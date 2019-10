Football Talk. Juventus voert kapitaalsverhoging van 300 miljoen euro in - Anderlecht strikt jonge Burkinees De voetbalredactie

24 oktober 2019

Juventus voegt kapitaalsverhoging van 300 miljoen euro door

Juventus heeft een injectie van 300 miljoen euro aangekondigd, nadat de aandeelhouders de kapitaalsverhoging met een enorme meerderheid (99,97 procent van de stemmen) hadden goedgekeurd. Met de extra middelen wil de Oude Dame financieel verder kunnen concurreren met andere Europese topclubs als Real Madrid en Barcelona.

Ondanks een verlies van net geen 40 miljoen euro vorig seizoen slaagde voorzitter Andrea Agnelli erin de kapitaalsverhoging erdoor te duwen. Het vrijmaken van de extra middelen past in een vijfjarenplan (2019-2024) om de concurrentie met de Europese grootmachten aan te gaan. “We moeten competitief blijven. Op Italiaanse schaal lijken dat enorme cijfers, maar onze referentiepunten zijn de grote Europese clubs”, aldus Agnelli.

Juve, die in Italië de acht voorbije Scudetto’s veroverde, maakte ook bekend dat shirtsponsor Jeep zijn bijdrage voor de komende twee seizoenen opdrijft van 25 naar 42 miljoen euro per jaar.

Anderlecht haalt Burkinese aanvaller

Aangezien de toekomst aan de jeugd is... Anderlecht heeft een jonge Burkinese aanvaller aangetrokken. Nathanio Kompaore (18) komt over van Salitas in zijn thuisland, hij tekende voor drie seizoenen. In Burkina Faso staat Kompaore bekend als een groot talent. De spits is reeds A-international, hij was basisspeler op de Afrika Cup. Normaal gezien sluit hij in eerste instantie aan bij de beloften. (PJC)

LaLiga gaat in beroep tegen nieuwe datum voor Clasico

LaLiga, de organisatie achter de Spaanse voetbalcompetities, legt zich niet neer bij de nieuwe datum voor de Clasico. Het duel tussen FC Barcelona en Real Madrid, dat aanvankelijk zaterdag zou worden gespeeld, werd uitgesteld vanwege de politieke onlusten in Barcelona. De Spaanse voetbalbond RFEF besloot gisteren dat er nu op woensdag 18 december wordt gevoetbald. LaLiga had 4 of 7 december voorgesteld, terwijl de clubs juist aandrongen op een verplaatsing naar 18 december.

LaLiga gaat nu in beroep. In de eerste plaats omdat de wedstrijd volgens de regels naar de eerstvolgende beschikbare datum zou moeten worden verplaatst. Dat zou in dit geval 4 december zijn. Ook kan het niet, aldus LaLiga, dat teams bepalen wanneer een competitieduel wordt gespeeld, terwijl er op dezelfde dag ook nog een aantal wedstrijden uit het bekertoernooi (Copa del Rey) wordt gespeeld.

LaLiga vreest een vermindering van inkomsten voor de clubs die op die dag uitkomen door de concurrentie met de topper.

Dries Mertens haalt Team van de Week in Champions League

Dries Mertens is opgenomen in het Team van de Week in de Champions League. De Rode Duivel scoorde twee keer voor Napoli op het veld van Salzburg en had zo een groot aandeel in de 2-3 zege. Bovendien waren het zijn 115e en 116e treffer in dienst van de Zuid-Italiaanse ploeg, waarmee hij clublegende Diego Maradona voorbijging.

Mertens krijgt voorin de Fransman Kylian Mbappé naast zich. Die maakte als invaller voor PSG een hattrick op het veld van Club Brugge (0-5). Ook zijn ploegmaat Angel di Maria kreeg een stekje in het ideale elftal. Eveneens van de partij is Alex Oxlade-Chamberlain. Die maakte de eerste twee doelpunten van Liverpool op bezoek bij KRC Genk. De titelverdediger won uiteindelijk met 1-4.

Ciman en matchwinnaar Pozuelo met Toronto naar finale Eastern Conference

Toronto FC, de ploeg van ex-Rode Duivel Laurent Ciman, heeft zich als eerste club geplaatst voor de finale van de Eastern Conference in de Major League Soccer (MLS). De Canadezen haalden het met 1-2 van New York City FC. Alejandro Pozuelo (ex-Genk) was met twee treffers de matchwinnaar bij de bezoekers. Hij speelde net als Ciman de volledige wedstrijd.

Kort na de pauze opende de Spanjaard de score na een blunder in de defensie van New York. De thuisploeg kwam in de 69ste minuut langszij via Ismael Tajouri-Shradi maar in de slotminuut besliste Pozuelo de partij met zijn tweede van de avond, een strafschop via een panenka. Toronto neemt het op 30 oktober in de finale van de Eastern Conference op tegen Atlanta United of Philadelphia Union.

