Football Talk. Kalu (ex-Gent) stuikt in elkaar tijdens training, toestand is stabiel - Antwerp traint met 15 spelers Voetbalredactie

21 juni 2019

Kalu (ex-Gent) stuikt in elkaar tijdens training, toestand lijkt stabiel

Ex-Gentaanvaller Samuel Kalu (21) is tijdens een training met de Nigeriaanse nationale ploeg in elkaar gestuikt. Dat bevestigt de Nigeriaanse voetbalbond (NFF). Zij hebben het over dehydratatie door de hoge temperaturen in Egypte waar Nigeria de Africa Cup voorbereidt. De speler van Bordeaux werd onmiddellijk afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn. “Ze hebben ons verzekerd dat het beter met hem gaat”, aldus de NFF. (ABD)

Luckily our ex player Samuel Kalu did not suffer a heart attack (sorry for the wrong earlier post). He fainted in training due to severe dehydration. Get well soon anyway Samuel! 🙏🏾 pic.twitter.com/c6I0Z4wM8B KAA Gent(@ KAAGent) link

Antwerp traint met 15 spelers

Toen waren ze nog met 15. Antwerp trainde voor de tweede keer deze voorbereiding. Laszlo Bölöni mocht vanochtend nog een speler minder verwelkomen dan donderdag: 15 stuks dus. Matheus Borges ontbrak om administratieve redenen. De Roemeense coach hield het bij een veldtraining van anderhalf uur. In de namiddag stond er een tweede training op het programma. Borges was weer van de partij, maar Arslanagic moest binnen blijven voor verzorging. Na een partijtje handbal werkten de Reds nog een looptraining af. Van Didier Lamkel Zé vooralsnog geen spoor. Hij nam intussen wel het vliegtuig terug vanuit Nice, maar wanneer hij weer zijn opwachting maakt op de Bosuil is niet duidelijk. Ook Mbokani, Yatabaré, Rodrigues en Simão ontbraken nog. (SJH)

Leekens weg bij Iraanse topclub

Georges Leekens (70) is niet langer coach van de Iraanse topclub Tractor Sazi. Dat bevestigde hij aan onze redactie. De gewezen Belgische bondscoach werd er in januari onder massale belangstelling onthaald, maar vindt het leven er te gevaarlijk en trok aan het einde van het seizoen zelf de stekker uit de samenwerking.

“Op een bepaald moment is je eigen veiligheid het allerbelangrijkste”, stelt Leekens. “Nochtans was het sportief gezien een fantastische ervaring. We maakten met 80.000 toeschouwers in de tribunes een goeie start en ik stelde samen met het bestuur een masterplan op om deze jonge club te laten groeien. De lijn die we volgden was perfect, maar met de perikelen van vandaag dat de Amerikaans president Trump op het laatste moment een aanval op Iran zou hebben afgeblazen, lijkt het dat ik de juiste keuze heb gemaakt.”

Een nieuwe uitdaging heeft Leekens nog niet te pakken. “Nu is het zaak om te genieten met de familie. Even in alle rust.” Uiteindelijk strandde Tractor Sazi onder Leekens bewind op de vijfde stek.

Stan Van den Buijs nieuw staflid bij Standard

Voormalig profvoetballer en trainer Stan Van den Buijs gaat aan de slag bij Standard. Hij zal er de analyse en scouting van de tegenstrever op zich nemen. Voor Van den Buijs is het een beetje thuiskomen. Tussen 2001-2008 was hij al zeven jaar aan de slag op Sclessin als scout en assistent-trainer. Hij wordt nu verenigd met Michel Preud’homme, met wie hij samenwerkte bij Standard, AA Gent, Al Shabab en Club Brugge.

