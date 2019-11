Football Talk. Klinsmann zetelt in raad van bestuur Hertha Berlijn - Vanheusden in Team van de Week Europa League Redactie

08 november 2019

Klinsmann krijgt plek in raad van bestuur Hertha Berlijn

Hertha Berlijn heeft aangekondigd dat Jürgen Klinsmann een plaats krijgt in de raad van bestuur. “Ik ben blij om een deel te mogen uitmaken van het meest opwindende project in het voetbal van dit moment”, liet de Duitser op de website van de club weten.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik de club iets kan bijbrengen met mijn ervaring en mijn netwerk en deze samenwerking succesvol kan maken”, ging de oud-bondscoach van Duitsland verder. Klinsmann stond aan het hoofd van het Duits voetbalelftal van 2004 tot 2006. Hij was in 2009 ook een jaar aan het werk bij Bayern München maar werd voor het einde van het seizoen ontslagen. Nadien was hij nog vijf jaar bondscoach van de Verenigde Staten, tot hij in 2016 aftrad.

Het was de Duitse investeerder Lars Windhorst die Klinsmann aanduidde voor een van de negen plaatsen in de raad van het bestuur.

Karl Kauermann, Aufsichtsratsvorsitzender KgaA: Die gelungene Aufstockung der Anteile von Tennor freut mich. Die damit verbundene fachliche Verstärkung des Aufsichtsrates der Hertha BSC GmbH & Co. KgaA mit dem ausgewiesenen Fachmann @J_Klinsmann ist eine sehr gute Lösung. #hahohe pic.twitter.com/PODggRsTbw Hertha BSC(@ HerthaBSC) link

Manchester City mist Ederson in topper tegen Liverpool

Manchester City kan zondag in de topaffiche op het veld van Liverpool geen beroep doen op Ederson. De Braziliaanse doelman viel woensdag in het Champions Leagueduel tegen Atalanta uit en raakt niet op tijd hersteld. Dat bevestigde Pep Guardiola tijdens zijn persbabbel in aanloop naar de clash tegen de Reds.

“Ederson zal niet kunnen spelen. Ik weet niet hoelang hij uit is, maar zondag is hij er niet bij”, aldus de Spanjaard, die hem zal vervangen door Claudio Bravo. “We hebben nog een keeper. Claudio Bravo en hij kan het ook. Ik heb alle vertrouwen in hem. We wonnen dankzij hem de Carabao Cup. Hij is een uitzonderlijke doelman en won al heel wat wedstrijden met Chili. Ik twijfel niet aan hem.”

Bravo viel woensdag in maar moest tien minuten voor tijd weer inpakken nadat hij rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Verdediger Kyle Walker nam daarop plaats tussen de palen en hield de 1-1 op het bord. Na elf speeldagen leidt Liverpool in het klassement met 31 punten, zes meer dan titelverdediger City. De twee ploegen treffen elkaar zondag om 17u30 op Anfield.

Dani Olmo krijgt eerste selectie voor Spanje

De Spaanse bondscoach Robert Moreno heeft de 21-jarige aanvaller Dani Olmo opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Roemenië, op 15 en 18 november. Voor de spits van Dinamo Zagreb en ex-aanvoerder van de Spaanse U21, die in juni Europees kampioen werd, is het zijn eerste oproeping. Alvaro Morata, de 27-jarige spits van Atletico Madrid, is er na vier wedstrijden opnieuw bij. Spanje is al geplaatst voor het EK. Op 15 november ontvangen ze in Cadiz Malta, drie dagen later in Madrid Roemenië.

De volledige selectie:

Keepers: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau López (AS Roma)

Verdedigers: Sergio Ramos, Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla FC), Raúl Albiol, Pau Torres (Villarreal), Juan Bernat (Paris SG), Inigo Martínez (Athletic Bilbao), José Gaya (Valencia)

Middenvelders: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri Hernandez (Manchester City), Saúl (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli), Thiago Alcántara (Bayern München), Cazorla (Villarreal)

Aanvallers: Rodrigo Moreno (Valencia), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyazarzábal (Real Sociedad), Paco Alcácer (Borussia Dortmund), Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Álvaro Morata (Atlético Madrid)

Noord-Ierse bondcoach Michael O’Neill gaat aan de slag bij Stoke City

Michael O’Neill is de nieuwe trainer van Stoke City. De 50-jarige Noord-Ier zit zaterdag al op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen Barnsley. Stoke City staat met slechts acht punten onderaan in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

O’Neill combineert het trainerschap voorlopig met het bondscoachschap van Noord-Ierland. Hij zit volgende week zaterdag nog op de bank als Noord-Ierland het in de EK-kwalificatie tegen Nederland opneemt. Drie dagen later is hij ook nog de coach in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van Noord-Ierland tegen Duitsland.

O’Neill is al sinds 2011 bondscoach van zijn land. Onder zijn leiding deed Noord-Ierland in 2016 voor het eerst mee aan het EK. De debutant bereikte zelfs de achtste finales, waarin Wales te sterk bleek.

Moeskroen trekt transfervrije doelman Nick Gillekens aan

Moeskroen versterkt zijn selectie met de 24-jarige doelman Nick Gillekens. Hij ondertekende bij de Henegouwers een contract tot 30 juni 2021.

