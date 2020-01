Football Talk. Kane moet onder het mes en speelt dit seizoen niet meer - Emilio Ferrera naar Seraing Redactie

09 januari 2020

Opdoffer voor Tottenham: Kane lang out

Slecht nieuws voor José Mourinho en de Spurs: topspits Harry Kane moet een operatie ondergaan aan de hamstrings en ligt tot eind april in de lappenmand. De kans dat hij dit seizoen nog in actie komt voor Tottenham, lijkt erg klein. Het EK komt voor de Engelse international in principe niet in gevaar. Kane viel op 1 januari out in de uitmatch bij Southampton. Tottenham, dat in de achtste finales van de Champions League tegen RB Leipzig speelt, heeft nog tot het einde van de maand om een nieuwe nummer tien te vinden.

KV Mechelen ontbindt contract Savic

Hij speelde geen enkele match voor Malinwa en was zelfs amper lid van de A-kern. Maar Milan Savic (19) lag wel nog onder contract bij KV Mechelen, dat de overeenkomst die nog tot juni 2021 liep nu heeft stopgezet. De Bosnische flankaanvaller kwam in de zomer van 2018 naar KVM via Dejan Veljkovic. Savic werd gezien als een groot talent van Rode Ster Belgrado. Maar hij kon de verwachtingen nooit inlossen. Hij is nu een vrije speler. Ook voor Bagayoko wordt er nog een oplossing gezocht.

Seraing rekent op ervaring van Emilio Ferrera en Marc Grosjean

Emilio Ferrera is de nieuwe trainer van FC Seraing. Ferrera, die Christophe Grégoire opvolgt, krijgt in het Pairaystadion de hulp van Marc Grosjean. Met de 52-jarige Ferrera haalt Seraing een coach met tonnen ervaring in huis. De Brusselaar was laatst actief bij Dudelange, maar hij moest medio september na slechts enkele maanden en een moeilijke competitiestart opstappen bij de Luxemburgse club. Voordien werkte hij bij een groot aantal clubs in België, waaronder RWDM, La Louvière, Club Brugge, Lokeren, Genk, Dender en Oud-Heverlee Leuven.

Grosjean vertrok eind december bij FC Luik, dat net als Seraing uitkomt in eerste amateur. Als coach werkte hij bij een hele resem clubs. Hij trainde onder meer Bergen, Antwerp, Eupen, Brussels, Dender, Union en Virton. Bij Al Shabab in Saudi-Arabië en Dender was hij al assistent van Ferrera. Seraing doet het, met een gedeelde vijfde plaats in de stand, zeker niet onaardig in eerste amateur. Het team uit Luik telt net als Rupel Boom 26 punten, maar heeft wel een partij meer gespeeld.

Verona-fan krijgt stadionverbod van vijf jaar na racisme tegen Balotelli

Een aanhanger van de Italiaanse eersteklasser Hellas Verona heeft een stadionverbod van vijf jaar gekregen omdat hij begin november in het competitieduel tegen Brescia racistische kreten naar het hoofd van Brescia-aanvaller Mario Balotelli had geslingerd.

Veronese politie identificeerde na afloop van de wedstrijd op basis van videobeelden een 38-jarige man, waarna politiehoofd Ivana Petricca hem een stadionverbod oplegde, dat geldig is in alle Europese stadions. De gestrafte fan mag zelfs bepaalde delen van de stad Verona niet meer in. Het gaat om zones waar bezoekende fans op wedstrijddag verzamelen vooraleer ze naar het Marcantonio Bentegodistadion afzakken.

Balotelli is in zijn thuisland al meermaals het slachtoffer geworden van racisme. Hij is niet de enige, deze voetbaljaargang alleen al kregen onder meer onze landgenoot Romelu Lukaku (Inter), de Ivoriaan Franck Kessié (AC Milan), de Braziliaan Dalbert (Fiorentina) en de Brit Ronaldo Vieira (Sampdoria) racistische geluiden naar hun hoofd geslingerd in de Italiaanse stadions.

Ilsanker (Leipzig) heeft verkrachtingszaak aan de broek

De Oostenrijkse international Stefan Ilsanker, middenvelder bij de Duitse competitieleider RB Leipzig, wordt door een 26-jarige vrouw van verkrachting beschuldigd. Het Oostenrijkse gerecht bevestigde dat er een vooronderzoek geopend werd.

Volgens de lokale krant Salzburger Nachrichten diende de vrouw klacht in nadat ze op 4 januari op een feestje in Salzburg verkracht werd. De 30-jarige Ilsanker ontkent en nam een advocaat onder de arm. Die verklaarde aan de Oostenrijkse krant Krone dat het verhaal van de vrouw “vol tegenstrijdigheden” zit.