Football Talk. Kanon van Benteke zwijgt, Trossard en Kabasele verwarmen bank - Scorende Fellaini geeft uitzege van Shandong extra glans - Kiev verliest van Shakthar De voetbalredactie

10 augustus 2019

15u17 0

Roeselare en Beerschot delen de punten

Roeselare en Beerschot hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op de tweede speeldag in de Proximus League.

Roeselare-aanvaller Godwin opende de score vijf minuten voor de pauze. De pas ingevallen De Keersmaecker duwde in de 72e minuut de gelijkmaker tegen de netten.

In de stand is Beerschot voorlopig tweede met 4 op 6. Roeselare sprokkelde zijn eerste punt en staat op de vijfde plaats.

Zaterdagavond staat nog één partij in 1B op het programma. Om 20u30 speelt Virton tegen Union.

Kanon van Benteke (Crystal Palace) zwijgt, Trossard en Kabasele verwarmen bank

Christian Benteke kreeg op speeldag één in de Premier League een basisplaats bij Crystal Palace in de thuiswedstrijd tegen Everton. Het duel eindigde op 0-0.

De 28-jarige Benteke kreeg de voorkeur op onder meer Wilfried Zaha maar vond de weg naar de netten niet. Na 83 minuten verving coach Roy Hodgson de aanvaller, die vorig seizoen maar één keer scoorde in negentien matchen, door Connor Wickham.

De bezoekers, zonder Kevin Mirallas in de selectie, eindigden met tien na een tweede gele kaart voor Morgan Schneiderlin.

Brighton & Hove Albion zette het seizoen uitstekend in met een 0-3 overwinning tegen Watford. Aanwinst Leandro Trossard (ex-Genk) moest wel 90 minuten vanaf de bank toekijken. Hetzelfde lot was Christian Kabasele aan de overkant beschoren.

De bezoekers kwamen na 28 minuten op voorsprong door een owngoal van Abdoulaye Doucoure. In de tweede helft scoorden ook Florin Andone (65.) en Neal Maupay (77.).

Dinamo Kiev verliest topper tegen Shakhtar

Dinamo Kiev heeft zaterdag met 1-2 verloren van Shakhtar Donetsk. Dinsdagavond verdedigt Club Brugge een 1-0 voorsprong bij Dinamo Kiev in de terugmatch van de derde voorronde van de Champions League.

Dinamo Kiev keek na 21 minuten tegen een 0-1 achterstand aan in de opener van de derde speeldag in de Oekraïense eerste klasse. De Braziliaan Junior Moraes opende de score voor de bezoekers. De Luxemburger Gerson Rodrigues, die dinsdag inviel tegen Club Brugge, lukte in de 39e minuut de gelijkmaker. De tot Oekraïner genaturaliseerde Marlos (64.) bezorgde Shakhtar Donetsk uiteindelijk de zege.

Na drie speeldagen is Dinamo Kiev, tweede met zes punten, zijn maximum kwijt. Shakhtar Donetsk staat op kop met 9 op 9.

Dinsdag haalde Club Brugge het met het kleinste verschil van Dinamo Kiev in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. Hans Vanaken trof in de 37e minuut raak vanaf de strafschopstip.

Bolingoli geeft assist bij ruime Celtic-zege

In de Schotse Premiership won Boli Bolingoli vanmiddag met Celtic op de tweede speeldag met 2-5 bij Motherwell. De 24-jarige linksachter speelde de volledige wedstrijd. Motherwell kwam na 12 minuten op voorsprong langs Donnelly. Celtic maakte via Vassbakk Aker meteen gelijk en kwam kort voor de rust 1-2 voor na een treffer van Griffins. Forrest, na voorbereidend werk van Bolingoli, Edouard en Christie diepten de voorsprong verder uit. Donnelly, met zijn tweede, legde de eindstand vast. Celtic telt na twee speeldagen 6 op 6. De Schotse kampioen begon het seizoen met een klinkende 7-0 tegen St. Johnstone.

