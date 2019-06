Football Talk. Kameroen speelt 0-0 gelijk tegen Ghana op Africa Cup - Pro League stelt maandag kalender voor Redactie

29 juni 2019

21u40 0

Titelverdediger Kameroen speelt 0-0 gelijk tegen Ghana

In zijn tweede wedstrijd op de Africa Cup heeft titelverdediger Kameroen in Ismailia 0-0 gelijkgespeeld tegen Ghana. Ghana kwam in de 88ste minuut dicht bij winst, maar Owusu Kwabena schoot de bal tegen de lat.

Standard-verdediger Collins Fai, in de openingswedstrijd tegen Guinee-Bissau (2-0) nog geschorst, speelde nu wel een volledige wedstrijd voor Kameroen. Oostende-doelman Fabrice Ondoa moest opnieuw op de bank plaatsnemen. Bij Ghana bleef Racing Genk-verdediger Joseph Aidoo net als op de eerste speeldag aan de bank gekluisterd.

In de andere wedstrijd van de tweede speeldag in groep F neemt Guinee-Bissau het later op de avond tegen Benin op. Kameroen gaat met 4 punten voorlopig alleen aan de leiding, voor Ghana (2), Benin (1) en Guinee-Bissau (0). De eerste twee van de groep en de beste vier derdes (op zes) plaatsen zich voor de achtste finales.

Pro League stelt maandag kalender voor

Maandag stelt de Pro League in Tubeke de kalenders voor het seizoen 2019-2020 in de Jupiler Pro League en de Proximus League voor. Dat dat een aantal weken later als andere jaren gebeurt, heeft alles te maken met het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal.

Sportief degradeerde Lokeren uit eerste klasse en werd de plaats van de Waaslanders ingenomen door KV Mechelen, de kampioen in tweede. Begin juni werd KV Mechelen echter veroordeeld voor matchfixing en kreeg Beerschot, dat in de finale van de Proximus League het onderspit moest delven voor Mechelen, het ticket voor eerste klasse. Waasland-Beveren ging dan weer vrijuit en dat was niet naar de zin van Lokeren, dat bij een degradatie van Waasland-Beveren alsnog in eerste zou blijven. Mechelen en Lokeren verdedigen hun belangen nu voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Nadat er tot drie keer toe een wrakingsvervoek werd ingediend tegen de arbiter die de zaak zou voorzitten, kon de zaak pas afgelopen donderdag ingeleid worden bij het BAS. Maandag volgen de eerste pleidooien.

De kalendermanager heeft dus een kalender moeten opstellen zonder te weten welke clubs uiteindelijk in 1A en 1B zullen uitkomen. Over zijn werkwijze heeft de Pro League niet willen communiceren. De procedure bij het BAS is opschortend en voorlopig is KV Mechelen dus nog altijd een eersteklasser. Wellicht wordt er maandag dan ook een kalender voorgesteld met KV Mechelen in 1A. Op die kalender zou de plaats van KV Mechelen dan wel relatief eenvoudig ingenomen kunnen worden door Beerschot. De politie van Antwerpen gaf namelijk zijn fiat voor een thuiswedstrijd van Beerschot op alle data waarop KV Mechelen een thuismatch heeft. In Lokeren gebeurde hetzelfde voor de thuisdata van Waasland-Beveren. Een ander scenario is dat de Pro League maandag met vier verschillende kalenders op de proppen komt.