In de Western Conference staat Zlatan Ibrahimovic met Los Angeles Galaxy in de halve finale tegenover Los Angeles FC. De winnaar neemt het in de finale op tegen Seattle Sounders, dat Salt Lake City klopte met 2-0 na goals van Gustav Svensson en Nicolas Lodeiro.

AC Milan volgt KVM-middenvelder Vranckx

Een pak internationale scouts van zo’n 30 clubs tekenen tegenwoordig present Achter de Kazerne. Zo sturen onder andere Man United, Wolfsburg en AC Milan een mannetje naar KV Mechelen, vooral voor de Belgische jeugdinternational Aster Vranckx. De 17-jarige middenvelder zit sinds dit seizoen bij de A-kern, debuteerde op de derde speeldag tegen Anderlecht en stond ook al in de basis. Volgens Italiaanse media staat Vranckx bij Milan op de lijst van jeugdspelers om te volgen. Milan heeft zich wel nog niet officieel gemeld. De speler zelf hoopt zich verder te ontwikkelen bij KVM en ook voor Malinwa is een transfer voorlopig niet aan de orde. (ABD)

China organiseert eerste hervormd WK voor clubs

De FIFA heeft de eerste editie van het nieuwe WK voor 24 clubteams, in 2021, toegewezen aan China. Dat heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino bekendgemaakt op een bijeenkomst in Shanghai. Volgens Infantino zal het WK plaatsvinden in de maanden juni en juli. Er zullen acht teams uit Europa deelnemen. De exacte selectiecriteria worden in de komende weken bepaald. “Dit is een historische beslissing voor het voetbal”, zei Infantino over de keuze voor China. “Het stelt ons in staat nieuwe inkomsten te genereren, maar ik wil heel duidelijk onderstrepen dat de FIFA er zelf niet beter van wordt omdat we alles zullen herinvesteren in het voetbal.” Nu bestaat het WK voor clubteams nog uit zeven clubs. Qatar organiseert de edities van dit en volgend jaar.

Infantino maakte voorts bekend dat de FIFA zijn budget voor het vrouwenvoetbal zal verdubbelen. De volgende vier jaar zal er een miljard dollar worden geïnvesteerd. “Het WK voor vrouwen in Frankrijk heeft het volgende niveau bereikt. Daar moeten we verder op bouwen”, stelde de Zwitser.

De FIFA besliste verder dat het WK voor 2030 zal worden toegekend in 2024. Onder meer China toont daarvoor interesse. Over drie jaar organiseert Qatar het WK, in 2026 is het de beurt aan Canada, Mexico en de VS.

Antwerp opent eind november blindentribune tegen KV Mechelen

Voetbalclub Antwerp zal voor de competitiewedstrijd van vrijdag 29 november tegen KV Mechelen een tribune voor blinden en slechtzienden openen. Dat maakte de Great Old bekend. Op tribune 1 worden twintig tickets voorzien voor blinden en slechtzienden en twintig voor een eventuele begeleider. Een ticket kost 5 euro voor de persoon met visuele beperking. Er kan telkens ook één begeleider gratis mee. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de supportersclub voor personen met een beperking: de Antwerp-G-fans.

Via een koptelefoon zullen de blinden en slechtzienden “deskundige en kleurrijke commentaar van Inter-voetbalcommentatoren krijgen”, aldus Antwerp. “Ze becommentariëren de wedstrijd integraal en geven veel details mee: posities op het veld, uitleg over een actie, de emoties in het stadion, reacties van spelers, de locatie van een vrije trap .. Op die manier geniet je als blinde en slechtziende supporter in het stadion volop van de match en kan je meeleven met wat er zich op het veld afspeelt.”

Een blindentribune in het voetbal is niet nieuw. Een rist clubs pakte er al mee uit.

Flamengo naar finale Copa Libertadores

Flamengo heeft zich voor het eerst sinds 1981 geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores. In Rio de Janeiro was de Braziliaanse club in de return van de halve finale duidelijk te sterk voor Gremio: 5-0. De heenwedstrijd in Porto Alegre was op 1-1 geëindigd. In de finale van het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika neemt Flamengo het op tegen het Argentijnse River Plate, dat rivaal Boca Juniors over twee duels klopte.

Vlap opnieuw beschikbaar bij Anderlecht

Frank Vercauteren kan tegen Eupen opnieuw een beroep doen op Michel Vlap. De Nederlander moest ziek afhaken voor STVV, maar is nu weer beschikbaar. Hij trainde voluit mee. Philippe Sandler heeft de oefensessies nog niet hervat, hij blijft onzeker met hinder aan de knie. Ook Vincent Kompany was er gisteren niet bij. De kans dat de Rode Duivel Eupen haalt, lijkt miniem. (PJC)