Scorende Fellaini wint met Shandong Luneng

Marouane Fellaini heeft op de 22ste speeldag in de Chinese competitie met Shandong Luneng gewonnen bij Hebei CFFC. Shandong kwam na 72 minuten op voorsprong langs Duan Liuyu. Zeven minuten later maakte Roger Guedes er 0-2 van. Fellaini tekende in de 87ste minuut, met zijn vijfde competitietreffer, voor de 0-3. In het klassement verstevigt Shandong Luneng (37 punten) zijn vierde plaats, weliswaar op ruime afstand van de top drie, die naar de Aziatische Champions League mag.

87' @Fellaini Goal ⚽️

Hebei China Fortune 0:3 Shandong Luneng #CSL2019 pic.twitter.com/HkiXX3WohY ShandongLuneng FC(@ LoveLNTS) link

Diatta reist mee naar Oostende

Nieuw in de selectie bij Club Brugge vandaag is Krépin Diatta, die aan het einde van zijn eerste trainingsweek meereist naar Oostende. Afwachten of Clement de Senegalees minuten gunt of niet. “Hij heeft twee weken vakantie gehad, wat voor de speler in kwestie belangrijk is. Krépin kwam met veel zin terug van de Africa Cup en het is zeker een mogelijkheid dat hij minuten pakt.”

Met de return in Kiev in het achterhoofd is het aannemelijk dat Clement een paar basispionnen aan de kant laat. Zo komen jongens als Mechele, Schrijvers, Cools en Vlietinck in aanmerking voor een eerste basisplaats. “Niet met de bedoeling om spelers rust te gunnen, wél om iedereen scherp te houden opdat ook zij klaar zijn wanneer het nodig is.” Niet in de selectie: Odilon Kossounou, die ondanks een goeie start in de eerste weken van de voorbereiding voorlopig ver verwijderd is van speelgelegenheid. Door de schorsing van Openda komt Sagna opnieuw in de wedstrijdkern en verhuist Vossen opnieuw van de tribune naar de bank. (TTV)

Pius out tot play-offs

Het seizoen van Junior Pius (23) is amper begonnen of het zit er al nagenoeg op. De Nigeriaanse verdediger speelde donderdagavond tegen Viktoria Plzen zijn eerste 26 officiële minuten voor Antwerp, maar moest dan naar de kant met een knieblessure. Bij Antwerp vreesden ze na de wedstrijd voor een ernstige blessure en dat bleek gegrond. Na verder onderzoek werd een scheurtje in de voorste kruisband vastgesteld. Dat betekent dat Pius onder het mes moet en zes tot negen maanden zal moeten revalideren. De medische staf hoopt hem weer wedstrijdfit te krijgen voor de start van de play-offs. (SJH)

Mahrez mag spelen voor City na antidopingtest

Manchester City kan deze namiddag gewoon rekenen op Riyad Mahrez voor de verplaatsing naar West Ham United op de eerste speeldag van de Premier League. Er waren de voorbije week twijfels rond het aantreden van de Algerijn. Mahrez bleef vorig weekend in de Supercup tegen Liverpool aan de kant. De medische staf van de Citizens had ontdekt dat hij tijdens de Africa Cup vorige maand medicijnen zou hebben voorgeschreven gekregen van een Algerijnse teamdokter die in strijd waren met de antidopingwetgeving. Vrijdag onderging hij echter een test van het Britse antidopingagentschap en alles bleek in orde.

“Zijn teamdokter bij Algerije was vergeten de nodige voorschriften op te sturen”, legde Guardiola uit. “We moesten voorzichtig zijn en daarom speelde hij vorige week niet. Nu heeft Mahrez een test ondergaan en is er duidelijkheid. Hij kan spelen.”

De beschikbaarheid van Mahrez is goed nieuws voor Guardiola. De coach van Manchester City zag in de Supercup goudhaantje Leroy Saneé voor maanden uitvallen met een gescheurde kruisband.