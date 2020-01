Football Talk. Kahn voorgesteld als bestuurslid bij Bayern - Liverpool gaat in zee met Nike - Sissoko maanden out De voetbalredactie

07 januari 2020

Sissoko (Tottenham) maanden out na knieoperatie

Tottenham zal het een hele tijd zonder Moussa Sissoko moeten doen. De middenvelder van Spurs, ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, onderging een operatie aan de ligamenten van de rechterknie.

De 30-jarige Franse international blesseerde zich op Nieuwjaarsdag in het competitieduel tegen Southampton en ontbrak daardoor al in de FA Cup-wedstrijd tegen Middlesbrough.

Tottenham verwacht dat Sissoko, een basispion in het elftal van José Mourinho, pas begin april de trainingen zal kunnen hervatten.

Nike is nieuwe kledingsponsor van Liverpool

Nike is vanaf het komend seizoen de nieuwe kledingsponsor van Liverpool. Dat heeft de Champions League-winnaar en leider in de Premier League aangekondigd. The Reds keren zo New Balance, shirtsponsor sinds 2015, de rug toe. Volgens Britse media zal de deal Liverpool jaarlijks 80 miljoen pond (ongeveer 94 miljoen euro) opleveren.

Oliver Kahn voorgesteld als bestuurslid bij Bayern

Oliver Kahn (50) is in de Allianz Arena voorgesteld als bestuurslid van Bayern München. De voormalige topkeeper zal op 31 december 2021 Karl-Heinz Rummenigge opvolgen als voorzitter van het bestuur. “Vandaag is het begin van 100 procent Bayern München”, zei Kahn, die een contract voor vijf jaar ondertekende en de eerste twee jaar ervaring zal opdoen als bestuurder. Kahn wil al na enkele maanden zijn eerste titel als bestuurslid vieren. RB Leipzig, dat na de heenronde vier punten meer telt dan Bayern, zal volgens Kahn nog heel wat weerwerk krijgen van zijn club. “We kunnen het ons niet veroorloven het kampioenschap af te geven. Onze reeks is ongelooflijk, zeven keer kampioen op een rij. Dat is voor de eeuwigheid, maar acht keer ook!”

Kahn speelde tussen 1994 en 2008 voor de Beierse trots. Hij won met Bayern onder meer acht landstitels, zes bekers, de Champions League (in 2001) en de UEFA Cup (in 1996). “Veertien jaar is een extreem lange periode, waarin er heel veel emoties waren. Het DNA van de club zit zo diep in je, dat je de club niet kan verlaten.”

Rummenigge kon wegens ziekte niet aanwezig zijn bij de voorstelling van Kahn. Volgens president Herbert Hainer heeft Kahn het gevraagde profiel om Rummenigge op te volgen. “Hij voldoet aan drie belangrijke criteria: absolute voetbaldeskundigheid, het Bayern-gen en financiële bekwaamheid”, zei de opvolger van Uli Hoeness. “Oliver Kahn is de juiste man voor deze job.”