas dinsdag hersteld is van zijn blessure en kan opdraven tegen Leipzig lijkt klein. Zijn vervanger, mocht de oud-doelman van Real Madrid het duel niet halen, is opnieuw Sergio Rico. Hij kwam afgelopen zomer over van Sevilla.

Kompany niet inzetbaar

Met Vincent Kompany weet je nooit, maar... In principe kan Anderlecht tegen STVV nog geen beroep doen op aanvoerder Kompany. De verdediger trainde deze week nog niet met de groep - wel individueel -, wat maakt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat hij zondag in actie kan komen.

Kompany blesseerde zich in de oefenmatch tegen Saint-Étienne aan de adductoren, er was een klein scheurtje. De verwachting is dat nieuwkomers Bogdan Mikhaylichenko en Percy Tau tot de selectie behoren. Op Neerpede sluit men zelfs niet uit dat minstens één van de twee aan de aftrap komt. “Er zullen wissels zijn in vergelijking met het gelijkspel op KV Mechelen”, is de teneur. (PJC)

Vier besmette spelers in Turkse hoogste klasse

Bij vier spelers van drie Turkse topteams is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Twee spelers van Galatasaray, een van Trabzonspor en een van Fenerbahçe testten positief op het longvirus en zijn in quarantaine gegaan, zo maakten de clubs vrijdag bekend.

Namen worden niet genoemd. De spelers van Galatasaray vertoonden geen ziektesymptomen. De betrokken speler van Trabzonspor wel. Zijn behandeling is inmiddels gestart.

Bij Fenerbahçe testte ook een lid van de begeleidende staf positief.

Thorup: “Zo snel mogelijk oplossing vinden voor Asare en Dejaegere”

Nana Asare en Brecht Dejaegere passen niet meer in de plannen van Jess Thorup. “Die twee jongens hebben geweldige dingen gedaan voor de club, maar het is nu tijd om naar iets anders uit te kijken”, zegt Jess Thorup. “Ik hoop dat ze zo snel mogelijk een oplossing vinden, want ik reken niet meer op hen.” Mikael Lustig werd eerder al naar de B-kern verwezen. Ook voor hem is er geen weg terug. Giorgi Chakvetadze en Tim Kleindienst behoren voor het eerst tot de selectie van Thorup. Beiden zijn hersteld van knieproblemen. “Ze hebben de hele week getraind”, aldus Thorup. Igor Plastun trainde twee dagen na zijn ongelukkige blessure aan het geslachtsdeel alweer mee, hij is inzetbaar. Castro-Montes (knie) trainde donderdag voor het eerst weer mee en behoort eveneens tot de selectie. (RN)