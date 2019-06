Football Talk. Kompany mist eerste oefenduel Anderlecht wegens vakantie De voetbalredactie

08 juni 2019

08u43 2

Kompany mist eerste oefenduel Anderlecht wegens vakantie

Het zal de ticketverkoop geen goed doen. Vincent Kompany past voor de eerste oefenwedstrijd van Anderlecht. Op 22 juni speelt paars-wit de derby op het veld van RWDM, maar dat zal dus zonder de nieuwe speler-coach zijn. Kompany heeft immers vakantie tot en met 24 juni. Mogelijk is hij er dus wel bij tegen Oudenaarde op 29 juni. Bij de stage in Venlo vanaf 1 juli is hij sowieso present. (MJR)

Erdogan getuige op trouw Özil

Niet uit alle hoeken komen felicitaties. Mesut Özil (30) trouwde gisteren in Istanbul met zijn vrouw Amine Gülse (26). Meer dan over het grootse feest wordt gesproken over de aanwezigheid van de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die getuige was van Özil. In aanloop naar het WK in Rusland ontstond er een rel in Duitsland. Velen vonden dat de voetballers zich voor het karretje lieten spannen van de campagne van Erdogan. Het koppel kreeg gisteren ook lof: ze betalen de operatie voor duizend kinderen. Daarnaast vroegen ze de gasten om als huwelijkscadeau geld te doneren aan een fonds voor zieke kinderen. (VDVJ)

D’Onofrio niet verkozen voor Raad van Bestuur Pro League

De Pro League besliste gisteren wie er in de Raad van Bestuur zou zitten. Ook na het spontane vertrek van Bart Verhaeghe waren de plaatsjes duur. Uiteindelijk werden Mieke Declercq (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk), Mehdi Bayat (Charleroi), Paul Van Der Schueren (OHL) en Bruno Venanzi (Standard) verkozen. Luciano D’Onofrio was ook kandidaat, maar de sportieve baas van Antwerp kreeg het minste stemmen achter zijn naam. (NVK)