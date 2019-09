Football Talk. Kiest Ansu Fati voor Spaanse nationale ploeg? - Westerlo haalt Emenike naar 1B De voetbalredactie

16 september 2019

16u58 1

Felix Zwayer ref in Salzburg - Genk

De Duitser Felix Zwayer is door de Uefa aangeduid als scheidsrechter voor het duel tussen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en Racing Genk, dinsdagavond (21u) op de openingsspeeldag in groep E van de Champions League. De 38-jarige Zwayer, international sinds 2012, heeft wel wat ervaring met Belgische ploegen. In de zomer van 2013 was hij de scheidsrechter in de wedstrijd Zulte Waregem - PSV Eindhoven in de derde voorronde van de Champions League, begin 2015 zag hij Anderlecht in de zestiende finales van de Europa League niet verder geraken dan een scoreloos gelijkspel tegen Dinamo Moskou. In de groepsfase van de Champions League was hij in 2015 de ref in het treffen tussen Valencia en AA Gent.

Meer dan tien jaar geleden haalde Zwayer, die toen nog op lager niveau actief was, voor het eerst de actualiteit omdat hij door toenmalig scheidsrechter Robert Hoyzer genoemd werd in een omkopingsschandaal in het Duitse voetbal.

Club Brugge kreeg in zijn Champions League-opener tegen Galatasaray de Sloveen Slavko Vincic toegewezen. In 2015 floot hij Anderlecht-Qarabag in de Europa League.

De Gea verlengt bij Man United

David De Gea heeft zijn contract bij Manchester United verlengd tot en met juni 2023 met een optie voor nog een jaar. De 28-jarige Spanjaard had nog een verbintenis tot medio 2020 bij de Engelse club.

Manchester United nam de Spaanse doelman in 2011 over van Atlético Madrid. Hij stond al 365 wedstrijden onder de lat. “Het was een voorrecht om acht jaar bij deze fantastische club door te brengen en het is een eer om mijn carrière voort te zetten bij Manchester United”, zegt De Gea. Ook trainer Ole Gunnar Solskjaer is blij dat de club en de keeper er samen zijn uitgekomen. “De laatste jaren heeft David bewezen een van de beste keepers van de wereld te zijn en hij is een belangrijk onderdeel van onze plannen om Manchester United terug te brengen waar de club hoort.”

This is his home.@D_DeGea #MUFC pic.twitter.com/IkAs23iSOK Manchester United(@ ManUtd) link

Westerlo haalt Emmanuel Emenike naar 1B

De 32-jarige voormalige Nigeriaanse international Emmanuel Emenike heeft een contract getekend bij tweedeklasser Westerlo, zo maakte de club bekend. De spits trainde al een tweetal weken mee in de Kempen, in de hoop er een contract te versieren. Sinds de zomer van 2018 zat hij immers zonder club en dus wou Westerlo nagaan of hij nog voldoende fit is.

Emenike is een grote naam in het internationale voetbal en speelde in zijn carrière onder meer voor Fenerbahçe, Spartak Moskou, West Ham United en Olympiakos. Hij is ook 37-voudig international, maar zijn laatste interland dateert alweer van de herfst van 2015.

Pletinckx (Zulte Waregem) riskeert match schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing en 1.000 euro boete gevorderd tegen Ewoud Pletinckx. De verdediger van Zulte Waregem werd zaterdag rechtstreeks uitgesloten in de uitwedstrijd in Eupen op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League.

Op slag van rust gleed Pletinckx als laatste verdediger de Eupense aanvaller Bautista onderuit. De jonge verdediger van Essevee kreeg eerst geel en een strafschop tegen, maar na de tussenkomst van de VAR wiste Boucaut de penalty uit en duwde hij Pletinckx de rode kaart onder de neus.

Indien Zulte Waregem het schikkingsvoorstel aanvaardt, staat Pletinckx aan de kant in de thuiswedstrijd tegen AA Gent komende zondag. Als Essevee en zijn jeugdproduct weigeren, komt de zaak dinsdag voor de Geschillencommissie.

Spanje wil Fati, Fati wil Spanje

De sensatie in La Liga heet Ansu Fati. Amper 16 jaar maar in de 117 minuten die hij al mocht spelen voor FC Barcelona goed voor 2 goals, een assist en een pak geweldige acties. Bij de Spaanse voetbalbond willen ze snel op de bal spelen en Fati, die geboren is in Guinea-Bissau, snel voor ‘La Roja’ laten kiezen. Fati leeft vanaf zijn zesde in Spanje en sloot zich aan bij Sevilla, waar Barça hem wegplukte.