Essevee stelt nieuwe shirts voor

Hier zijn onze nieuwe shirts!#TeamEssevee pic.twitter.com/QwZuL1LuTY SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

BAS moet wéér op zoek naar nieuwe voorzitter matchfixingzaak

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zit weer zonder voorzitter in het matchfixingdossier. Nadat Herman Huygens afgelopen dinsdag van de zaak werd gehaald na een wrakingsverzoek van de supporters van KV Mechelen, moest nu ook zijn opvolger Philippe Verbiest een stap opzij zetten. Gisterenmiddag diende de advocaat van spelersmakelaar Walter Mortelmans een wrakingsverzoek in omdat Verbiest lid is van de antidopingcommissie van de UEFA, een belanghebbende partij in deze zaak. Verbiest hield de eer aan zichzelf en nam vrijwel meteen afstand van het voorzitterschap. Het BAS moet nu op zoek naar een nieuwe voorzitter die het beroep van onder andere KV Mechelen in Operatie Zero wil en vooral kán behandelen. In principe moet die alle partijen opnieuw horen om het verloop van de procedure vast te leggen. Of de opgelegde kalender met zitting op 25 juni behouden kan blijven, is dus een vraagteken. Een vervanger voor Verbiest is er nog niet. “Maar wij hopen die zo snel mogelijk aan te duiden”, stelt administratief directeur bij het BAS Caroline Demuynck. (ABD)

Barcelona speelt tegen Arsenal in Trofeu Gamper

Op zondag 4 augustus speelt de Spaanse landskampioen FC Barcelona in de Trofeu Gamper, de jaarlijkse galawedstrijd voor de start van het seizoen, tegen Arsenal, zo maakte de club bekend. Voor die wedstrijd wordt traditiegetrouw de kern voor het nieuwe seizoen officieel voorgesteld. Bij Barça hopen ze de herinnering aan het seizoenseinde snel door te spoelen. De club pakte weliswaar de landstitel, maar sneuvelde in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool en verloor vervolgens de finale van de Copa del Rey tegen Valencia.

Verliezend Europa League-finalist Arsenal draaft voor de eerste keer op in de Trofeu Joan Gamper. Vorig jaar haalde Barça het in Nou Camp met 3-0 van het Argentijnse Boca Juniors.

🙌 It'll be our pleasure to have you in our home for the Joan Gamper 🏆 https://t.co/hUOQLmEUo6 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Petr Cech technisch adviseur bij Chelsea

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Petr Cech keert terug naar Chelsea. De 37-jarige Tsjech zette eind vorige maand na de finale van de Europa League een punt achter zijn carrière als doelman. Het icoon van Chelsea start nu als technisch adviseur bij de ‘Blues’.

“Het is een eer om weer lid te worden van Chelsea en en om deze kans te krijgen. Ik kijk ernaar uit om de club te helpen om de best mogelijke structuur te creëren en het succes van de afgelopen 15 jaar voort te zetten. Dit is een nieuwe uitdaging en ik hoop dat ik al mijn voetbalkennis en ervaring kan gebruiken om het team in de toekomst nog meer successen te laten behalen.”

Cech heeft er als speler een profcarrière van 20 (!) jaar opzitten. Via de Tsjechische clubs Chmel Blsany en Sparta Praag kwam hij in 2002 bij Stade Rennes terecht. Hij maakte er indruk en twee jaar later pikte Chelsea hem op. Daar zou Cech tussen 2004 en 2015 liefst 494 keer tussen de palen staan. Uiteindelijk trok hij naar Arsenal toen Rode Duivel Thibaut Courtois zijn plaats als eerste keeper had ingenomen bij de Blues. Bij de Gunners sloot hij zijn carrière af.

Kameroense spelers weigeren af te zakken naar Egypte

De Kameroense spelers hebben donderdagavond in de hoofdstad Yaoundé geweigerd het vliegtuig te nemen richting Egypte, waar vrijdag de Africa Cup van start gaat, zo vernam nieuwsagentschap AFP bij een bondsofficial.

Volgens die bron is er een onenigheid omtrent de wedstrijdpremies tussen de Ontembare Leeuwen en de Kameroense voetbalbond. Volgens de lokale pers eisen de spelers een premie van 60.000 euro, terwijl de bond maar de helft wil bieden.

Dinsdag speelt Kameroen zijn eerste wedstrijd in groep F, waarin ze het opnemen tegen Guinee-Bissau, Ghana en Benin. Met Collins Fai (Standard) en Fabrice Ondoa (KV Oostende) zitten er twee spelers uit de Jupiler Pro League bij de Ontembare Leeuwen.