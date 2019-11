Football Talk. Klinsmann nieuwe trainer Boyata en Lukebakio in Berlijn - João Félix is de ‘Golden Boy’ De voetbalredactie

27 november 2019

13u38 0

Klinsmann wordt coach Hertha

Ante Covic is niet langer de coach van Hertha Berlijn. Dat heeft het team uit de kelder van de Bundesliga vandaag laten weten. Jürgen Klinsmann neemt tot het einde van het seizoen over. De Club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio draait een slecht seizoen en staat pas vijftiende in de Bundesliga. Afgelopen weekend verloor Hertha met zware 4-0 bij Augsburg. Die vierde nederlaag op rij betekende het einde voor Covic, die de club sinds afgelopen zomer leidde. Voordien was hij er lang speler en beloftetrainer.

Ante Covic is no longer head coach of Hertha BSC. After intensive discussions, @michaelpreetz and @antecovic14 mutually agreed to terminate his contract. @J_Klinsmann will take over until the end of the season.



More 👉 https://t.co/oyM8CEmoKM pic.twitter.com/GSPBSGGPYp Hertha Berlin(@ HerthaBSC_EN) link

De 55-jarige Klinsmann, die begin deze maand toetrad tot de Raad van Bestuur bij Hertha, zal tot het einde van het seizoen overnemen. Hij stond aan het hoofd van het Duits voetbalelftal van 2004 tot 2006. Hij was in 2009 ook een jaar aan het werk bij Bayern München maar werd voor het einde van het seizoen ontslagen. Nadien was hij nog vijf jaar bondscoach van de Verenigde Staten, tot hij in 2016 aftrad.

Portugees João Félix wint Golden Boy Award

João Félix is door de Italiaanse sportkrant Tuttosport verkozen tot Golden Boy van 2019. Dat is de trofee voor de beste voetballer onder de 21 jaar (vanaf geboortejaar 1999) op de Europese velden.

De 20-jarige aanvaller van Atlético Madrid houdt de Engelsman Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en de Duitser Kai Havertz (Bayer Leverkusen) achter zich. De Noor Erling Braut Håland (Red Bull Salzburg) volgt als vierde, voor Matthijs de Ligt (Juventus). De Nederlander won de prijs vorig jaar als speler van Ajax. João Félix voetbalt sinds deze zomer voor Atlético, nadat hij overkwam van Benfica. In de Spaanse hoofdstad was hij tot dusver goed voor drie goals en een assist in dertien partijen.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017). Geen enkele Belg haalde de voorselectie. Dat was in het verleden wel het geval voor onder meer Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer.

Rode Duivels elfde maal op rij nummer één

De Rode Duivels behouden op de nieuwe FIFA-ranking, die donderdag verschijnt, hun eerste plaats. Het is al de elfde maal op rij dat België de ranglijst aanvoert. Sinds de publicatie van de vorige ranking op 24 oktober speelden de troepen van Roberto Martínez twee EK-kwalificatiewedstrijden, die vlot gewonnen werden. België haalde het in Sint-Petersburg met 1-4 van Rusland en droogde nadien Cyprus in het Koning Boudewijnstadion af met 6-1.

De top vijf van de FIFA-ranking wijzigt niet. België houdt wereldkampioen Frankrijk en Brazilië af. Engeland en Uruguay volgen in hun spoor. De Rode Duivels voeren de stand aan sinds september 2018 en bekleedden de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016.

Frankfurt zonder Dost in EL-duel tegen Arsenal

Bas Dost ontbreekt bij Eintracht Frankfurt voor het Europa League-duel van morgenavond op het veld van Arsenal. De Nederlandse aanvaller, zaterdag nog in de basis tegen Wolfsburg, kampt met een spierblessure. Ook middenvelder Sebastian Rode is er niet bij, hij heeft last van een knieblessure. Coach Adi Hütter kan wel weer beschikken over doelman Frederik Rönnow, die vanwege een infectie zaterdag nog ontbrak. Frankfurt staat derde in de groep met zes punten, net zo veel als Standard. Arsenal is leider met tien punten uit vier duels.

Roeselare neemt afscheid van coach Gretarsson

Arnar Gretarsson is niet langer de coach van KSV Roeselare. Een naam voor een opvolger is er nog niet. De 47-jarige IJslander was sinds afgelopen zomer actief op Schiervelde, maar kreeg de motor niet aan de praat. Roeselare sloot de eerste periode van de Proximus League samen met Lommel helemaal onderaan af, en pakte in de tweede periode een punt uit twee matchen. Gretarsson heeft in ons land een verleden als speler bij Sporting Lokeren (2000-2006). Hij was ook technisch directeur bij Club Brugge (2013-2014).