Football Talk. Kompany mist eerste oefenduel Anderlecht wegens vakantie - Montenegro zet coach die kat stuurde naar interland op straat

08 juni 2019

Kompany mist eerste oefenduel Anderlecht wegens vakantie

Het zal de ticketverkoop geen goed doen. Vincent Kompany past voor de eerste oefenwedstrijd van Anderlecht. Op 22 juni speelt paars-wit de derby op het veld van RWDM, maar dat zal dus zonder de nieuwe speler-coach zijn. Kompany heeft immers vakantie tot en met 24 juni. Mogelijk is hij er dus wel bij tegen Oudenaarde op 29 juni. Bij de stage in Venlo vanaf 1 juli is hij sowieso present. (MJR)

Montenegro zet coach die kat stuurde naar interland op straat

De Serviër Ljubisa Tumbakovic is niet langer bondscoach van Montenegro. De federatie kwam in spoedzitting bijeen nadat de trainer niet was komen opdagen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo. De 66-jarige Tumbakovic en twee spelers met Servische roots, Mirko Ivanic en Filip Stojkovic, bleken gisteravond nergens te bespeuren voor het duel in Podgorica tussen Montenegro en Kosovo, dat op 1-1 eindigde.

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk maar wordt door Servië, in tegenstelling tot Montenegro, niet erkend. Tumbakovic, Ivanic en Stojkovic zouden door de Servische bond onder druk zijn gezet om niet deel te nemen aan de match, die achter gesloten deuren plaatsvond. Montenegro werd eerder door de UEFA immers bestraft na racistische gezangen tijdens een wedstrijd tegen Engeland in maart.

In een verklaring liet de Montenegrijnse voetbalbond verstaan dat de afwezigheid van Tumbakovic “een onaangename verrassing” was en “een inbreuk op zijn professionele verplichtingen”. Tumbakovic leidde het team sinds februari 2016. Daarnaast drukte de federatie “zijn grote spijt” uit over het feit dat twee spelers met Servische roots, Ivanic en Stojkovic, ook afwezig bleken. Volgens de bond werden zij door de Serviërs “onder druk gezet”.

Erdogan getuige op trouw Özil

Niet uit alle hoeken komen felicitaties. Mesut Özil (30) trouwde gisteren in Istanbul met zijn vrouw Amine Gülse (26). Meer dan over het grootse feest wordt gesproken over de aanwezigheid van de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die getuige was van Özil. In aanloop naar het WK in Rusland ontstond er een rel in Duitsland. Velen vonden dat de voetballers zich voor het karretje lieten spannen van de campagne van Erdogan. Het koppel kreeg gisteren ook lof: ze betalen de operatie voor duizend kinderen. Daarnaast vroegen ze de gasten om als huwelijkscadeau geld te doneren aan een fonds voor zieke kinderen. (VDVJ)

Argentinië en Uruguay winnen laatste test voor Copa América

Argentinië lijkt klaar voor de Copa America, die volgende week in Brazilië begint. Voor eigen publiek in San Juan won de Albiceleste vlot met 5-1 van Nicaragua.

Lionel Messi tekende in de 37e en 38e minuut voor de eerste twee doelpunten. De vijfvoudige Gouden Bal werd aan de rust gewisseld voor Paulo Dybala. Ook Sergio Agüero speelde alleen de eerste helft. Zijn vervanger Lautaro Martinez diepte de score met twee treffers (63. en 73.) verder uit. Roberto Pereyra, die na een uur Matias Suarez (ex-Anderlecht) verving, zorgde in de 81e minuut voor de 5-0. Juan Barrera tekende in de slotminuut van op de stip, na hands van Nicolas Otamendi, voor de eerredder bij de bezoekers. Argentinië speelt op de Copa America in de groepsfase tegen Colombia, Paraguay en Qatar.

Nog gisteravond versloeg Uruguay in Montevideo Panama met 3-0. Maximiliano Gomez (19.), Luis Suarez (69.) en Federico Valverde (70.) deden de netten trillen. Uruguay is in Brazilië onderverdeeld in een groep met titelhouder Chili, Ecuador en Japan.

D’Onofrio niet verkozen voor Raad van Bestuur Pro League

De Pro League besliste gisteren wie er in de Raad van Bestuur zou zitten. Ook na het spontane vertrek van Bart Verhaeghe waren de plaatsjes duur. Uiteindelijk werden Mieke Declercq (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk), Mehdi Bayat (Charleroi), Paul Van Der Schueren (OHL) en Bruno Venanzi (Standard) verkozen. Luciano D’Onofrio was ook kandidaat, maar de sportieve baas van Antwerp kreeg het minste stemmen achter zijn naam. (NVK)