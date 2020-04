Football Talk. Keepertrainer Ten Rouwelaar wat dichter bij Anderlecht - AA Gent wil Andrijasevic verkopen Voetbalredactie

28 april 2020

Keepertrainer Ten Rouwelaar wat dichter bij Anderlecht

Het gaat de goeie richting uit. De onderhandelingen tussen Anderlecht, NAC en Jelle ten Rouwelaar zullen volgens Nederlandse bronnen leiden tot een akkoord. Anderlecht wil de 39-jarige ex-doelman aantrekken om zijn keepers op alle niveaus beter te begeleiden. Het valt af te wachten of Max de Jong (51) aan boord kan blijven, maar in de wandelgangen van Neerpede beweert men dat de positie van de Nederlander niet in gevaar is. De Jong heeft nog één jaar contract. (PJC)

AA Gent wil Andrijasevic verkopen...

AA Gent wil deze zomer af van Franko Andrijasevic (28). De middenvelder werd dit seizoen uitgeleend aan Rijeka, waar hij uitgroeide tot een bepalende speler. De Kroatische club beschikt niet over de middelen om de optie op Andrijasevic te lichten. De Kroaat ligt nog twee jaar onder contract bij de Buffalo’s, maar er is genoeg belangstelling om hem definitief van de hand te kunnen doen. (RN)

... en kaapt talent weg bij Standard

AA Gent blijft verder inzetten op jonge spelers. Nadat het de 15-jarige Malick Fofana voor de neus van onder meer Ajax kon vastleggen, heeft Gent nu de 15-jarige Jelani Trevisan Dumas in concurrentie met onder meer PSV, Feyenoord, Schalke, Wolfsburg en Sevilla weggekaapt bij Standard. Dumas was de voorbije seizoenen telkens goed voor meer dan 40 goals bij de jeugd van de Rouches. Intussen stappen heel wat jeugdspelers van Lokeren over naar Gent. De A-kern van de Buffalo’s krijgt een week verlof. (RN)