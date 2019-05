Football Talk. Kompany debuteert op 22 juni tegen RWDM - “Kane haalt CL-finale” - Videoanalist Rode Duivels stopt bij Anderlecht Redactie

24 mei 2019

Pochettino: “Kane haalt CL-finale”

Tottenham-coach Mauricio Pochettino denkt dat Harry Kane volgende week zaterdag kan meespelen in de Champions League-finale tegen Liverpool. “Hij zit in de laatste fase van zijn revalidatie”, zegt Pochettino. “We hopen dat hij ons van dienst kan zijn. Misschien vanaf de aftrap of anders als invaller.”

Kane liep in de kwartfinale tegen Manchester City een enkelblessure op. Zonder de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg schakelde Tottenham in de halve finale Ajax uit. Pochettino kijkt uit naar de finale. “Iedereen verwacht een tactisch steekspel. Maar ik denk dat emoties en passie een doorslaggevende rol kunnen spelen. Niemand verwachtte ons in de finale. We kunnen historie schrijven.”

Patrice Neuve wordt bondscoach van Gabon

Patrice Neveu is de nieuwe bondscoach van Gabon. De 65-jarige Fransman neemt over van de Gabonees Daniel Cousin, die eind maart moest opstappen. Neveu was eerder aan de slag in Afrika als T1 van Guinee, Congo-Kinshasa en Mauritanië. Ook leidde hij de nationale ploeg van Haïti. Gabon, het nummer 90 op de FIFA-ranking, kon zich niet plaatsen voor de Africa Cup van dit jaar in Egypte. Neveu moet het land loodsen naar de volgende editie van het Afrikaanse landentoernooi.

Oudgediende Lippi moet China naar WK in Qatar loodsen

Marcello Lippi moet China naar het WK van 2022 in Qatar loodsen. De 71-jarige Italiaan, die eerder aan het hoofd stond van het Aziatische land van 2016 tot begin dit jaar, zal het team bij de start van de kwalificaties later dit jaar leiden.

Lippi volgt bij China zijn landgenoot Fabio Cannavaro op, die eind april na amper twee maanden alweer vertrok. Cannavaro was naast bondscoach ook nog T1 bij Guangzhou Evergrande en die combinatie was moeilijk vol te houden. Na vriendschappelijke nederlagen tegen Thailand en Oezbekistan gaf hij er de brui aan.

Lippi was sinds augustus 2016 in Chinese loondienst, maar stapte op na de nederlaag in de kwartfinales van de Asian Cup tegen Iran afgelopen januari. Eerder behaalde hij zijn grootse successen met Juventus en het Italiaanse nationale elftal. Onder zijn leiding pakten ‘Gli Azzurri’ in 2006 de wereldtitel.

Komst van Kompany is einde voor videoanalist

Dat de komst van Vincent Kompany als speler-coach bij Anderlecht gevolgen heeft voor de omkadering is een understatement. De Rode Duivel is bezig met een nieuwe technische staf samen te stellen en dat betekent dat het verhaal stop voor enkele anderen. Zo stopt huidig videoanalist Moussa El Habchi bij paars-wit. De man maakt dat zelf bekend op zijn sociale mediakanalen. “Ik wil iedereen bedanken waarmee ik heb kunnen samenwerken dit seizoen. Mijn verhaal stopt bij Anderlecht. Vincent Kompany neemt zijn eigen mensen mee vanuit Engeland.” El Habchi gaat wel door als videoanalist bij de Rode Duivels. Daar loopt bondscoach Roberto Martínez nog altijd hoog op met El Habchi.

Kompany debuteert op 22 juni tegen RWDM

Allen daarheen. Vincent Kompany maakt zijn eerste publieke optreden bij Anderlecht op 22 juni. Dan speelt paars-wit, dat op 17 juni zijn voorbereiding start, tegen RWDM zijn eerste oefenwedstrijd. Het valt af te wachten of Kompany in de Brusselse derby als speler of louter als trainer zijn opwachting zal maken. Wie de overige sparringpartners worden, is nog niet bekend. Begin juli gaat RSCA op stage naar het Nederlandse Venlo, op 14 juli staat de fandag gepland. Wellicht midden juni zal Anderlecht Kompany voorstellen aan de media. (PJC)

Opare onzeker voor barragematch

Daniel Opare moest gisteren vroegtijdig de kleedkamers opzoeken. Hij had last aan de buikspieren en stapte moeizaam van het veld. De enige overgebleven rechtsachter van Antwerp is dus twijfelachtig voor de komst van Charleroi. Buta traint intussen met de bal, maar hij haalt de barragematch zondag niet. Gelegenheidsrechtsachter Yatabaré is geschorst, dus Bölöni moet op zoek naar een alternatief. Ook Lamkel Zé (pubis) haakte iets vroeger af, maar bij hem leek de schade nog mee te vallen. Arslanagic en Borges trainden moeiteloos mee en ook Mbokani - woensdag nog ziek - was weer de oude. (SJH)