Football Talk. Knieoperatie dringt zich op voor Philippe Sandler De voetbalredactie

07 december 2019

11u41 0

Sandler blijft sukkelen met knie

Philippe Sandler blijft sukkelen met de knie. De Nederlandse verdediger stond donderdag in Moeskroen na een wekenlange afwezigheid in de basis bij Anderlecht, maar de knieproblemen zijn niet van de baan. Een operatie dringt zich op. Alleen is nog niet helemaal duidelijk of Sandler zich nu al laat opereren. De beslissing valt eerstdaags en na overleg met Manchester City.