Gillekens zat zonder club na het aflopen van zijn verbintenis bij OHL deze zomer. Hij trainde al even mee bij Les Hurlus. Met 56 wedstrijden in de Proximus League en zes in de beker op zijn actief gaat hij tussen de palen de strijd aan met Jean Butez en Vaso Vasic. Zaterdag trekt Moeskroen, negende in de stand, naar Oostende.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Nick Gillekens signe au Canonnier ! 🔴⚪️



🇧🇪 Belge

ℹ️ Gardien

🔁 @OHLeuven (libre)⁰

🎂 5 juillet 1995



Plus d'informations ➡️ https://t.co/Zd3zJsz2rt#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/ixVc8MKvoM Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

MVV stuurt Pieter Nys weg

Pieter Nys voetbalt niet langer bij de Nederlandse tweedeklasser MVV. De club heeft het contract van de 30-jarige middenvelder laten ontbinden, zo is vandaag bekendgemaakt.

Nys, ex-speler van OHL, werd halverwege oktober op non-actief gezet door MVV. De club beschuldigde hem en medespeler Maxime Gunst, ook een Belg, ervan spelers, supporters en sponsors op te zetten tegen de technische staf. Het doel zou volgens de clubleiding het ontslag zijn van de Turkse hoofdtrainer Fuat Usta, wist De Limburger te melden. De krant was in het bezit van een mail van de clubleiding aan Nys en Gunst.

“MVV Maastricht en Pieter Nys zijn in gezamenlijk overleg tot de conclusie gekomen dat het ontbinden van het lopende contract de beste oplossing is voor beide partijen. Hierdoor kunnen zowel MVV als Pieter Nys hun vizier weer op de toekomst richten”, aldus MVV.

Platini eist ruim zeven miljoen euro van UEFA

Michel Platini heeft naar eigen zeggen nog miljoenen aan achterstallig loon tegoed van de Europese Voetbalbond, zijn voormalige werkgever. De gewezen UEFA-voorzitter startte daarom een procedure op om het geld te recupereren, zo laat hij aan AFP weten.

“Via mijn advocaten vraag ik de toepassing van de voorwaarden in mijn contract”, zegt de 64-jarige Platini, die in totaal zo’n 7,2 miljoen euro zou eisen. Dat bedrag bestaat volgens welingelichte bronnen grotendeels uit achterstallig loon (5,5 miljoen) en bonus “voor zijn bijdrage aan het succesvolle EK 2016 in Frankrijk”. Platini hoopt tevens voor 636.000 euro aan advocatenkosten te recupereren.

Begin vorige maand liep de schorsing van vier jaar af die Platini in oktober 2015 kreeg voor een controversiële betaling van twee miljoen Zwitserse frank die hij van voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter had gekregen.

Dimata doorbetaald tijdens revalidatie

Een mooie geste. Anderlecht betaalt Landry Dimata (22) gewoon door tijdens zijn revalidatie. Nochtans is paars-wit niet verplicht om dat te doen. De eerste zes maanden dat een speler geblesseerd is, incasseert hij automatisch zijn volledige loon, nadien heeft een club de mogelijkheid om hem op de ziekenkas te zetten. “Het maximumbedrag dat de ziekenkas uitkeert, is zo’n 28.000 euro per jaar. Voetballers krijgen daar via hun cao nog 2.000 euro per maand bovenop”, leert navraag ons. Maar kijk: voor Dimata is dat tarief dus niet van toepassing, voor hem een financiële meevaller is. Wellicht is RSCA wel verzekerd voor dergelijke scenario’s, waardoor ook de club ingedekt is, maar liever zou het Dimata natuurlijk gewoon kunnen opstellen. Dat zal ten vroegste voor in 2020 zijn. (NVK/PJC)

Vanheusden (Standard) haalt Team van de Week

Zinho Vanheusden (Standard) is opgenomen in het Team van de Week van de Europa League. De 20-jarige centrale verdediger opende kort na de pauze met een kopbal de score tegen Eintracht Frankfurt. De Rouches haalden het dankzij een late goal van Maxime Lestienne met 2-1 van de Duitsers. Na vier speeldagen in groep F blijft Standard met 6 punten, evenveel als Frankfurt en vier minder dan Arsenal, in de running voor overwintering.

Virton of OHL periodekampioen in 1B

Vanavond op de laatste speeldag van de eerste ronde in 1B, strijden Virton en OHL rechtstreeks voor de periodetitel en een plek in de promotiefinale. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB bevestigde gisteren de 0-5-forfaitzege van Virton half september tegen Roeselare, dat toen één week failliet was verklaard. Virton start de topper met twee punten voorsprong en is bij winst periodekampioen. Wint OHL is de periodetitel voor hen. Bij een draw, is het wachten op het verdict over de lichtpanne in OHL - Union vorige week. Beslist de Geschillencommissie dat OHL met 0-5 verliest, is Virton periodekampioen. Bij een replay kan OHL de periodetitel pakken als het dat duel wint. (HML)

Ziekenboeg nog wat voller bij Anderlecht

Anderlecht-trainer Frank Vercauteren zuchtte eens toen hij de lijst met de geblesseerden overliep. Sieben Dewaele (scheenbeen) is erg twijfelachtig voor de partij op Zulte Waregem. Werd aanvankelijk gedacht dat de schade zou meevallen, dan blijkt de linksachter toch te veel last te ondervinden om te trainen. Pas vandaag valt een beslissing over zijn speelkansen. Mocht Dewaele niet fit geraken, dan is de kans groot dat Derrick Luckassen naar links verhuist en Killian Sardella op rechts in het team komt. Elias Cobbaut en Marco Kana vormen normaal gezien het hart van de defensie.

Zoals aangekondigd zijn ook Vincent Kompany en Philippe Sandler er nog niet bij in het Regenboogstadion. “We hopen jongens te zien aansluiten na de interlandbreak, maar dat is geen zekerheid”, aldus Vercauteren. Niemand op Neerpede durft een datum op hun terugkeer plakken. RSCA wil geen risico’s nemen met het duo. Kompany is out sinds eind september, Sandler bijna een maand. (PJC)