“De bond is bezig met het dossier, maar het wordt de keuze van de speler”, aldus de Spaanse bondscoach Roberto Moreno. De keuze van Fati zou al gemaakt zijn: Spanje. “Voor FC Barcelona is dit schitterend, een speler die uit La Masia komt. Ik hoop wel dat ze geduld met de jongen gaan hebben”, aldus nog Moreno. Het Spaanse plan is om Fati op te roepen voor het WK onder 17 jaar, dat tussen 26 oktober en 17 november in Brazilië plaatsvindt. Als hij deelneemt, mist hij de eerste Clásico tegen Real, in het Bernabéu op 27 oktober.

Fati werd dankzij zijn goal in Osasuna (2-2) de jongste doelpuntenmaker ooit voor FC Barcelona. Als hij morgen scoort voor de blaugrana in Dortmund, kroont hij zich ook in de Champions League tot de jongste goalgetter ooit. De jongste ooit in de Champions League, dat blijft Célestine Babayaro. De flankverdediger van Anderlecht was amper 16 jaar en 87 dagen toen hij in november 1994 opgesteld werd in de Champions League tegen Steaua Boekarest. (ODBS)

1⃣6⃣ | Ansu Fati, een wereldster in de maak! 😍 pic.twitter.com/xDfC35WAoV Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Kompany en Roofe wellicht speelklaar voor Club

Behoudens een terugval zal Anderlecht beroep kunnen doen op Vincent Kompany en Kemar Roofe tegen Club Brugge. De twee trainden al gedeeltelijk met de groep. Paars-wit is wel voorzichtig met het duo: de medische staf wil absoluut vermijden dat Kompany en Roofe hervallen. Tegen Club zal Anderlecht sowieso niet met Albert Sambi Lokonga kunnen spelen, hij is geschorst. Mogelijk kan Peter Zulj (neusbreuk) hem met een masker vervangen.

Thomas Didillon zat gisteren voor het eerst sinds de eerste speeldag opnieuw in de wedstrijdselectie. De doelman was op een zijspoor beland sinds de komst van Hendrik Van Crombrugge en hoopte op een transfer, maar heeft nu intern de knop omgedraaid. Achtte hij het aanvankelijk mentaal onmogelijk om op de bank te zitten, dan wil hij dat nu wel doen. Slachtoffer is Davy Roef, die ineens met de beloften moest trainen. Ook Samir Nasri ontbrak. De Fransman kampt met een conditionele achterstand. (PJC)

Mignolet verzamelt clean sheets

Wéér onklopbaar. Simon ‘De Muur’ Mignolet hield ook tegen Cercle zijn netten schoon. Vooral dankzij een knappe save op een poging van de doorgebroken Saadi kroonde de doelman zich tot matchwinnaar. Intussen worden zijn cijfers bij Club Brugge steeds straffer: vijf clean sheets in acht wedstrijden. Zijn strafste start ooit. Bij Sint-Truiden (‘09-’10), Sunderland (‘12-’13) en Liverpool (‘15-16 en ‘16-’17) hield Mignolet in evenveel duels nooit meer dan drie keer de nul. Doet hij er woensdag opnieuw eentje bij tegen Galatasaray?(VDVJ)

Blessure Kaminski valt mee

Thomas Kaminski moest vijf minuten voor de rust naar de kant. Na een botsing met Igor Plastun kon de doelman van AA Gent niet meer verder. “Alles werd wazig voor mijn ogen”, vertelt Kaminski. De doelman werd meteen afgevoerd naar het UZ, maar tegen het einde van de wedstrijd was hij alweer in het stadion. “Nu is alles weer in orde”, aldus Kaminski. Alle nodige onderzoeken werden uitgevoerd, maar niets wees erop dat Kaminski iets overhield aan de botsing met zijn verdediger. Kaminski kan donderdag tegen Saint-Etienne weer tussen de palen postvatten.

Bezorgdheid was er ook over David, die in de loop van de tweede helft met de hand aan de dij tastend gewisseld werd. Het ging evenwel slechts om krampen, wellicht een gevolg van de vele vluchturen die hij maakte voor de interlands met Canada. (RN)

Paintsil reist mee af naar Oostenrijk

Felice Mazzu stapt deze voormiddag rond 11 uur in Maastricht met 23 spelers het vliegtuig op richting Salzburg. Joseph Paintsil viel vrijdag op Charleroi uit met een enkelblessure, de schade blijkt mee te vallen en de Ghanees zit in de kern. Neto Borges is er niet bij, hij viel gisteren op training uit nadat hij zijn voet omsloeg. Hij blijft in Genk voor verzorging. (KDZ)